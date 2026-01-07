Cardenal peruano Carlos Castillo acude al primer consistorio a puerta cerrada del papa León XIV y tendrá audiencia privada

El arzobispo de Lima y primado del Perú viajó a Roma para participar en el primer consistorio extraordinario del papa León XIV, una reunión confidencial a puerta cerrada en el Vaticano

El arzobispo de Lima y primado del Perú, Carlos Castillo, viajó a Roma para participar en el primer consistorio extraordinario del papa León XIV, una reunión a puerta cerrada y de carácter confidencial que se inicia este miércoles en la Sala del Sínodo del Vaticano.

“El cardenal se encuentra en Roma desde el fin de semana porque ha sido convocado por el papa junto a los demás cardenales del mundo”, confirmó a Infobae Perú Juan José Dioses, director de Comunicaciones del Arzobispado de Lima.

“Simbólicamente, es un comienzo importante en su papado, ya que trazará una hoja de ruta de cara al futuro y continuará la reforma de obispos que inició el papa Francisco y que viene reafirmando con sus decisiones”, agregó.

Este consistorio es el primero de carácter extraordinario congregado por la Santa Sede desde el realizado por Francisco en agosto de 2022, el cual se centró en la Curia Romana y la creación de nuevos cardenales.

El consistorio marca un momento clave del nuevo papado, ya que León XIV trazará una hoja de ruta y dará continuidad a la reforma episcopal impulsada por el papa Francisco

Infobae Perú no pudo confirmar la presencia de los purpurados peruanos Pedro Barreto, presidente de la Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA), y Juan Luis Cipriani, sancionado por una denuncia de abuso sexual.

El portavoz del Arzobispado señaló que Castillo tendrá una audiencia privada con León XIV, quien también recibirá a los obispos peruanos para que le reiteren la invitación a visitar el país.

“El cardenal está en comunión con el Santo Padre. En más de una ocasión ha reiterado su fidelidad y está muy entusiasmado porque lleva todo el progreso del camino sinodal de la Iglesia de Lima, que actualmente desarrolla una asamblea extraordinaria de tres días con más de mil representantes de las parroquias capitalinas”, añadió.

León XIV, al frente del colegio cardenalicio más numeroso de la historia, con 245 purpurados, presidió el pasado 13 de junio su primer consistorio ordinario, dedicado a diversas causas de canonización.

Es el primer consistorio extraordinario desde agosto de 2022 y se realiza tras el cierre del Jubileo de la Esperanza, un hecho inédito al ser clausurado por un papa distinto al que lo inició

Panorama

Vatican News comunicó que, durante estos dos días, el pontífice compartirá momentos de “oración, diálogo y reflexión”. Muchos de los cardenales que viajaron a Roma, incluido Barreto, participaron este martes en el rito de clausura de la Puerta Santa y en la Misa de la Epifanía.

El consistorio, que se extenderá hasta el jueves 8 de enero, tiene lugar inmediatamente después del cierre del Jubileo de la Esperanza, que cerró con la clausura de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro. Se trata de un hecho inédito en la historia reciente de la Iglesia, ya que es la primera vez que un pontífice clausura un Jubileo iniciado por su predecesor.

El Año Santo llevó a más de 33 millones de peregrinos a Roma y representó para León XIV, de nacionalidad peruana, el último gran acontecimiento heredado de su predecesor.

“El Jubileo nos ha recordado que siempre es posible volver a empezar; más aún, que seguimos en los comienzos, porque el Señor quiere crecer entre nosotros y desea ser el Dios con nosotros”, afirmó en su homilía del día de Reyes.