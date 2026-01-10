Tres obreros son sepultados por derrumbe de arena en construcción en Pachacámac: maestro de obra perdió la vida

Un maestro de obra falleció tras ser sepultado por un derrumbe de arena y tierra en una construcción en Pachacamac. El trabajador, identificado como José Bernardo Aquije Muñoz, se encontraba reforzando un muro de contención junto a otros dos obreros que lograron ser rescatados con vida. - Canal N

Un derrumbe de arena ocurrido la tarde de este sábado en una obra de construcción ubicada en el distrito de Pachacámac dejó como saldo un trabajador fallecido y dos heridos. El accidente se registró en un terreno situado en la Asociación de Producción Agropecuaria Los Lúcumos, a la altura de la avenida Los Incas, en una zona limítrofe entre Pachacámac y el distrito de Villa María del Triunfo, según informó Canal N.

De acuerdo con la información difundida por dicho medio, tres obreros realizaban labores de construcción cuando una gran cantidad de tierra cedió repentinamente, sepultándolos. El colapso se produjo alrededor de la 1:30 a 2:00 de la tarde, momento en el que vecinos de la zona escucharon un fuerte estruendo que alertó sobre la emergencia.

Identificación del trabajador fallecido

Producto del derrumbe, uno de los trabajadores perdió la vida tras quedar completamente enterrado por la arena. La víctima fue identificada como José Bernardo Aquije Muñoz, quien se desempeñaba como maestro de obra en la construcción. Pese a los esfuerzos iniciales de rescate, no logró ser liberado a tiempo.

El fallecimiento del maestro de obra generó consternación entre los vecinos y familiares que llegaron hasta el lugar del accidente. Según el reporte del citado medio, hasta el momento del enlace en vivo, el cuerpo permanecía en la zona a la espera de la llegada del Ministerio Público para el levantamiento del cadáver, mientras la Policía Nacional mantenía acordonado el perímetro.

¿Qué trabajos realizaban?

Al momento del derrumbe, los tres obreros ejecutaban trabajos de refuerzo en un muro de contención, para lo cual habían abierto una zanja en la parte baja del terreno. Estas labores buscaban estabilizar la zona, caracterizada por pendientes pronunciadas y suelo arenoso.

La excavación habría debilitado aún más la estructura del terreno, que finalmente cedió y colapsó sobre los trabajadores. La gran cantidad de arena y tierra cayó de forma repentina, dejando a los tres obreros sepultados y sin posibilidad de reaccionar a tiempo para ponerse a salvo.

Dos trabajadores rescatados

Tras el accidente, vecinos de la zona y trabajadores de construcciones aledañas acudieron rápidamente para auxiliar a los obreros atrapados. Gracias a su intervención, dos de los trabajadores lograron ser rescatados con vida y fueron trasladados de emergencia a un hospital cercano para recibir atención médica.

Posteriormente, personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú llegó al lugar para apoyar en las labores de rescate y asegurar la zona. Serenazgo y efectivos policiales también se hicieron presentes para controlar el acceso y evitar nuevos riesgos, dada la inestabilidad del terreno.

Posibles causas del derrumbe

Vecinos entrevistados por Canal N señalaron que el terreno donde ocurrió el accidente es altamente inestable y propenso a deslizamientos. Indicaron que en los últimos días se han registrado lluvias en la zona, lo que habría contribuido a que la tierra se debilitara y terminara cediendo durante los trabajos de excavación.

Asimismo, advirtieron que varias viviendas ubicadas en la parte superior del terreno podrían encontrarse en riesgo, debido a la cercanía del derrumbe y a las condiciones del suelo. La magnitud del colapso evidenció la fragilidad de la zona, lo que generó preocupación entre los residentes.

Intervención de autoridades

Hasta el cierre del reporte, la Policía Nacional había acordonado el área donde ocurrió el accidente, mientras se esperaba la llegada de la Fiscalía para realizar las diligencias correspondientes. Los familiares del trabajador fallecido permanecían en el lugar, aunque optaron por no brindar declaraciones a la prensa.

Las autoridades deberán determinar las responsabilidades del caso y evaluar si la obra contaba con las condiciones de seguridad necesarias para la ejecución de los trabajos. En tanto, el derrumbe ocurrido en Pachacámac vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrentan los trabajadores de construcción en zonas de suelo inestable, especialmente en contextos de lluvias y sin medidas de prevención adecuadas.