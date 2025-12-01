Magaly Medina asegura que seguirá en la televisión en 2026, pero duda si con ATV

La periodista Magaly Medina reafirmó su intención de permanecer en la televisión en 2026, aunque manifestó incertidumbre respecto a su continuidad en ATV. Durante una reciente aparición pública en Lima, la conductora señaló que aún no ha renovado contrato con el canal 9 y que evalúa distintas opciones para su futuro en la pantalla.

“Todavía no lo he firmado. Estoy analizando algunas cosas. Regreso a la tele, sí, regresaré. Si no firmo por ATV, definitivamente en algún canal regresaré. Pero con ATV es mi canal, me encantaría hacerlo, pero falta afinar cosas”, declaró Medina, quien se mantiene como uno de los rostros más reconocidos de la televisión de espectáculos en Perú.

Durante el intercambio, abordado por La República, Medina se refirió también al posible regreso de Gisela Valcárcel: “Que bueno, ella siempre será una figura referente en nuestra televisión y es bueno volver a estos referentes en la tele”.

Magaly Medina en ATV

Además, descartó una competencia directa con Valcárcel en el horario estelar al precisar que “yo estoy de lunes a viernes en el horario estelar, ella hace muchos años reina los fines de semana”.

A lo largo de 2024 y 2025, Medina ha enfrentado rumores sobre su permanencia en ATV y ha mostrado inconformidad por aspectos internos del canal. La conductora ha recibido críticas por falta de apoyo y presupuesto en su programa “Magaly TV, la firme”, sumado a tensiones internas y quejas sobre el programa antecesor de su franja

En septiembre pasado, compartió que el desgaste y el estrés acumulados han influido en sus decisiones respecto al futuro del programa y su relación contractual con la televisora. Por ello, aunque la continuidad de “Magaly TV, la firme” parece asegurada, existe incertidumbre sobre si lo hará de la mano de ATV o en otra señal nacional.

Magaly Medina repostea rating donde resalta que programa de Andrea Llosa no le deja un “buen colchón”. TikTok.

¿Cuándo volvió Magaly Medina a ATV?

El regreso de Magaly Medina a la televisión marcó un momento relevante en la historia reciente del espectáculo en Perú. La presentadora relanzó el programa Magaly TV, la firme el 14 de enero de 2019 en ATV, después de una pausa de varios años fuera de la pantalla. El retorno generó gran expectativa entre el público por la influencia de Medina como una de las figuras más conocidas del periodismo de espectáculos en el país.

La carrera de Magaly Medina comenzó en 1997 con el estreno del programa “Magaly TV”. El espacio alcanzó notoriedad con la difusión de “ampays” y exclusivas que mostraban la vida de figuras del entretenimiento nacional, cambiando la forma en que los medios cubrían la farándula. A lo largo de sus emisiones, el programa se destacó por abordar temas polémicos y presentar investigaciones relacionadas con la vida privada de celebridades.

‘Magaly TV La Firme’.

En 2012, Medina se alejó de la televisión, tomando distancia de las cámaras y enfocándose en proyectos personales. Su regreso en 2019 implicó una actualización del formato y el uso de nuevas plataformas digitales para conectar con una audiencia más amplia. “Magaly TV, la firme” retomó la transmisión en horario nocturno y sumó nuevos segmentos enfocados en la cobertura de casos mediáticos y entrevistas con personajes de actualidad.

La continuidad del programa ha estado acompañada por renovaciones periódicas y episodios que siguen generando atención. Magaly Medina permanece como referente indiscutible de la televisión de espectáculos en el país, manteniendo su programa como uno de los más vistos en la franja nocturna.