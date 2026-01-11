La inquietud de Tomás Gálvez: la investigación por el caso Cuellos Blancos que sigue abierta

Fiscal Carolina Delgado ratifica que Tomás Gálvez sabía perfectamente de que había una investigación en su contra en su despacho. Foto: composición Infobae

El 22 de setiembre del 2025, Tomás Gálvez cumplía, parcialmente, uno de sus sueños: ser fiscal de la Nación (interino). Pero aún existía algo pendiente que estaría generando preocupación: la investigación en su contra por su nombramiento como fiscal supremo, donde habrían intervenido los hermanos Humberto y César Acuña y la red de Los Cuellos Blancos del Puerto.

Días después, el 25 de setiembre, la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, envió un informe a Gálvez donde se daba cuenta del estado de los casos emblemáticos. Uno de estos el que involucraba a Tomás Gálvez en una trama de presunto intercambio indebido de favores.

Informe de la fiscal suprema provisional Carolina Delgado al despacho de Tomás Gálvez

Investigación contra Tomás Gálvez

Coincidentemente, un día después, el 26 de setiembre, su abogado Luis de la Cruz buscó a la fiscal a cargo de dicho despacho supremo, la doctora Carolina Delgado, para reunirse con ella.

“Me manifestó que estaba preocupado porque era un caso que tenía mucho tiempo de retraso, que ya debería resolverse, debería archivarse, y que por favor tengamos en cuenta ello, que había dejado un documento. Eso fue lo que más o menos nos señaló en su oportunidad. Una entrevista bastante breve, pero eso significa que obviamente él venía por encargo del doctor Gálvez y él también me lo señaló. Me dijo que el doctor le había manifestado su preocupación por el caso que él tenía”, declaró Delgado en diálogo con Infobae.

Tomás Gálvez designó un nuevo abogado en la investigación en su contra luego de asumir como fiscal de la Nación interino

La carpeta de Gálvez estaba lejos de ser archivada. Faltaba el respectivo informe donde se determinaría de una vez por todas si se pedía a Fiscalía de la Nación la formalización de la investigación preparatoria, pero el fiscal adjunto supremo que tenía que hacer esto, Juan Paúl Ramos Navarro, fue removido por el mismo Gálvez en diciembre pasado.

“¿Sabe que mis alumnos están en todos los despachos?”

Un mes después de la reunión –infructífera para los intereses de Gálvez–, el 27 de octubre, el fiscal de la Nación interino llamó a la fiscal suprema provisional Carolina Delgado a su despacho para exigirle intempestivamente la renuncia. ¿El motivo? Una supuesta falta grave: permitir que un fiscal provincial investigue a un fiscal supremo. Nada más alejado de la realidad.

La supuesta falta grave de la que habla Gálvez era en verdad un pedido de información de una Fiscalía Provincial del hoy desactivado Equipo Especial Cuellos Blancos. La colaboración entre despachos fiscales de distintos niveles es algo que incluso está regulado en el Código Procesal Penal.

Pero ¿cómo Tomás Gálvez se enteró que un fiscal provincial pidió información sobre las investigaciones en su contra a la Primera Fiscalía Suprema Especializada? El propio Gálvez, dice la fiscal Carolina Delgado, se lo reveló: le filtraron la información desde el mismo Ministerio Público.

Tomás Gálvez y César Hinostroza

“Él me dijo: ‘Usted sabe que yo soy profesor y que mis alumnos están en todos los despachos, ¿no? Ellos me informan y sé que se ha hecho eso. Y, bueno, eso es muy grave y yo pienso que usted tiene que renunciar’. Él me pidió la renuncia en base a esa justificación, que en su momento a mí me sorprendió muchísimo porque el doctor sabía perfectamente que tenía esa investigación", relata Delgado.

La exigencia de la renuncia es algo que afectó y, sobre todo, sorprendió a Delgado, según narró. Y es que solo días atrás, comenta, Tomás Gálvez la había felicitado por su trabajo y dedicación en la institución.

“Días antes había hablado conmigo y me había dicho que yo tenía un muy buen trabajo, que tenía un muy buen desempeño, que él siempre había valorado que era una persona que me identificaba mucho con la institución y que siempre anteponía los intereses del Ministerio Público frente a todo. Eso me lo dijo. Entonces, yo pensé que él me estaba convocando para otro tipo de actividad o qué sé yo, pero no pensé que era justamente para hablar de su caso”, señaló.

La remoción arbitraria

La fiscal Carolina Delgado no presentó la renuncia, pero a los días, el 31 de octubre, se publica en El Peruano la resolución firmada por Tomás Gálvez donde es removida, un movimiento del que ella ya sospechaba.

“Sin embargo, lo que me llamó la atención fue la parte considerativa en donde él señala que soy una fiscal que no conoce su trabajo, que no soy una persona idónea para ser fiscal suprema y que, por tanto, corresponde cesarme. Lo cual también lo ha venido señalando en diversas oportunidades en los medios de comunicación, incluso agravando más la figura señalando que yo estoy armando muñecos”, dice Delgado.

Delgado hace hincapíe en el hecho de que, durante la reunión del 27 de octubre, Tomás Gálvez le manifestó su descontento porque “me han estado armando muñecos” y haciendo un supuesto seguimiento, pero nunca la señaló a ella de eso en dicha oportunidad, sino que lo hizo luego en entrevistas.

“Después, en los medios de comunicación, él ha dado a entender como que yo y la doctora Cárdenas habríamos este estado detrás de ese seguimiento que se le ha hecho, lo cual es absolutamente falso y no tiene nada que ver. (...) Entonces, ya no va por el lado de que yo ‘informe mal’. Sino ahora nos responsabiliza de otra irregularidad. Y así ha venido señalando que nosotros hemos venido actuando mal. Y eso ya es difamar”, indicó.

Niega todo, pero luego se contradice

Tomás Gálvez volvió a negar esta semana tener una investigación por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Durante la conferencia de prensa tras la ceremonia de inicio de año fiscal 2026, dijo: “Yo no tengo ningún caso en Cuellos Blancos”. Agregó que una investigación en su contra se archivó en 2021 “porque se determinó que no existía ningún elemento de convicción para sostener las acusaciones”. Sin embargo, solo minutos después, se contradijo y reconoció que hay otra carpeta fiscal abierta.

Tesis fiscal sobre el nombramiento de Tomás Gálvez como fiscal supremo

Gálvez, muy a su estilo, dijo que es una “investigación inventada” porque los principales testigos, el exalcalde Willy Serrato y el exconsejero Iván Noguera, habrían negado sus declaraciones. Que supuestamente se las habrían fabricado. “En ese tiempo sí te ponían las declaraciones”, dijo sin mostrar prueba alguna ante una pregunta de la periodista Jacqueline Fowks.

Luego aprovechó el momento para despotricar contra la exfiscal suprema provisional Carolina Delgado y la exfiscal adjunta suprema Alejandra Cárdenas, a quién se le había encargado elaborar la acusación de la carpeta madre del caso Cuellos Blancos.