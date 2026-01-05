Cardenal Carlos Castillo tras captura de Nicolás Maduro: “Recemos para que las soluciones favorezcan a Venezuela, no a intereses”

El cardenal Carlos Castillo invitó a los asistentes a unirse en oración por Venezuela, pidiendo que las soluciones se orienten al bienestar del pueblo y no a intereses particulares

El cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima y primado del Perú, invitó este domingo a los asistentes a unirse en oración por Venezuela tras la captura del dictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, y pidió que “las soluciones se hagan siempre en favor de ese pueblo y no de ciertos intereses particulares”.

Durante su homilía en la catedral de Lima, el purpurado leyó un pronunciamiento del papa León XIV, quien también insistió en que el bien del pueblo venezolano prime sobre cualquier otra consideración e invocó a “garantizar la soberanía y el Estado de derecho” en la nación sudamericana, en un mensaje desde la ventana del Palacio Apostólico tras el rezo del ángelus.

“Con ánimo lleno de preocupación sigo el desarrollo de la situación en Venezuela. El bien del amado pueblo venezolano debe prevalecer sobre toda otra consideración e inducir a superar la violencia y tomar caminos de justicia y paz”, expresó.

En la misma alocución, Castillo manifestó su consternación por el sufrimiento de los ciudadanos venezolanos y criticó a quienes manipulan las esperanzas de la población. “Nosotros estamos muy consternados por todos los sufrimientos que estamos viviendo, porque se juega con las personas y se les engaña terriblemente”, sostuvo durante la celebración litúrgica.

“Qué curioso que los grandes de la tierra persiguen a los pequeños para matarlos. Es muy curioso que algunos fortachones de este mundo en este momento tratan de parecer liberadores; pueden conseguir algunas liberaciones, pero luego tienen otros intereses que borran las liberaciones que dicen haber hecho”, agregó en otro momento.

El presidente estadounidense, Donald Trump, demandó este domingo a la número dos del chavismo, Delcy Rodríguez, “acceso total” a Venezuela en términos de recursos naturales y otros. Al mismo tiempo, reveló que está considerando reabrir la embajada estadounidense en Caracas.

“Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo”, afirmó. Al ser preguntado sobre qué otras “cosas” necesitarían, Trump mencionó las infraestructuras del país, pues “las carreteras no se construyen y los puentes se están cayendo”.

“Estamos al cargo”, indicó el líder estadounidense, quien reiteró varias veces que el país será gobernado por su equipo de confianza para garantizar un proceso de transición y que su operación para capturar a Maduro responde a una nueva Doctrina Monroe de intervención en Latinoamérica, bautizada como ‘Doctrina Donroe’.

El dictador y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados a Nueva York, donde llegaron en avión en la tarde del mismo sábado. Según reportes de medios estadounidenses, tras pasar por la sede de la DEA en la ciudad estadounidense, Maduro ingresó en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, aunque no está claro si su esposa se encuentra también allí.