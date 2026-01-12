Perú

Magaly Medina revela que tuvo complicaciones en su cirugía facial: “Me verá el doctor”

La periodista mencionó que este proceso es bastante doloroso y que volverá a guardar reposo luego de haber caminado mucho

Guardar
La conductora de TV, Magaly Medina, viajó a Argentina para una cirugía estética y documentó su experiencia. En el video, se ve cómo enfrenta las críticas y comparte su día a día usando pañoletas y lentes para proteger su rostro.

La conductora de televisión Magaly Medina, reconocida por su estilo frontal en la pantalla chica peruana, enfrenta días de recuperación tras someterse a un lifting facial en Argentina. La periodista, que ha optado por compartir abiertamente el proceso de su intervención, informó que experimentó una serie de molestias inesperadas en medio de su postoperatorio, según comentó en entrevista con el diario Trome.

“Todavía estoy muy inflamada y he tenido una pequeña complicación; hoy (anoche) me verá el doctor para aliviar esa molestia”, relató Medina y agregó que la atención médica se ha visto condicionada por la disponibilidad de los especialistas durante el fin de semana.

La periodista explicó que la inflamación no ha cedido como esperaba y que la jornada de recuperación se extenderá un poco más. La conductora señaló que atribuye el malestar a no haber guardado el reposo necesario tras la cirugía. “Esperemos que no (se complique), pero hoy descansaré porque ayer caminé mucho, creo”, expresó.

Magaly Medina revela que tuvo
Magaly Medina revela que tuvo complicaciones en su cirugía facial: “Me verá el doctor”

La repercusión de su proceso ha sido notoria en redes sociales, donde los videos que muestra sin maquillaje ni filtros han alcanzado cifras inusuales de visualizaciones. “Mis videos al natural y sin producción que he posteado tienen millones de vistas y los comentarios ya van a llegar a los 10 mil. Jamás imaginé el nivel de expectativa que iba a causar publicar el paso a paso de mi intervención”, subrayó Magaly Medina.

La periodista sostuvo que su intención es exponer la realidad de estas cirugías y no contribuir al secretismo que suele rodear a las figuras públicas. “Creo que todos estamos acostumbrados a ocultar lo que nos hacemos y de pronto aparecer deslumbrantes como si se tratara de un milagro de la naturaleza”, remarcó la conductora.

La periodista también se refirió a las críticas y opiniones vertidas en redes sociales, donde el proceso que atraviesa se ha convertido en tendencia. “Hay demasiada hipocresía en el mundo del showbusiness y mi filosofía de vida no va por ahí. Todos saben que me gusta hablar claro, alto y fuerte, sin mentiras. A mí se me quiere o se me odia”, afirmó.

La recuperación postoperatoria de Magaly
La recuperación postoperatoria de Magaly Medina incluyó sesiones de cámara hiperbárica y caminatas en Buenos Aires para acelerar la sanación.

Magaly Medina aclara que su procedimiento no ha terminado

En el diálogo con Trome, Magaly Medina insistió en que la intervención aún no muestra su resultado definitivo y pidió paciencia a quienes han opinado sobre su aspecto tras la operación. “Este no es el rostro con el que voy a quedar”, puntualizó la conductora, explicando que las imágenes difundidas corresponden a los primeros días del postoperatorio.

“Al segundo día ya estaba en mi casa recuperándome, pero me siento muy débil. Estoy mostrando el proceso para que se sepa cómo es realmente una cirugía de este tipo, todavía tengo la cara hinchada, tengo esponjas cocidas a mi piel”, detalló Medina.

La periodista hizo énfasis en la importancia de la asesoría profesional antes de tomar una decisión de este tipo y relató que se apoyó en la experiencia de la doctora estética Joana Bernedo para seleccionar al equipo médico apropiado en Argentina.

Doctora de Magaly Medina muestra
Doctora de Magaly Medina muestra el lujoso cuarto de recuperación tras cirugía y detalla su proceso: “La operación fue bastante larga”

“Después de mucho investigar junto a mi amiga y doctora estética Joana Bernedo decidimos con quién me haría mi primera operación de lifting facial y aquí estamos”, escribió Medina en una publicación en Instagram, donde adelantó que próximamente dará a conocer más detalles de la intervención.

La periodista también cuestionó algunos comentarios en redes sociales que no consideran el proceso de recuperación y los tiempos reales de una cirugía estética de este tipo. “Veo que en los ‘tiktoks’ hay mucha ignorancia y dicen: ‘Magaly reapareció con su nuevo rostro’. No, este es el rostro de una mujer operada hace cinco días, recién a los dos, tres meses se verá el efecto de esta cirugía”, explicó Medina.

Temas Relacionados

Magaly MedinaCirugíaperu-entretenimiento

Más Noticias

Presidente José Jerí justifica salida nocturna no registrada y asegura que coordinaciones fueron parte de agenda oficial

El presidente aseguró que el encuentro respondió a una invitación a cenar y a coordinaciones por el Día de la Amistad Perú-China, y afirmó que no existe ningún trasfondo indebido

Presidente José Jerí justifica

¿Cuándo se jugará el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?: Fecha de inicio del torneo internacional en Lima

Tres equipos peruanos lucharán por la gloria continental y por los ansiados cupos para la próxima edición del Mundial de Clubes. Revisa todos los detalles de la competencia

¿Cuándo se jugará el Sudamericano

Precio del dólar baja: Así abrió el tipo de cambio hoy 12 de enero en Perú

Revisa el valor de compra y venta de la moneda y su tendencia. Bloomberg, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y Sunat reportaron estos datos

Precio del dólar baja: Así

Paro de transportistas ya no será el 15 de enero y nueva fecha se anunciará la tarde de hoy, según dirigente

Martín O’Diana, presidente de la Asociación Metropolitana de Empresas de Transportes Urbanos, afirmó que anoche se llegó un acuerdo entre todos los grupos del sector para acatar un mismo día la medida en Lima y Callao

Paro de transportistas ya no

Pedro García cuestionó a Luis Advíncula por volver a la Liga 1 para fichar por Alianza Lima: “¿Cómo te vas a ir de Boca Juniors?”

El periodista deportivo analizó la llegada del lateral derecho al cuadro ‘blanquiazul’ y al campeonato peruano, enfatizando que podía quedarse en el ‘xeneize’

Pedro García cuestionó a Luis
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presidente José Jerí justifica

Presidente José Jerí justifica salida nocturna no registrada y asegura que coordinaciones fueron parte de agenda oficial

Premier Ernesto Álvarez afirma que hay transportistas coludidos con los extorsionadores que los atacan

JNE convoca a Judith Laura Rojas, la accesitaria de Carlos Anderson que deberá ocupar su lugar en el Congreso

Crisis en Bolivia: Cancillería de Perú confirma que vuelos de repatriación solo tienen sitio para 70 personas

José Jerí se reunió con empresario chino vinculado a Nicanor Boluarte fuera de Palacio: detalles del encuentro no oficial

ENTRETENIMIENTO

¿María Pía Copello no firmó

¿María Pía Copello no firmó contrato con América TV?: Conductora señala que ‘está sin canal’

Pancho de Piérola debutó como conductor de Buenos Días Perú en Panamericana

Sheyla Rojas se arrepiente de haberse puesto tanto ácido hialurónico: “Me lo quiero quitar”

Hija de Anelhí Arias y Dayron Mártin sufrió accidente con pirotécnicos y revela: “Soy una sobreviviente”

El regreso de Dayiro Castañeda y su orquesta a los escenarios: “La elegancia de la cumbia peruana”

DEPORTES

¿Cuándo se jugará el Sudamericano

¿Cuándo se jugará el Sudamericano de Clubes de Vóley 2026?: Fecha de inicio del torneo internacional en Lima

Pedro García cuestionó a Luis Advíncula por volver a la Liga 1 para fichar por Alianza Lima: “¿Cómo te vas a ir de Boca Juniors?”

Tabla de posiciones de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: así quedaron los equipos tras final de la fecha 1

Gonzalo Bueno vs Pierre-Hugues Herbert: día, hora y canal TV de la ronda 2 de la ‘qualy’ del Australian Open 2026

Felipe Cantuarias confesó charla con Julio César Uribe por el presente de Sporting Cristal: “Universitario y Alianza Lima tienen un poder económico superior”