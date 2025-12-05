Perú

Luciana Martin Arias, hija de Anelhí y Dayron, fue coronada como Miss Teen Petite Mesoamérica Perú 2026

Jessica Newton, directora del Miss Perú, aconsejó a la joven durante la ceremonia de coronación y ahora se prepara para representar a Perú en el certamen internacional que se realizará en El Salvador

Luciana Martín Arias es coronada como Miss Teen Petite Mesoamérica Perú 2026 y representará al país en El Salvador. Video: Instarándula

Luciana Martin Arias, hija de Dayron Martin y Anelhí Arias, fue coronada como Miss Teen Petite Mesoamérica Perú 2026 y asumirá la representación del país en el certamen internacional de belleza Mesoamérica International 2026, que se celebrará en marzo en El Salvador. La joven modelo, de 17 años, recibió la banda y la corona en una ceremonia realizada en Perú el 3 de noviembre de 2025, acompañada por su padre y figuras destacadas del mundo de los certámenes.

El triunfo de Luciana y su preparación para el certamen internacional

La coronación de Luciana Martin Arias como Miss Teen Petite Mesoamérica Perú 2026 marcó un paso importante en su carrera como modelo. La joven fue presentada oficialmente como una de las representantes peruanas que viajarán al Mesoamérica International 2026, un evento relevante en el circuito latinoamericano de belleza. Durante la ceremonia, Luciana expresó su entusiasmo y compromiso: “Prometo dar lo mejor de mí y mostrar al mundo la fortaleza, belleza y esencia del Perú”, manifestó en sus redes sociales.

La preparación de Luciana para el certamen internacional ha contado con el respaldo de figuras clave del sector. Jessica Newton, directora del Miss Perú, asistió a la ceremonia de coronación y ofreció consejos a la joven modelo. Luciana agradeció públicamente el apoyo recibido y compartió parte de la orientación brindada por Newton: “Jessica me dijo que siempre tenga la actitud que tengo porque soy muy feliz, que saque mi personalidad. Eso es lo que voy a hacer”, declaró en una entrevista difundida por Instarándula.

Jessica Newton, directora del Miss Perú, brindó apoyo y consejos clave a Luciana durante su preparación.

La representante peruana manifestó su orgullo por llevar el nombre del país a un escenario internacional y su deseo de resaltar la cultura y las tradiciones nacionales. “Me siento muy feliz, muy orgullosa de representar a todo el Perú en un certamen internacional. Yo tengo un plan de dejar el nombre del Perú bien en alto y gritar el nombre de nuestro país por todo el mundo. Que todo el mundo vea lo bonito que es el Perú y nuestras tradiciones, porque el Perú es lo mejor”, afirmó Luciana.

La delegación peruana que viajará a El Salvador estará compuesta por Luciana y otras jóvenes que obtuvieron títulos en la misma ceremonia. El certamen internacional está programado para marzo de 2026, y Luciana se encuentra enfocada en su preparación para dejar en alto el nombre del país.

El entorno familiar y mediático de Luciana

El logro de Luciana Martin Arias ha generado reacciones en su entorno familiar, especialmente entre sus padres, quienes han sido figuras recurrentes en la prensa de espectáculos peruana. Durante la ceremonia de coronación, Dayron Martin, su padre, acompañó a la joven y se mostró orgulloso de su desempeño.

Luciana Martin Arias, hija de Anelhí y Dayron, fue coronada como Miss Teen Petite Mesoamérica Perú 2026.

Por su parte, Anelhí Arias, madre de Luciana, compartió mensajes de apoyo y admiración a través de sus redes sociales. La exvedette destacó el esfuerzo y la dedicación de su hija en cada etapa de su carrera. Anelhí también agradeció la oportunidad de acompañar a Luciana en su proceso y resaltó la disciplina que ha demostrado.

El contexto familiar de Luciana ha estado marcado por la atención mediática en torno a la relación entre sus padres. Recientemente, se difundió unas imágenes en las que Anelhí Arias y Dayron Martin aparecen juntos en actitudes cariñosas, lo que desató rumores sobre una posible reconciliación. Sin embargo, Anelhí aclaró que, aunque mantienen una relación cordial y colaboran en el ámbito musical, no han retomado su vínculo sentimental.

La historia mediática de la familia incluye antecedentes de conflictos y episodios de exposición pública. En septiembre, Anelhí Arias Barahona hizo públicas acusaciones de infidelidad contra Dayron Martin, señalando a Pamela López como la tercera persona en su relación durante el año 2009. Dayron, por su parte, reconoció haber conocido a López en Trujillo, pero minimizó los rumores sobre un romance.

