Perú

Cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima y primado del Perú, sufrió una descompensación en Iquitos

El purpurado sufrió una descompensación durante su participación en la Cumbre Amazónica en Iquitos. Fue conducido de inmediato en una clínica local

Por Luis Paucar

El cardenal Carlos Castillo, arzobispo de Lima y primado del Perú, sufrió este jueves por la mañana una descompensación mientras participaba en la Cumbre Amazónica del Agua que se desarrolla en la ciudad de Iquitos.

Juan José Dioses, director de Comunicaciones del Arzobispado de Lima, informó a Infobae Perú que el purpurado fue trasladado de inmediato a una clínica local, donde recibió atención médica y fue estabilizado.

En el evento, que se extenderá hasta este viernes y reúne a más de 300 participantes de 10 países del continente, también está presente el cardenal peruano Pedro Barreto, presidente de la Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA).

“El cardenal se encuentra estable y de buen ánimo. Ha almorzado de manera normal y se encuentra en reposo”, señaló Dioses en una comunicación sostenida pasadas las 15:30 horas. Mencionó, además, que Castillo enviará un mensaje a los fieles y conducirá su meditación nocturna por el Mes Morado.

En desarrollo.

Tilsa Lozano enfrenta a Jackson Mora por camioneta en disputa con su examigo: "que no me salpique tu mugre"

Revolución Perú con Manuel Barreto: solo dos mundialistas y varias caras nuevas con Felipe Chávez como su máxima novedad

