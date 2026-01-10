Sismo de magnitud 4,0 sacudió Arequipa esta tarde: es el segundo temblor que se registra en la misma región en cuestión de horas

Temblor de magnitud 4,0 remece Arequipa a las 14:44: autoridades confirman que es el segundo sismo del día en la región. Foto: Composición Infobae Perú

Un sismo de magnitud 4,0 se registró este sábado a las 14:44 en la región Arequipa, generando preocupación entre los habitantes. El movimiento telúrico, reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), tuvo una profundidad de 25 kilómetros y su epicentro se ubicó a 27 kilómetros al noreste de Mollendo, en la provincia de Islay.

Según el informe del IGP, el sismo alcanzó una intensidad de III en Mollendo, lo que provocó que varios ciudadanos percibieran el temblor en diferentes zonas. No se han reportado daños personales ni materiales, pero el evento sirvió como recordatorio de la actividad sísmica constante en el sur del país. Las autoridades recomendaron mantener la calma y revisar las rutas de evacuación en caso de futuras emergencias.

Este fenómeno se suma a la serie de movimientos telúricos que afectan con frecuencia a la región de Arequipa, una de las zonas más sísmicas del país. El monitoreo se mantiene activo para detectar posibles réplicas o nuevos eventos en las próximas horas.

Segundo sismo sacude Arequipa en menos de cinco horas

El temblor de esta tarde es el segundo que se percibe en la región en lo que va del día. Cuatro horas antes, a las 10:44, otro sismo de magnitud 3,5 fue registrado con epicentro a 12 kilómetros al sur de Vítor, también en Arequipa. De acuerdo con el reporte del IGP, este primer movimiento tuvo una profundidad de 37 kilómetros y una intensidad de II-III en Vítor.

Ambos eventos demuestran la persistente actividad sísmica en Arequipa. Especialistas del IGP señalaron que la población debe estar preparada y recordar la importancia de contar con un plan de emergencia familiar.

Marina de Guerra confirma que el sismo no genera alerta de tsunami

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que el sismo de magnitud 4,0 registrado este sábado a las 14:44 en Arequipa no genera riesgo de tsunami en el litoral peruano. De acuerdo con el comunicado oficial, el epicentro del movimiento telúrico se ubicó a 27 kilómetros al noreste de Mollendo, en la provincia de Islay, con una profundidad de 25 kilómetros, según datos proporcionados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

SUNAFIL - TSUNAMI

Las autoridades marítimas confirmaron que, tras el análisis de las características del sismo, no se han reunido las condiciones necesarias para la formación de olas peligrosas en la costa. La población puede mantener la calma, ya que no existe amenaza de tsunami tras este evento sísmico.

La Dirección de Hidrografía y Navegación recordó la importancia de informarse solo a través de los canales oficiales para evitar la propagación de rumores o información no verificada. El monitoreo de la actividad sísmica y oceánica continúa de forma permanente para garantizar la seguridad de las comunidades costeras.

Antes de los sismos, Arequipa enfrentaba la alarma por la explosión del Sabancaya

Previo a los movimientos sísmicos registrados este sábado en Arequipa, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó sobre un aumento en la actividad del volcán Sabancaya, que permanece bajo alerta naranja desde el viernes 9 de enero. La explosión ocurrida el viernes a las 15:48 generó la expulsión de cenizas y gases, los cuales fueron desplazados por el viento hacia los sectores oeste y noroeste, afectando principalmente a los distritos de Huambo, Cabanaconde y Tapay, en la provincia de Caylloma.

El volcán Sabancaya es el segundo más activo del Perú - crédito Andina

Las autoridades advirtieron que la dispersión de estos materiales representa un riesgo para la salud y el entorno de las comunidades cercanas. El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) recomendó a la población proteger ojos y vías respiratorias, así como seguir las indicaciones oficiales para disminuir los efectos de la ceniza volcánica en el agua, el suelo y el aire.

El Sabancaya, ubicado a 76 km al noroeste de Arequipa, es uno de los volcanes más activos del sur del país y su historia eruptiva ha impactado tanto la agricultura como el turismo en el valle del Colca. Mientras persista la alerta naranja, las autoridades continúan reforzando el monitoreo y la comunicación con los residentes para resguardar la seguridad en la zona. La vigilancia y las medidas preventivas se mantendrán activas ante la persistencia del riesgo volcánico.