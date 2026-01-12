La periodista se encuentra en Argentina como parte de su cirugía facial, sin embargo, está confirmada su vuelta a la pantalla chica | TikTok

La incertidumbre sobre el futuro televisivo de Magaly Medina llegó a su fin desde Buenos Aires, donde la periodista permanece mientras afronta la recuperación de una cirugía de rejuvenecimiento facial. Durante varias semanas, la audiencia y la industria especularon sobre su continuidad en ATV, ya que Medina evitó confirmar o descartar su permanencia en el canal.

Finalmente, fue Pati Lorena, exproductora de televisión y cercana a la conductora, quien ofreció la confirmación esperada: Medina ya firmó contrato y regresará a su horario habitual en 2026.

A través de su cuenta de TikTok, Lorena detalló que la operación a la que se sometió la periodista ha sido dolorosa y compleja. Sin embargo, también reveló que este procedimiento forma parte de la preparación de Medina para su regreso a la pantalla chica.

Magaly Medina ya firmó contrato con ATV para el 2026: “Tenemos chisme para rato”

“La Magaly quiere estar mamacita, porque ya firmó por ATV. Tenemos chisme para rato”, afirmó Lorena, generando repercusión inmediata entre seguidores y portales especializados.

Aunque Medina no ha emitido declaraciones directas sobre su vínculo con ATV, la información sobre la renovación se da por confirmada.

Magaly Medina espera un buen programa previo al suyo

En los últimos años, Magaly Medina ha manifestado su incomodidad con el bajo rating del programa que precedía a su espacio en ATV, especialmente con el ciclo ‘Andrea’ conducido por Andrea Llosa. La situación cambió a finales de 2025, cuando Llosa anunció el final de su programa luego de varios años en el aire, dejando vacante un horario clave en la grilla del canal.

Sobre este contexto, Medina fue clara en sus declaraciones a Trome a finales del 2025, donde expresó su deseo de que el nuevo programa que ocupe ese espacio logre captar la atención de la audiencia y mejore los números previos a su show.

Magaly Medina ya firmó contrato con ATV para el 2026: “Tenemos chisme para rato”

“Pues que este 2026 pongan un programa antes del mío que realmente enganche con el público. Este año hemos recibido la cifra más baja de los últimos años. El miércoles pasado (‘Andrea’) nos dejó tan solo dos puntos de rating. Levantar esa calamitosa cifra, en días festivos, es un milagro”, sostuvo la conductora. La expectativa por conocer la próxima apuesta del canal ha crecido, ya que de ello depende en parte el desempeño del propio programa de Medina.

Magaly Medina tuvo complicaciones en su cirugía facial

El lifting facial al que se sometió en Argentina no resultó tan sencillo como esperaba la periodista. Medina reconoció que la inflamación persiste más de lo previsto y que ha tenido molestias que han complicado su recuperación. “Todavía estoy muy inflamada y he tenido una pequeña complicación; hoy (anoche) me verá el doctor para aliviar esa molestia”, señaló a Trome.

La conductora atribuyó estos inconvenientes a no haber guardado el reposo adecuado tras la operación: “Esperemos que no (se complique), pero hoy descansaré porque ayer caminé mucho, creo”.

Magaly Medina revela que tuvo complicaciones en su cirugía facial: “Me verá el doctor”

Mientras tanto, ATV no ha anunciado una fecha precisa para el regreso de Magaly Medina, aunque fuentes de la producción confirmaron que su presencia está asegurada para la temporada 2026. La audiencia sigue atenta a las novedades sobre su salud y a las propuestas que tendrá su renovado espacio nocturno.