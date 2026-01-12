Perú

Phillip Butters estrena HOY Combutters en Panamericana TV: Rafael López Aliaga será su primer invitado

El periodista regresa con un programa político, pero esta vez a la ‘Esquina de la televisión’

El periodista regresa con un programa político, pero esta vez a la 'Esquina de la televisión'

El regreso de Phillip Butters a la televisión abierta marca un nuevo capítulo en su trayectoria como conductor y periodista. Desde este lunes 12 de enero, el programa Combutters vuelve a la pantalla, ahora bajo la señal de Panamericana Televisión. La expectativa gira en torno al formato y los invitados que acompañarán a Butters en esta etapa, así como al impacto que su figura genera en la audiencia y en el escenario político peruano.

La noticia fue confirmada durante la emisión matutina de Buenos Días Perú, donde el propio Butters adelantó detalles sobre su regreso. El conductor, conocido por su estilo confrontacional, subrayó el carácter político del espacio y anunció que Rafael López Aliaga, candidato presidencial y exalcalde de Lima, será el primer entrevistado en este relanzamiento.

“Voy a tener al tío ‘Porky’ en la noche”, comentó en vivo ante la audiencia, en referencia al apodo del líder de Renovación Popular. Según relató el periodista, la relación entre ambos no ha estado exenta de distanciamiento. “No me he peleado porque Porky está vivo y mueve su colita, si yo me hubiera peleado estaría muerto. Yo no soy blandito”, respondió, desestimando rumores de un conflicto.
Butters aclaró que no ha mantenido comunicación con López Aliaga durante varios meses y que el encuentro en el set servirá para abordar temas pendientes. “Yo lo he tenido bloqueado a Porky en los últimos 5 meses, pero tampoco me he referido ni a él ni a absolutamente nada de lo que ha pasado con la municipalidad, así que no sé de dónde sacan la pelea”, agregó durante su intervención.

La llegada de Combutters a Panamericana Televisión representa un movimiento estratégico en la programación de la cadena, que apuesta por contenidos políticos en horario estelar. El programa había sido emitido previamente en Willax Televisión entre 2019 y 2024, consolidando a Butters como una de las voces más reconocibles en el análisis político televisivo local. Su paso al canal 5 implica una redefinición de su alcance y una nueva oportunidad para interactuar con figuras de la coyuntura nacional.

¿A qué hora se estrena Combutters?

La nueva temporada de Combutters comenzará este lunes 12 de enero a las 10:00 p. m., ocupando el cierre de la programación diaria de Panamericana Televisión. El anuncio oficial se produjo poco después de que el periodista descartara su participación como candidato en las próximas elecciones generales, lo que generó especulaciones acerca de su futuro profesional.

En la presentación del programa, Butters recurrió a un mensaje provocador que refleja el tono de la propuesta: “Regreso con la opinión más polémica y combativa del Perú. Ódiame por piedad, yo te lo pido, ódiame sin medida ni clemencia, hoy yo quiero más que indiferencia, porque tan solo se odia lo querido”, manifestó en la promoción difundida por la señal del canal.

El spot de lanzamiento enfatiza la dualidad de opiniones que suele despertar el conductor. “Algunos lo quieren, otros no. Algunos lo aman, otros no, pero todos lo ven”, señala el anuncio, apostando por el magnetismo que rodea su figura en el ámbito mediático. La expectativa sobre los temas que abordará y la dinámica de las entrevistas se mantiene alta, especialmente considerando el perfil de los invitados y la coyuntura electoral.

Panamericana Televisión ha destacado la incorporación de Butters como un refuerzo clave en su oferta informativa. El conductor, por su parte, asume el reto con el objetivo de generar debate y análisis en torno a los temas de mayor interés nacional. La cita para la primera emisión ya está fijada, y la atención se centra en el intercambio que tendrá con Rafael López Aliaga, cuyo protagonismo en la agenda política anticipa un diálogo de alto voltaje.

