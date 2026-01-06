Perú

Renzo Reggiardo califica de “lamentable” la agresión de Kira Alcarraz a un fiscalizador del SAT y recuerda: “Los cargos son efímeros”

No es la primera vez que la congresista de Podemos Perú se ve envuelta en escándalos por agresión. En el pasado, incluso llegó a amenazar a una periodista con “estamparla” contra la pared

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, se pronunció sobre la denuncia contra la congresista Kira Alcarraz, de Podemos Perú, por la agresión física a un fiscalizador del Servicio de Administración Tributaria (SAT) durante una intervención vehicular en San Juan de Miraflores. El burgomaestre calificó el hecho como un “incidente lamentable” y aseguró que la Municipalidad Metropolitana de Lima actuó conforme a ley, sin excesos ni arbitrariedades.

“Sí hemos tenido un incidente lamentable. Hemos enviado una comunicación el día de hoy a través del SAT, dando cuenta de los detalles. Por la información que hemos recibido, el vehículo intervenido era propiedad de la congresista y hubo una serie de circunstancias y situaciones algo violentas que trajeron como consecuencia el comunicado que hemos dado a conocer el día de hoy”, señaló Reggiardo.

El alcalde precisó que la intervención fue realizada directamente por el SAT, entidad adscrita a la comuna limeña, y que el procedimiento respondió a una situación administrativa concreta vinculada al vehículo en el que se trasladaba la parlamentaria.

"Los cargos son efímeros": Reggiardo
“Los cargos son efímeros”

Durante sus declaraciones, Reggiardo hizo un llamado directo a las autoridades a respetar las normas y a evitar reacciones desproporcionadas durante procedimientos oficiales. Sin mencionar directamente a la congresista, subrayó que ningún cargo público justifica conductas violentas o intimidatorias frente al cumplimiento de la ley.

“Invocar a las autoridades a que tengan cuidado de reaccionar de forma indebida, porque hay que cumplir con las normas y hay que cumplir con las reglas. Si no se actúa de forma adecuada, cumpliendo con el pago de papeletas, infracciones podemos haber cometido muchísimas, pero hay que ser claros en reconocer cuando hay una falta y no sobreactuar”, afirmó.

En otro momento, el alcalde enfatizó la naturaleza temporal del poder político. “Los cargos son efímeros. Las autoridades somos autoridades por un tiempo determinado y después seguimos siendo personas como cualquiera. Eso hay que tenerlo muy en cuenta”, sostuvo.

Congresista Kira Alcarraz es denunciada
Reggiardo evitó escalar el conflicto a un plano político y descartó iniciar una confrontación directa con la parlamentaria. “Yo no quisiera entrar en una discusión abierta con la congresista. Creo que se equivocó. Creo que sobreactuó o tuvo una reacción que no debió suceder. Nosotros hemos actuado como corresponde, sin cometer excesos, y por eso hemos emitido hoy un pronunciamiento a través del SAT, que es la institución que actuó directamente en este incidente”, concluyó.

La denuncia contra Kira Alcarraz por agresión a un fiscalizador

La congresista Kira Alcarraz enfrenta una nueva denuncia por agresión física contra un fiscalizador del SAT durante un operativo de rutina en San Juan de Miraflores, según informó el noticiero de Panamericana. El hecho se produjo cuando el personal municipal intervenía un vehículo que presentaba una orden de captura por una deuda tributaria de S/ 1.327.

De acuerdo con información policial, el fiscalizador se encontraba grabando el procedimiento, conforme al protocolo del SAT, cuando la parlamentaria habría interferido en la intervención y lo habría abofeteado. Tras el incidente, el trabajador presentó una denuncia en la comisaría del sector y fue derivado al médico legista para la evaluación correspondiente.

El caso será visto por un juzgado de paz, mientras el fiscalizador permanece a la espera de que las autoridades determinen responsabilidades. Fuentes policiales indicaron que el episodio no se habría limitado a la agresión física, sino que también incluiría una presunta llamada de la congresista a un comandante de la Policía Nacional del Perú para solicitar apoyo durante la intervención.

Además, se reportó una supuesta amenaza verbal al fiscalizador, a quien Alcarraz habría dicho que “hasta hoy iba a trabajar en la SAT”. Por temor a represalias, el trabajador optó por no brindar declaraciones públicas adicionales.

Antecedentes de conductas violentas

Este episodio no es el primer señalamiento por conductas violentas que involucran a la congresista Kira Alcarraz. En octubre de 2025, la parlamentaria protagonizó un incidente con una periodista que la entrevistó sobre la contratación de la pareja de su hijo en su despacho congresal.

Durante ese intercambio, Alcarraz amenazó a la periodista: “Si estuviera alterada te hubiera estampado contra la pared, y como no estoy alterada es por eso que todavía sigues viva”. El hecho generó una fuerte reacción pública y reavivó cuestionamientos sobre su comportamiento frente a la prensa.

Mayra Goñi y su regreso

BCRP empezó el 2026 comprando

¿Una venta inmobiliaria puede ser

Una nueva guerra por las

Precio del dólar bajó: Así
