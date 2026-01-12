La conductora de TV, Magaly Medina, viajó a Argentina para una cirugía estética y documentó su experiencia. En el video, se ve cómo enfrenta las críticas y comparte su día a día usando pañoletas y lentes para proteger su rostro.

La conductora de televisión Magaly Medina, reconocida por su estilo frontal en la pantalla chica peruana, enfrenta días de recuperación tras someterse a un lifting facial en Argentina. La periodista, que ha optado por compartir abiertamente el proceso de su intervención, informó que experimentó una serie de molestias inesperadas en medio de su postoperatorio, según comentó en entrevista con el diario Trome.

“Todavía estoy muy inflamada y he tenido una pequeña complicación; hoy (anoche) me verá el doctor para aliviar esa molestia”, relató Medina y agregó que la atención médica se ha visto condicionada por la disponibilidad de los especialistas durante el fin de semana.

La periodista explicó que la inflamación no ha cedido como esperaba y que la jornada de recuperación se extenderá un poco más. La conductora señaló que atribuye el malestar a no haber guardado el reposo necesario tras la cirugía. “Esperemos que no (se complique), pero hoy descansaré porque ayer caminé mucho, creo”, expresó.

Magaly Medina revela que tuvo complicaciones en su cirugía facial: “Me verá el doctor”

La repercusión de su proceso ha sido notoria en redes sociales, donde los videos que muestra sin maquillaje ni filtros han alcanzado cifras inusuales de visualizaciones. “Mis videos al natural y sin producción que he posteado tienen millones de vistas y los comentarios ya van a llegar a los 10 mil. Jamás imaginé el nivel de expectativa que iba a causar publicar el paso a paso de mi intervención”, subrayó Magaly Medina.

La periodista sostuvo que su intención es exponer la realidad de estas cirugías y no contribuir al secretismo que suele rodear a las figuras públicas. “Creo que todos estamos acostumbrados a ocultar lo que nos hacemos y de pronto aparecer deslumbrantes como si se tratara de un milagro de la naturaleza”, remarcó la conductora.

La periodista también se refirió a las críticas y opiniones vertidas en redes sociales, donde el proceso que atraviesa se ha convertido en tendencia. “Hay demasiada hipocresía en el mundo del showbusiness y mi filosofía de vida no va por ahí. Todos saben que me gusta hablar claro, alto y fuerte, sin mentiras. A mí se me quiere o se me odia”, afirmó.

La recuperación postoperatoria de Magaly Medina incluyó sesiones de cámara hiperbárica y caminatas en Buenos Aires para acelerar la sanación.

Magaly Medina aclara que su procedimiento no ha terminado

En el diálogo con Trome, Magaly Medina insistió en que la intervención aún no muestra su resultado definitivo y pidió paciencia a quienes han opinado sobre su aspecto tras la operación. “Este no es el rostro con el que voy a quedar”, puntualizó la conductora, explicando que las imágenes difundidas corresponden a los primeros días del postoperatorio.

“Al segundo día ya estaba en mi casa recuperándome, pero me siento muy débil. Estoy mostrando el proceso para que se sepa cómo es realmente una cirugía de este tipo, todavía tengo la cara hinchada, tengo esponjas cocidas a mi piel”, detalló Medina.

La periodista hizo énfasis en la importancia de la asesoría profesional antes de tomar una decisión de este tipo y relató que se apoyó en la experiencia de la doctora estética Joana Bernedo para seleccionar al equipo médico apropiado en Argentina.

Doctora de Magaly Medina muestra el lujoso cuarto de recuperación tras cirugía y detalla su proceso: “La operación fue bastante larga”

“Después de mucho investigar junto a mi amiga y doctora estética Joana Bernedo decidimos con quién me haría mi primera operación de lifting facial y aquí estamos”, escribió Medina en una publicación en Instagram, donde adelantó que próximamente dará a conocer más detalles de la intervención.

La periodista también cuestionó algunos comentarios en redes sociales que no consideran el proceso de recuperación y los tiempos reales de una cirugía estética de este tipo. “Veo que en los ‘tiktoks’ hay mucha ignorancia y dicen: ‘Magaly reapareció con su nuevo rostro’. No, este es el rostro de una mujer operada hace cinco días, recién a los dos, tres meses se verá el efecto de esta cirugía”, explicó Medina.