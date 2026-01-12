María Pía Copello se une a la tendencia y, con pañoleta en la cabeza, realiza una divertida parodia de una llamada a Magaly Medina para preguntarle todos los detalles de su reciente cirugía. Video: Instagram.

La presencia de María Pía Copello en la televisión peruana atraviesa un momento de incertidumbre, luego de que la conductora confirmara su salida de América Televisión tras finalizar su participación en el programa Mande quien Mande a fines de 2025. Aunque se había anunciado que la presentadora asumiría un nuevo reto al frente de un espacio nocturno los sábados, ahora la continuidad de ese proyecto quedó en duda.

El canal llegó a difundir un video promocional de ‘El Gran Juego’, donde se veía a Copello invitando a las familias peruanas a sumarse a “un gran juego que convocará a todas las familias peruanas, sin importar la edad”. La expectativa creció entre el público por ver a la influencer en una nueva faceta, esta vez como única conductora de un formato de entretenimiento en el horario estelar de los sábados.

Las señales de un cambio abrupto se hicieron evidentes cuando la propia Copello utilizó sus redes sociales para compartir una parodia sobre la cirugía estética de Magaly Medina, pero aprovechó el momento para lanzar una frase que alimentó las especulaciones.

¿María Pía Copello no firmó contrato con América TV?: Conductora señala que 'está sin canal'

“Una cosita nada más amiga, no te olvides que yo estoy sin canal así que cualquier cosita me invitas y me consideras. Una tiene que aprovechar las oportunidades”, expresó la conductora, lo que fue interpretado por su audiencia como un reconocimiento público de que no mantiene un contrato vigente con ninguna televisora.

Esta declaración, además de viralizarse en plataformas digitales, provocó la reacción inmediata de Medina, quien le propuso: “Amiga, si no tienes programa aún, podemos hacerte un espacio en ATV”.

Lejos de buscar aclarar el tema, Copello reforzó el mensaje dejando claro que evalúa distintas posibilidades. “Escucho ofertas”, afirmó, abriendo la puerta a nuevas propuestas y dejando en suspenso la realización de su anunciado programa nocturno.

El giro en la situación sorprendió tanto a seguidores de la presentadora como a productores del medio, quienes hasta hace poco daban por sentado el regreso de la exanimadora infantil a la pantalla de América Televisión.

Christian Bayro asegura que María Pía se quedó sin programa

La versión sobre la salida de María Pía Copello cobró fuerza cuando el periodista Christian Bayro publicó en TikTok detalles sobre el futuro de la conductora. Bayro explicó que recibió información acerca de que Copello no continuaría en América Televisión, atribuyendo la decisión a diferencias con el equipo de producción.

“A María Pía la bajaron del avión de su programa de los sábados de América. Se habría peleado con Mariana Ramírez del Villar, porque María Pía intentó llevarse a su productor Peter Fajardo para su canal de YouTube”, sostuvo el comunicador en su video.

De acuerdo con esta versión, la salida de Copello no solo se relaciona con desacuerdos internos, sino también con la intención de la conductora de contar con el respaldo de su propio equipo para nuevos proyectos en plataformas digitales.

Hasta el momento, la presentadora no ha dado una declaración oficial sobre estos señalamientos ni ha confirmado si el vínculo con América Televisión llegó a su fin por estas diferencias. El canal, por su parte, tampoco ha emitido un comunicado aclarando la situación ni la posible cancelación de ‘El Gran Juego’.

En este contexto, la figura de María Pía Copello se posiciona como uno de los temas más comentados del entretenimiento local, con seguidores atentos a sus movimientos y a la definición de su futuro profesional. Mientras tanto, el mercado televisivo peruano observa el desarrollo de los acontecimientos, en espera de anuncios que confirmen la próxima pantalla donde aparecerá la conductora.