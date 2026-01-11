Joana Bernedo, la doctora de cabecera de Medina, la acompañó hasta Argentina para seguir de cerca todos los cuidados de la periodista en su primera intervención quirúrgica en el rostro | TikTok

Magaly Medina atraviesa su primera experiencia en una cirugía facial en Argentina, donde permanece bajo observación médica desde hace varios días. La conductora peruana, siempre activa en su comunicación con seguidores, compartió su entusiasmo y también las dificultades que ha enfrentado durante su recuperación. Su médica de confianza, Joana Bernedo, decidió acompañarla en este proceso, y se ha convertido en portavoz del día a día de la paciente, mostrando incluso detalles de la habitación donde Medina descansa tras la intervención.

En un video publicado en redes sociales, Bernedo mostró que el espacio de recuperación dista mucho de una habitación común de hospital. Se trata de una suite amplia, con recibidor, comedor para seis personas, área de televisión con sillones y chimenea.

El lugar también cuenta con un escritorio y un baño privado, así como una cama clínica que facilita la movilidad de la paciente. Todo está preparado para que la periodista tenga acceso a agua y comida en todo momento. Medina eligió este centro en Buenos Aires después de evaluar distintas alternativas y considerar el costo de la operación, que aumentaba en otras ubicaciones.

Doctora de Magaly Medina muestra el lujoso cuarto de recuperación tras cirugía y detalla su proceso: “La operación fue bastante larga”

Doctora de Magaly Medina revela que la recuperación será tardada

A través de videos y mensajes en redes, Joana Bernedo respondió a la curiosidad de quienes siguen el proceso de Medina y han notado que el aspecto de la conductora todavía no es el esperado. La doctora explicó que la recuperación avanza, pero no es rápida ni sencilla.

Durante los primeros días, la paciente se sintió débil y requirió suplementos intravenosos. “Ya estamos en el quinto día post operatorio. Trajimos a Magaly a una clínica especializada para que le pongan una megadosis de vitamina C, porque se siente muy débil, muy lánguida. Y eso probablemente sea porque el tiempo operatorio fue bastante largo en la cirugía y ella siente esa debilidad”, señaló la especialista.

La médica también comentó que la inflamación es parte del proceso y que el resultado visible todavía no refleja el efecto final de la intervención.

“Muchos dicen: ‘¿Por qué quedó con los labios un poco tirantes?’. El resultado que se mostró definitivamente no es el resultado final de la cirugía. Ella todavía está bastante inflamada y esa tirantez que se siente en la boca es porque suturaron unas esponjas en la parte lateral del rostro, a nivel del músculo masetero y el músculo temporal, lo cual genera una falsa tracción en este momento”, aclaró en uno de los videos.

Magaly Medina permanece con esponjas suturadas en el rostro, algo que la obliga a usar pañoletas y le dificulta abrir la boca y alimentarse con normalidad. “El día de hoy se van a retirar esas esponjas y ya todos los tejidos se van a ir acomodando. Aquí estoy con Magaly, que está poniéndose su vitamina y aquí tenemos, vemos, las esponjas que están suturadas a su tejido, por eso le cuesta mucho abrir la boca, mucho comer. Por eso les digo que este procedimiento no es así tan sencillo”, detalló Bernedo.

La intervención, conocida como cirugía de “Deep Plane”, es considerada una de las más complejas dentro de los procedimientos faciales. La especialista destacó que el proceso requiere paciencia y cuidados extras.

“La cirugía de Deep Plane es una cirugía bastante compleja, con una recuperación compleja, pero vamos por buen camino. El proceso de su inflamación es muy bueno. Felizmente Magaly es supervaliente. Yo le atiendo hace muchísimos años y ella jamás se ha quejado de dolor por nada de lo que le he hecho. Entonces, vamos informando y nos vemos pronto”, concluyó Joana Bernedo.

La evolución de Magaly Medina continúa bajo supervisión médica en una de las clínicas más exclusivas de Buenos Aires y sus seguidores permanecen atentos a los avances que la propia conductora y su doctora comparten en redes sociales.