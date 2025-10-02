Cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima y primado del Perú, sufrió una descompensación en Iquitos

El cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima y primado del Perú, sufrió este jueves por la mañana una descompensación mientras participaba en la Cumbre Amazónica del Agua que se desarrolla en la ciudad de Iquitos.

Juan José Dioses, director de Comunicaciones del Arzobispado de Lima, informó a Infobae Perú que el purpurado fue trasladado de inmediato a una clínica local, donde recibió atención médica y fue estabilizado.

En el evento, que se extenderá hasta este viernes y reúne a más de 300 participantes de 10 países del continente, también está presente el cardenal peruano Pedro Barreto, presidente de la Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA).

“El cardenal se encuentra estable y de buen ánimo. Ha almorzado de manera normal y se encuentra en reposo”, señaló Dioses en una comunicación sostenida pasadas las 15:30 horas. Mencionó, además, que Castillo enviará un mensaje a los fieles y conducirá su meditación nocturna por el Mes Morado.

