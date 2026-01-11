Perú

Doctora de Magaly Medina muestra el lujoso cuarto de recuperación tras cirugía y detalla su proceso: “La operación fue bastante larga”

Joana Bernedo, la doctora de cabecera de Medina, la acompañó hasta Argentina para seguir de cerca todos los cuidado de la periodista en su primera intervención quirúrgica en el rostr

Guardar
Joana Bernedo, la doctora de cabecera de Medina, la acompañó hasta Argentina para seguir de cerca todos los cuidados de la periodista en su primera intervención quirúrgica en el rostro | TikTok

Magaly Medina atraviesa su primera experiencia en una cirugía facial en Argentina, donde permanece bajo observación médica desde hace varios días. La conductora peruana, siempre activa en su comunicación con seguidores, compartió su entusiasmo y también las dificultades que ha enfrentado durante su recuperación. Su médica de confianza, Joana Bernedo, decidió acompañarla en este proceso, y se ha convertido en portavoz del día a día de la paciente, mostrando incluso detalles de la habitación donde Medina descansa tras la intervención.

En un video publicado en redes sociales, Bernedo mostró que el espacio de recuperación dista mucho de una habitación común de hospital. Se trata de una suite amplia, con recibidor, comedor para seis personas, área de televisión con sillones y chimenea.

El lugar también cuenta con un escritorio y un baño privado, así como una cama clínica que facilita la movilidad de la paciente. Todo está preparado para que la periodista tenga acceso a agua y comida en todo momento. Medina eligió este centro en Buenos Aires después de evaluar distintas alternativas y considerar el costo de la operación, que aumentaba en otras ubicaciones.

Doctora de Magaly Medina muestra
Doctora de Magaly Medina muestra el lujoso cuarto de recuperación tras cirugía y detalla su proceso: “La operación fue bastante larga”

Doctora de Magaly Medina revela que la recuperación será tardada

A través de videos y mensajes en redes, Joana Bernedo respondió a la curiosidad de quienes siguen el proceso de Medina y han notado que el aspecto de la conductora todavía no es el esperado. La doctora explicó que la recuperación avanza, pero no es rápida ni sencilla.

Durante los primeros días, la paciente se sintió débil y requirió suplementos intravenosos. “Ya estamos en el quinto día post operatorio. Trajimos a Magaly a una clínica especializada para que le pongan una megadosis de vitamina C, porque se siente muy débil, muy lánguida. Y eso probablemente sea porque el tiempo operatorio fue bastante largo en la cirugía y ella siente esa debilidad”, señaló la especialista.

La médica también comentó que la inflamación es parte del proceso y que el resultado visible todavía no refleja el efecto final de la intervención.

Joana Bernedo, la doctora de cabecera de Medina, la acompañó hasta Argentina para seguir de cerca todos los cuidados de la periodista en su primera intervención quirúrgica en el rostro | TiKTok
“Muchos dicen: ‘¿Por qué quedó con los labios un poco tirantes?’. El resultado que se mostró definitivamente no es el resultado final de la cirugía. Ella todavía está bastante inflamada y esa tirantez que se siente en la boca es porque suturaron unas esponjas en la parte lateral del rostro, a nivel del músculo masetero y el músculo temporal, lo cual genera una falsa tracción en este momento”, aclaró en uno de los videos.

Magaly Medina permanece con esponjas suturadas en el rostro, algo que la obliga a usar pañoletas y le dificulta abrir la boca y alimentarse con normalidad. “El día de hoy se van a retirar esas esponjas y ya todos los tejidos se van a ir acomodando. Aquí estoy con Magaly, que está poniéndose su vitamina y aquí tenemos, vemos, las esponjas que están suturadas a su tejido, por eso le cuesta mucho abrir la boca, mucho comer. Por eso les digo que este procedimiento no es así tan sencillo”, detalló Bernedo.

La intervención, conocida como cirugía de “Deep Plane”, es considerada una de las más complejas dentro de los procedimientos faciales. La especialista destacó que el proceso requiere paciencia y cuidados extras.

Doctora de Magaly Medina muestra
Doctora de Magaly Medina muestra el lujoso cuarto de recuperación tras cirugía y detalla su proceso: “La operación fue bastante larga”

“La cirugía de Deep Plane es una cirugía bastante compleja, con una recuperación compleja, pero vamos por buen camino. El proceso de su inflamación es muy bueno. Felizmente Magaly es supervaliente. Yo le atiendo hace muchísimos años y ella jamás se ha quejado de dolor por nada de lo que le he hecho. Entonces, vamos informando y nos vemos pronto”, concluyó Joana Bernedo.

La evolución de Magaly Medina continúa bajo supervisión médica en una de las clínicas más exclusivas de Buenos Aires y sus seguidores permanecen atentos a los avances que la propia conductora y su doctora comparten en redes sociales.

Temas Relacionados

Magaly MedinaCirugíaperu-entretenimiento

Más Noticias

Miraflores pone en venta el histórico Mercado N.º 1 de Surquillo por cerca de 12 millones de dólares

El tradicional espacio, con más de ocho décadas de funcionamiento, continúa en controversia al anunciarse su venta. Mientras tanto, la alcaldesa de Surquillo calificó como una “amenaza”

Miraflores pone en venta el

Murió Yeison Jiménez: Yahaira Plasencia, Josimar y Daniela Darcourt se despiden del colombiano

La partida del cantante colombiano ha conmocionado a todos sus seguidores, quienes lamentan lo sucedido. En Perú, artistas que compartieron con él le dan el último adiós

Murió Yeison Jiménez: Yahaira Plasencia,

Deudas bancarias tienen ‘fecha de vencimiento’, según el Código Civil: ¿en cuántos años prescriben?

Aunque la deuda prescriba, su registro en Infocorp puede afectar la calificación crediticia y bloquear futuros préstamos

Deudas bancarias tienen ‘fecha de

Intentó salir del Perú con pasaporte adulterado: Migraciones frustra viaje a España de ciudadano ecuatoriano

El caso evidenció la importancia de la verificación documental en los puntos de control fronterizo del país

Intentó salir del Perú con

Gonzalo Bueno inicia su sueño en la ‘qualy’ del Australian Open 2026: rival, horario y dónde ver el debut del peruano

El trujillano de 21 años competirá por primera vez en la etapa clasificatoria de un Grand Slam. Conoce todos los detalles de su estreno en Melbourne

Gonzalo Bueno inicia su sueño
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Crisis en Bolivia: Cancillería de

Crisis en Bolivia: Cancillería de Perú confirma que vuelos de repatriación solo tienen sitio para 70 personas

Ciro Castillo: Poder Judicial dicta 24 meses de prisión preventiva contra el gobernador del Callao

Elecciones 2026: Rafael López Aliaga alcanza el 12 %, mientras la mayoría de peruanos sigue sin definir por quién votar

La inquietud de Tomás Gálvez: la investigación por el caso Cuellos Blancos que sigue abierta

Perú se suma a siete países de Latinoamérica y rechaza intento de recontar votos en Honduras y reconoce triunfo de Nasry Asfura

ENTRETENIMIENTO

Sheyla Rojas se arrepiente de

Sheyla Rojas se arrepiente de haberse puesto tanto ácido hialurónico: “Me lo quiero quitar”

Tula Rodríguez podría aparecer en el podcast de Magaly Medina: “La invitaron hace más de un mes”

After Party tras concierto de Bad Bunny en Perú es oficial: todos los detalles del evento

Magaly Medina da detalles de su reciente cirugía: “Este no es el rostro con el que voy a quedar”

Claudio Pizarro derrite corazones en redes con un tierno momento junto a su hija Amara: “Su primer amor”

DEPORTES

Gonzalo Bueno inicia su sueño

Gonzalo Bueno inicia su sueño en la ‘qualy’ del Australian Open 2026: rival, horario y dónde ver el debut del peruano

Fixture de la Liga 1 2026: fechas y todos los partidos de la nueva temporada del campeonato peruano

Resultados de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 EN VIVO: así van los partidos por la Fase 2 del torneo

Tabla de posiciones de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así van los equipos durante la fecha 1

Luis Advíncula aseguró que fichó por Alianza Lima, ignorando otras propuestas, porque “me trataron bien”