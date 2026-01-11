Perú

Estos vehículos comercializados en Perú podrían presentar fuga de líquido de frenos

Más de 3.000 unidades del Nissan Frontier D23 fabricadas entre 2022 y 2024 están bajo revisión preventiva tras detectarse un posible defecto en la tubería de freno, que podría afectar el desempeño del sistema de frenado en condiciones exigentes de conducción

Guardar
Según el reporte, la línea
Según el reporte, la línea de freno trasera puede presentar oscilaciones anormales cuando el vehículo es exigido en situaciones de manejo severo. Foto: Auto Spot

Un grupo de camionetas Nissan Frontier D23 vendidas en el mercado peruano se encuentra bajo revisión preventiva tras detectarse un posible problema en el sistema de frenos. La empresa Nissan Perú S.A.C. comunicó esta situación al Indecopi como parte de un llamado oficial a revisión que involucra a unidades fabricadas en México.

En total, se trata de 3.147 vehículos producidos entre los años 2022 y 2024, que podrían presentar una falla asociada a la tubería de freno. El desperfecto se manifestaría en escenarios de manejo exigente, donde ciertas vibraciones pueden generar un desgaste anormal en componentes clave del sistema.

Posible defecto y riesgos asociados

De acuerdo con la información proporcionada, la tubería de freno posterior podría experimentar vibraciones excesivas cuando el vehículo es sometido a condiciones extremas de conducción. Esta situación ocasionaría impactos severos en la suspensión, lo que, con el tiempo, podría derivar en la aparición de grietas en la tubería.

Si estas fisuras se producen, existe la posibilidad de que se genere una fuga del líquido de frenos. Continuar conduciendo el vehículo en estas circunstancias podría provocar un mayor recorrido del pedal y una disminución en la capacidad de frenado, afectando directamente la seguridad tanto de los ocupantes como de otras personas en la vía.

En caso de que aparezcan
En caso de que aparezcan estas grietas, podría producirse una pérdida del fluido del sistema de frenado. Foto: Diario Norte

Acciones de la empresa y recomendaciones

Nissan Perú indicó que, hasta el momento, no se han registrado accidentes vinculados a este problema en el país. No obstante, como medida preventiva, la compañía ya inició el envío de comunicaciones a concesionarios y propietarios de las unidades involucradas para informarles sobre el llamado a revisión.

Como parte del proceso, se realizará una inspección gratuita de la tubería de freno posterior para verificar su estado y prevenir cualquier incidente. Los usuarios pueden confirmar si su vehículo está incluido en la campaña ingresando el número de VIN en el portal oficial de la marca, al cual podrán acceder haciendo CLIC AQUÍ, donde encontrarán más detalles sobre el procedimiento a seguir.

Nissan: una de las automotrices más importantes con presencia en Perú

Nissan sigue siendo una marca con presencia importante en el mercado automotriz del Perú, aunque no lidera en ventas frente a otras como Toyota, Hyundai y Kia. Según datos oficiales de ventas de vehículos nuevos hasta agosto de 2024, Nissan se posicionó como la séptima marca con mayor volumen de unidades comercializadas, superando a varias otras firmas pero quedando detrás de las líderes del mercado peruano. En ese periodo, la firma japonesa acumuló 3.656 vehículos vendidos, lo que refleja una participación considerable en comparación con la larga lista de marcas disponibles en el país.

En términos de participación de mercado más reciente, datos parciales de ventas de automóviles ligeros muestran que Nissan mantenía cerca del 9,8% de la cuota total de vehículos vendidos en ciertos periodos del año, situándose como la tercera marca más adquirida después de Toyota y Hyundai en reportes de producción hasta julio.

Nissan Perú señaló que, por
Nissan Perú señaló que, por ahora, no se han reportado incidentes en el país relacionados con esta falla. Foto: Nissan

Esta cifra indica que, aunque la marca no es la más dominante, sí figura entre las preferidas por los consumidores peruanos que buscan modelos japoneses con reputación de durabilidad y opciones versátiles de SUV y sedanes. Históricamente, Nissan ha tenido altibajos en su posición, y su presencia en el ranking de ventas varía según el año y el segmento, pero sigue siendo una alternativa estable dentro del competitivo mercado local, contribuyendo de forma significativa a la oferta de autos nuevos disponibles en concesionarias de todo el Perú.

Temas Relacionados

autosNissanIndecopiperu-economia

Más Noticias

Universitario vs Soan EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 1 de la fase 2 de Liga Peruana de vóley 2025/2026

Las ‘pumas’ buscarán defender su liderato frente a las de Puente Piedra en el inicio de la segunda etapa de la competición. Sigue todas las incidencias

Universitario vs Soan EN VIVO

Golazo de Alan Cantero para 1-0 en Alianza Lima vs Independiente por Serie Río de La Plata 2026

La ‘Máquina’ se apuntó el primer gol de los aliancistas en el año. Gran definición cruzada para la apertura del score contra el ‘rojo’, en la primera fecha del certamen veraniego

Golazo de Alan Cantero para

Mejoras en la Catedral de Chiclayo y nuevas rutas fortalecen el turismo religioso en Lambayeque

La región recibió más de un millón de visitantes en el último año, generando un movimiento económico estimado en S/ 450 millones y miles de empleos

Mejoras en la Catedral de

Alianza Lima vs Independiente EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por la fecha 1 de la Serie Río de la Plata 2026

En la primera parte, Jairo Vélez y Federico Girotti debutaron con la ‘blanquiazul’. Pero tras el descanso Pablo Guede, que también dirige su primer encuentro, alineó un segundo once con los demás refuerzos. Sigue las incidencias

Alianza Lima vs Independiente EN

Drogas, agendas telefónicas, fármacos y conexiones clandestinas: Lo que hallaron tras requisa en penal de Chiclayo

El Instituto Nacional Penitenciario intensifica los controles en los pabellones de Chiclayo y refuerza la seguridad tras decomisar estupefacientes, teléfonos y material ilícito durante la intervención

Drogas, agendas telefónicas, fármacos y
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú se suma a siete

Perú se suma a siete países de Latinoamérica y rechaza intento de recontar votos en Honduras y reconoce triunfo de Nasry Asfura

Queman muñeco del presidente José Jerí en Juliaca y exigen justicia por las muertes del 9 de enero

Enma Benavides será investigada 8 meses más por fallos a favor de procesados por narcotráfico

Presentan tacha contra la lista al Senado de Juntos por el Perú: Hermano de Pedro Castillo e Isaac Humala en la mira

Vladimir Cerrón, Ciro Castillo y Juan Silva: comandante de la PNP evita dar detalles sobre su captura y asegura que “la búsqueda no se detiene”

ENTRETENIMIENTO

Daniela Darcourt desborda emoción al

Daniela Darcourt desborda emoción al dedicarle tierno mensaje a Luis Advíncula tras su fichaje por Alianza Lima: “¡Te amo!"

La batalla por el rating en la televisión peruana rumbo a las elecciones 2026: el regreso de rostros emblemáticos y nueva programación

Said Palao sorprende al mostrar su cabeza rapada tras someterse a un trasplante capilar en España: “Esto recién empieza”

Pamela López y Christian Cueva dan primer paso al divorcio: queda pendiente la pensión de S/ 64 mil y el reparto de bienes

Globos de Oro 2026: dónde y a qué hora ver la gala en Perú

DEPORTES

Universitario vs Soan EN VIVO

Universitario vs Soan EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 1 de la fase 2 de Liga Peruana de vóley 2025/2026

Alianza Lima vs Independiente EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por la fecha 1 de la Serie Río de la Plata 2026

Golazo de Alan Cantero para 1-0 en Alianza Lima vs Independiente por Serie Río de La Plata 2026

Carlos Zambrano protagonizó tenso cruce en Alianza Lima vs Independiente: le aplicó llave a rival y recibió puñetazo en Serie Río de la Plata 2026

Presidente de la FPV reveló detalles del Sudamericano de vóley 2026: los 3 clubes peruanos confirmados y la fecha de inicio