Perú

Trabajadores públicos proponen aumento salarial de S/762 para 2027, frente a espacio fiscal del MEF

Si bien el Gobierno no realizó una contrapropuesta de aumento de sueldo del sector público, sí deslizó que el espacio fiscal alcanzaría para un monto de incremento menor al pedido por los gremios de trabajadores estatales

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manos agarrando billetes de 100 soles
En la negociación colectiva los sindicatos pedían aumento de S/700 para todos los sueldos. Pero el monto que tiene el MEF sería insuficiente. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

La negociación colectiva sigue. Mientras millones de peruanos esperan los resultados oficiales de las Elecciones 2026 y Roberto Sánchez y Keiko Fujimori luchan voto a voto en el conteo de la ONPE, los trabajadores públicos juegan su propio partida en simultáneo.

Luego de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentará el informe con el espacio fiscal de S/176 millones 105 mil 442 —el monto que dispone el Estado—para los aumentos y bonos del nivel centralizado de la negociación colectiva, los cinco gremios estatales que participan en esta han presentado su contrapropuesta de aumento salarial.

Originalmente, el proyecto de convenio colectivo para 2027 de los empleados públicos planteaba una serie de medidas lideradas por el pedido de incremento salarial de S/700 para todos los trabajadores de todos los regímenes. Pero con el espacio fiscal del MEF solo alcanzaría para incrementar S/36,68 al sueldo de cada trabajador. Frente a esto, ahora los gremios piden un aumento de S/762.

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Trabajadores y empleador en el Estado
No solo se trata de un espacio fiscal insuficiente para cumplir las demandas económicas de los trabajadores del sector público, también es un monto menor al del año pasado. - Crédito Andina

La contrapropuesta de los gremios.

Según el MEF, a nivel centralizado se cuenta con un espacio fiscal de S/176 millones 105 mil 442, para destinar a beneficios laborales económicos de 400 mil 19 trabajadores estatales.

Pero ahora tras un nuevo análisis del equipo técnico de los gremios estatales, se considera que “los salarios de los trabajadores comprendidos en la negociación centralizada muestran un rezgo relativo, al registrar una tasa de crecimeinto promedio inferor al promedio total, y, en mayor medida, por debajo de la observada en los trabajadores de la negociación colectiva descentralizada”.

Así, los gremios sindicales plantean que debería haber una “variación real” del salario en 2026 para que el salario promedio sea igual al crecimiento promedio total de la planilla pública.

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⁠Aumento de sueldo en el sector público (Créditos: America Noticias)

Su análisis los lleva, así, a contraproponer un aumento de S/762, que sería el incremento per cápita mensual, que iría para unas 400 mil 19 plazas de trabajadores.

Pero el costo de esta propuesta sería mayor al del espacio fiscal del MEF. Esta cifra es de S/176,1 millones, pero para poder financiar el pedido de los trabajadores los sindicatos piden un costo anual adicional de S/3.481,7 millones más.

Se debe agregar que este análisis es realizado por el asesor de los sindicatos, el economistas Gustavo Guerra García, exviceministro de Hacienda, expostulante a la alcaldía de Lima y asesor también del partido Juntos Por el Perú (que se dejó ver durante el debate técnico pasado).

Captura del MEF de espacio fiscal para 2027
Estos son los montos que el MEF considera que puede destinar para aumentos y bonos para trabajadores estatales para el 2027. - Crédito Captura del MEF

Otras propuestas

Como se recuerda, el pliego de medidas económicas pedidas por los gremios sindicales alcanzaban más de 20 cláusulas. La primera de estas, la que lidera el proyecto de convenio colectivo que estas presentaron, ha cambiado:

  1. Aumento de S/762 mensual al sueldo para todos los trabajadores públicos.
  2. Sueldo mínimo de S/3.500 para todos los trabajadores públicos de todos los regímenes del Estado
  3. Bono extraordinario para enero de 2027 para todos (monto depende de lo que ganen)
  4. Reconomiento de pensión digna mínima para los servidores del Estado: El Poder Ejecutivo se compromete a otorgar a todos los trabajadores del Estado, al momento del cese, una pensión no menor a S/1.500.

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