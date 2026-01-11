Perú

La inquietud de Tomás Gálvez: la investigación por el caso Cuellos Blancos que sigue abierta

Días después de asumir como fiscal de la Nación interino, su abogado le dijo a la fiscal Carolina Delgado que existía “preocupación” por la carpeta fiscal, que esta “debería archivarse”. Luego encontró una excusa barata para exigirle la renuncia, pero no logró su cometido. Terminó removiendo a la fiscal a la que felicitó solo días atrás

Guardar
Fiscal Carolina Delgado ratifica que
Fiscal Carolina Delgado ratifica que Tomás Gálvez sabía perfectamente de que había una investigación en su contra en su despacho. Foto: composición Infobae

El 22 de setiembre del 2025, Tomás Gálvez cumplía, parcialmente, uno de sus sueños: ser fiscal de la Nación (interino). Pero aún existía algo pendiente que estaría generando preocupación: la investigación en su contra por su nombramiento como fiscal supremo, donde habrían intervenido los hermanos Humberto y César Acuña y la red de Los Cuellos Blancos del Puerto.

Días después, el 25 de setiembre, la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, envió un informe a Gálvez donde se daba cuenta del estado de los casos emblemáticos. Uno de estos el que involucraba a Tomás Gálvez en una trama de presunto intercambio indebido de favores.

Informe de la fiscal suprema
Informe de la fiscal suprema provisional Carolina Delgado al despacho de Tomás Gálvez
Investigación contra Tomás Gálvez
Investigación contra Tomás Gálvez

Coincidentemente, un día después, el 26 de setiembre, su abogado Luis de la Cruz buscó a la fiscal a cargo de dicho despacho supremo, la doctora Carolina Delgado, para reunirse con ella.

“Me manifestó que estaba preocupado porque era un caso que tenía mucho tiempo de retraso, que ya debería resolverse, debería archivarse, y que por favor tengamos en cuenta ello, que había dejado un documento. Eso fue lo que más o menos nos señaló en su oportunidad. Una entrevista bastante breve, pero eso significa que obviamente él venía por encargo del doctor Gálvez y él también me lo señaló. Me dijo que el doctor le había manifestado su preocupación por el caso que él tenía”, declaró Delgado en diálogo con Infobae.

Tomás Gálvez designó un nuevo
Tomás Gálvez designó un nuevo abogado en la investigación en su contra luego de asumir como fiscal de la Nación interino

La carpeta de Gálvez estaba lejos de ser archivada. Faltaba el respectivo informe donde se determinaría de una vez por todas si se pedía a Fiscalía de la Nación la formalización de la investigación preparatoria, pero el fiscal adjunto supremo que tenía que hacer esto, Juan Paúl Ramos Navarro, fue removido por el mismo Gálvez en diciembre pasado.

“¿Sabe que mis alumnos están en todos los despachos?”

Un mes después de la reunión –infructífera para los intereses de Gálvez–, el 27 de octubre, el fiscal de la Nación interino llamó a la fiscal suprema provisional Carolina Delgado a su despacho para exigirle intempestivamente la renuncia. ¿El motivo? Una supuesta falta grave: permitir que un fiscal provincial investigue a un fiscal supremo. Nada más alejado de la realidad.

La supuesta falta grave de la que habla Gálvez era en verdad un pedido de información de una Fiscalía Provincial del hoy desactivado Equipo Especial Cuellos Blancos. La colaboración entre despachos fiscales de distintos niveles es algo que incluso está regulado en el Código Procesal Penal.

Pero ¿cómo Tomás Gálvez se enteró que un fiscal provincial pidió información sobre las investigaciones en su contra a la Primera Fiscalía Suprema Especializada? El propio Gálvez, dice la fiscal Carolina Delgado, se lo reveló: le filtraron la información desde el mismo Ministerio Público.

Tomás Gálvez y César Hinostroza
Tomás Gálvez y César Hinostroza

“Él me dijo: ‘Usted sabe que yo soy profesor y que mis alumnos están en todos los despachos, ¿no? Ellos me informan y sé que se ha hecho eso. Y, bueno, eso es muy grave y yo pienso que usted tiene que renunciar’. Él me pidió la renuncia en base a esa justificación, que en su momento a mí me sorprendió muchísimo porque el doctor sabía perfectamente que tenía esa investigación", relata Delgado.

La exigencia de la renuncia es algo que afectó y, sobre todo, sorprendió a Delgado, según narró. Y es que solo días atrás, comenta, Tomás Gálvez la había felicitado por su trabajo y dedicación en la institución.

“Días antes había hablado conmigo y me había dicho que yo tenía un muy buen trabajo, que tenía un muy buen desempeño, que él siempre había valorado que era una persona que me identificaba mucho con la institución y que siempre anteponía los intereses del Ministerio Público frente a todo. Eso me lo dijo. Entonces, yo pensé que él me estaba convocando para otro tipo de actividad o qué sé yo, pero no pensé que era justamente para hablar de su caso”, señaló.

La remoción arbitraria

La fiscal Carolina Delgado no presentó la renuncia, pero a los días, el 31 de octubre, se publica en El Peruano la resolución firmada por Tomás Gálvez donde es removida, un movimiento del que ella ya sospechaba.

“Sin embargo, lo que me llamó la atención fue la parte considerativa en donde él señala que soy una fiscal que no conoce su trabajo, que no soy una persona idónea para ser fiscal suprema y que, por tanto, corresponde cesarme. Lo cual también lo ha venido señalando en diversas oportunidades en los medios de comunicación, incluso agravando más la figura señalando que yo estoy armando muñecos”, dice Delgado.

Delgado hace hincapíe en el hecho de que, durante la reunión del 27 de octubre, Tomás Gálvez le manifestó su descontento porque “me han estado armando muñecos” y haciendo un supuesto seguimiento, pero nunca la señaló a ella de eso en dicha oportunidad, sino que lo hizo luego en entrevistas.

“Después, en los medios de comunicación, él ha dado a entender como que yo y la doctora Cárdenas habríamos este estado detrás de ese seguimiento que se le ha hecho, lo cual es absolutamente falso y no tiene nada que ver. (...) Entonces, ya no va por el lado de que yo ‘informe mal’. Sino ahora nos responsabiliza de otra irregularidad. Y así ha venido señalando que nosotros hemos venido actuando mal. Y eso ya es difamar”, indicó.

Niega todo, pero luego se contradice

Tomás Gálvez volvió a negar esta semana tener una investigación por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Durante la conferencia de prensa tras la ceremonia de inicio de año fiscal 2026, dijo: “Yo no tengo ningún caso en Cuellos Blancos”. Agregó que una investigación en su contra se archivó en 2021 “porque se determinó que no existía ningún elemento de convicción para sostener las acusaciones”. Sin embargo, solo minutos después, se contradijo y reconoció que hay otra carpeta fiscal abierta.

Tesis fiscal sobre el nombramiento
Tesis fiscal sobre el nombramiento de Tomás Gálvez como fiscal supremo

Gálvez, muy a su estilo, dijo que es una “investigación inventada” porque los principales testigos, el exalcalde Willy Serrato y el exconsejero Iván Noguera, habrían negado sus declaraciones. Que supuestamente se las habrían fabricado. “En ese tiempo sí te ponían las declaraciones”, dijo sin mostrar prueba alguna ante una pregunta de la periodista Jacqueline Fowks.

Luego aprovechó el momento para despotricar contra la exfiscal suprema provisional Carolina Delgado y la exfiscal adjunta suprema Alejandra Cárdenas, a quién se le había encargado elaborar la acusación de la carpeta madre del caso Cuellos Blancos.

Temas Relacionados

Tomás GálvezLos Cuellos Blancos del PuertoCarolina DelgadoFiscalía de la Naciónperu-politica

Más Noticias

Alianza Lima vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por la fecha 1 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

El cuadro ‘blanquiazul’ llega fortalecido tras una sólida primera etapa, mientras que las del Callao intentarán sorprender en Villa El Salvador. Sigue las incidencias

Alianza Lima vs Rebaza Acosta

Ignacio Tapia, el refuerzo de lujo con pasado en selección de Chile que se une a Atlético Grau para la Liga 1 2026

El ‘Patrimonio de Piura’ ha anunciado la incorporación del defensor central trasandino procedente de la U. de Chile, donde fue recortado después de un lustro

Ignacio Tapia, el refuerzo de

Bassco Soyer continúa goleando en Portugal: doblete en triunfo ante UD Leiria por la Liga Revelação

El joven mediocentro sigue de dulce. Ahora tuvo la calidad suficiente para llevar a los suyos a una victoria 3-1 en el arranque de la Segunda Fase de la Liga Revelação U23

Bassco Soyer continúa goleando en

Claudio Pizarro derrite corazones en redes con un tierno momento junto a su hija Amara: “Su primer amor”

El exgoleador peruano dejó de lado el fútbol para protagonizar una enternecedora escena junto a la pequeña Amara, recibiendo mensajes de cariño y admiración por mostrar su lado más familiar y cercano

Claudio Pizarro derrite corazones en

Resultados de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 EN VIVO: así van los partidos por la Fase 2 del torneo

Se inició la segunda etapa con emocionantes duelos: Universitario cumplió superando a Soan al igual que San Martín contra Olva Latino. Alianza Lima se medirá con Rebaza Acosta el domingo

Resultados de la fecha 1
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú se suma a siete

Perú se suma a siete países de Latinoamérica y rechaza intento de recontar votos en Honduras y reconoce triunfo de Nasry Asfura

Queman muñeco del presidente José Jerí en Juliaca y exigen justicia por las muertes del 9 de enero

Enma Benavides será investigada 8 meses más por fallos a favor de procesados por narcotráfico

Presentan tacha contra la lista al Senado de Juntos por el Perú: Hermano de Pedro Castillo e Isaac Humala en la mira

Vladimir Cerrón, Ciro Castillo y Juan Silva: comandante de la PNP evita dar detalles sobre su captura y asegura que “la búsqueda no se detiene”

ENTRETENIMIENTO

Claudio Pizarro derrite corazones en

Claudio Pizarro derrite corazones en redes con un tierno momento junto a su hija Amara: “Su primer amor”

Josimar y Verónica González, ‘la prima’, avivan la polémica con una ecografía y audios donde se escucha: “Mi amor”

Canciones de K-pop en iTunes Perú para reproducir hoy

Daniela Darcourt desborda emoción al dedicarle tierno mensaje a Luis Advíncula tras su fichaje por Alianza Lima: “¡Te amo!"

La batalla por el rating en la televisión peruana rumbo a las elecciones 2026: el regreso de rostros emblemáticos y nueva programación

DEPORTES

Alianza Lima vs Rebaza Acosta

Alianza Lima vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por la fecha 1 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Ignacio Tapia, el refuerzo de lujo con pasado en selección de Chile que se une a Atlético Grau para la Liga 1 2026

Bassco Soyer continúa goleando en Portugal: doblete en triunfo ante UD Leiria por la Liga Revelação

Resultados de la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 EN VIVO: así van los partidos por la Fase 2 del torneo

Luis Advíncula aseguró que fichó por Alianza Lima, ignorando otras propuestas, porque “me trataron bien”