Estos vehículos comercializados en Perú podrían presentar fuga de líquido de frenos

Según el reporte, la línea de freno trasera puede presentar oscilaciones anormales cuando el vehículo es exigido en situaciones de manejo severo. Foto: Auto Spot

Un grupo de camionetas Nissan Frontier D23 vendidas en el mercado peruano se encuentra bajo revisión preventiva tras detectarse un posible problema en el sistema de frenos. La empresa Nissan Perú S.A.C. comunicó esta situación al Indecopi como parte de un llamado oficial a revisión que involucra a unidades fabricadas en México.

En total, se trata de 3.147 vehículos producidos entre los años 2022 y 2024, que podrían presentar una falla asociada a la tubería de freno. El desperfecto se manifestaría en escenarios de manejo exigente, donde ciertas vibraciones pueden generar un desgaste anormal en componentes clave del sistema.

Posible defecto y riesgos asociados

De acuerdo con la información proporcionada, la tubería de freno posterior podría experimentar vibraciones excesivas cuando el vehículo es sometido a condiciones extremas de conducción. Esta situación ocasionaría impactos severos en la suspensión, lo que, con el tiempo, podría derivar en la aparición de grietas en la tubería.

Si estas fisuras se producen, existe la posibilidad de que se genere una fuga del líquido de frenos. Continuar conduciendo el vehículo en estas circunstancias podría provocar un mayor recorrido del pedal y una disminución en la capacidad de frenado, afectando directamente la seguridad tanto de los ocupantes como de otras personas en la vía.

En caso de que aparezcan estas grietas, podría producirse una pérdida del fluido del sistema de frenado. Foto: Diario Norte

Acciones de la empresa y recomendaciones

Nissan Perú indicó que, hasta el momento, no se han registrado accidentes vinculados a este problema en el país. No obstante, como medida preventiva, la compañía ya inició el envío de comunicaciones a concesionarios y propietarios de las unidades involucradas para informarles sobre el llamado a revisión.

Como parte del proceso, se realizará una inspección gratuita de la tubería de freno posterior para verificar su estado y prevenir cualquier incidente. Los usuarios pueden confirmar si su vehículo está incluido en la campaña ingresando el número de VIN en el portal oficial de la marca, al cual podrán acceder haciendo CLIC AQUÍ, donde encontrarán más detalles sobre el procedimiento a seguir.

Nissan: una de las automotrices más importantes con presencia en Perú

Nissan sigue siendo una marca con presencia importante en el mercado automotriz del Perú, aunque no lidera en ventas frente a otras como Toyota, Hyundai y Kia. Según datos oficiales de ventas de vehículos nuevos hasta agosto de 2024, Nissan se posicionó como la séptima marca con mayor volumen de unidades comercializadas, superando a varias otras firmas pero quedando detrás de las líderes del mercado peruano. En ese periodo, la firma japonesa acumuló 3.656 vehículos vendidos, lo que refleja una participación considerable en comparación con la larga lista de marcas disponibles en el país.

En términos de participación de mercado más reciente, datos parciales de ventas de automóviles ligeros muestran que Nissan mantenía cerca del 9,8% de la cuota total de vehículos vendidos en ciertos periodos del año, situándose como la tercera marca más adquirida después de Toyota y Hyundai en reportes de producción hasta julio.

Nissan Perú señaló que, por ahora, no se han reportado incidentes en el país relacionados con esta falla. Foto: Nissan

Esta cifra indica que, aunque la marca no es la más dominante, sí figura entre las preferidas por los consumidores peruanos que buscan modelos japoneses con reputación de durabilidad y opciones versátiles de SUV y sedanes. Históricamente, Nissan ha tenido altibajos en su posición, y su presencia en el ranking de ventas varía según el año y el segmento, pero sigue siendo una alternativa estable dentro del competitivo mercado local, contribuyendo de forma significativa a la oferta de autos nuevos disponibles en concesionarias de todo el Perú.