Casi un siglo de disputas entre Miraflores y Surquillo pone en jaque a uno de los mercados más icónicos de Lima: ¿por qué no tiene solución?

La Municipalidad de Miraflores ha puesto en venta el histórico Mercado Número 1 de Surquillo, desatando una controversia con la municipalidad del distrito. Conoce los detalles de esta disputa histórica y qué pasará con este ícono de la gastronomía peruana.

El mercado N° 1 de Surquillo es mucho más que un centro de abasto: es un ícono con ochenta y siete años de historia que, hoy, se encuentra en el centro de una disputa territorial y legal entre Miraflores y Surquillo. Este inmueble, de aproximadamente 4.000 metros cuadrados, fue clausurado en 2023 por razones de salubridad y, desde entonces, permanece cerrado, dejando a decenas de comerciantes en la incertidumbre. La reciente decisión del municipio de Miraflores de iniciar el proceso de venta del predio ha reavivado un conflicto antiguo, cuyas raíces se remontan al trazado original de ambos distritos limeños.

Situado en lo que hoy es Surquillo, el mercado fue inaugurado en 1939 y ha sido testigo de la transformación urbana de Lima. Su ubicación estratégica —actualmente frente a la estación Ricardo Palma del Metropolitano, en la avenida Paseo de la República— lo convirtió en un referente tanto para vecinos como para chefs reconocidos, como Gastón Acurio, quien lo posicionó como un punto clave de la gastronomía peruana. Sin embargo, la clausura del mercado hace tres años obligó a los comerciantes a operar en un mercado itinerante, mientras la lucha por la propiedad y el uso del terreno sigue sin resolverse.

La tensión entre ambos municipios no solo afecta la administración y el futuro del mercado, sino que también pone en juego la identidad de una comunidad. A pesar de su importancia, el destino del inmueble permanece en suspenso, atrapado entre la historia, los intereses legales y la expectativa de los vecinos.

Un conflicto casi centenario entre Miraflores y Surquillo mantiene en vilo el destino del mercado N°1, símbolo de la identidad barrial y sustento de cientos de familias, hoy cerrado y atrapado entre disputas legales, intereses municipales y la incertidumbre de sus comerciantes.

¿Por qué Miraflores y Surquillo se enfrentan por el histórico mercado?

El conflicto por el mercado número uno de Surquillo tiene su origen en las modificaciones territoriales que sufrieron los distritos limeños a lo largo del siglo XX. Originalmente, el terreno donde se ubica el mercado pertenecía a Miraflores, que utilizó fondos propios para adquirirlo y construir el establecimiento. Sin embargo, con la creación de nuevos distritos y el reajuste de límites, la propiedad quedó enclavada dentro de Surquillo, generando una situación legal compleja que persiste hasta hoy.

Según los registros públicos, la Municipalidad de Miraflores figura como propietaria del predio. Lino de la Barrera, gerente de Asesoría Jurídica de Miraflores, explicó: “El mercado número uno es de propiedad de Miraflores. Propiedades que fueron compradas con dinero de los contribuyentes de Miraflores cuando Miraflores llegaba hasta ese lugar. Luego, políticamente, se crearon los distritos y estas propiedades de Miraflores quedaron situadas dentro del espacio territorial de Surquillo”. Esta situación ha sido fuente de roces constantes entre las autoridades de ambos distritos, que reclaman la administración y el derecho sobre el inmueble.

Miraflores vende el histórico mercado número uno de Surquillo por doce millones de dólares| Foto: Francisco Sáenz

El problema se agravó cuando Miraflores decidió poner a la venta el mercado a través de un concurso público por un valor aproximado de USD 12 millones, lo que llevó la controversia a su punto más alto. La venta del predio, aunque legalmente respaldada por los registros, enfrenta el rechazo de Surquillo, que considera al mercado como parte integral de su territorio y patrimonio.

Los argumentos de Miraflores sobre la titularidad y el uso público

Desde la perspectiva de Miraflores, la titularidad del terreno nunca ha estado en duda. El municipio sostiene que la propiedad fue adquirida legítimamente y que, aunque el mercado se encuentra ahora dentro de Surquillo, los títulos originales siguen perteneciendo a Miraflores. “El que se venda una propiedad no significa desconocer ni la autoridad de Surquillo ni que se le cambie el uso, porque eso es un uso de bien público. Eso es y será un mercado hoy, mañana y siempre. Eso no va a cambiar”, aseguró Lino de la Barrera.

Miraflores remarca que la venta del predio no busca transformar el mercado en un centro comercial, sino establecer un nuevo propietario con quien Surquillo pueda coordinar mejoras y cambios. Además, el Ministerio de Economía y Finanzas ha establecido que el inmueble es un bien de uso público, destinado únicamente a funcionar como mercado. Por ello, la municipalidad enfatiza que cualquier transacción deberá respetar este destino, garantizando así el abastecimiento local y la identidad del barrio.

- crédito Andina

La oferta pública de venta representa, según Miraflores, una oportunidad para regularizar la situación y facilitar la inversión necesaria para reactivar el mercado, actualmente clausurado y en condiciones precarias. Sin embargo, la falta de consenso ha impedido avanzar en una solución definitiva.

Surquillo rechaza la venta y defiende la titularidad pública

La Municipalidad de Surquillo ha rechazado abiertamente la venta del mercado, calificándola de amenaza contra los intereses y derechos de sus vecinos. La alcaldesa Cintia Loayza expresó en sesión de concejo: “Es del pueblo. Y la amenaza de la venta, porque debe tomarse como una amenaza... ¿Qué vamos a hacer cuando, si es que acaso así sucede, y lo digo en condicional, se materialice la venta? ¿Cómo nos vamos a oponer? ¿Cómo vamos a luchar por un bien que está dentro de Surquillo y le corresponde a los surquillanos?”.

El exalcalde Gustavo Raúl Sierra Ortiz presentó, a través de su página de Facebook, argumentos jurídicos para respaldar la posición de Surquillo. Según una sentencia del Tribunal Constitucional de 2007, el “mercado de abastos es un bien de dominio público destinado al servicio público para la población del distrito de Surquillo y es inalienable, imprescriptible, o sea que nadie puede vender”. Sierra Ortiz enfatizó que, aunque el terreno pertenece formalmente a Miraflores, la administración y el uso público corresponden a Surquillo, y la ley blinda el inmueble de cualquier intento de venta privada.

- Infobae Perú /Ricardo Mc Cubbin

La postura de Surquillo, respaldada por vecinos y exautoridades, insiste en que la prioridad es defender el carácter público y social del mercado, así como garantizar una gestión eficiente que responda a las necesidades de la población local.

Situación de los comerciantes, escenario futuro y posibles consecuencias

Tras la clausura por problemas de salubridad en 2023, los comerciantes del mercado número uno de Surquillo se vieron obligados a trasladarse a un mercado itinerante, situación que ha generado incertidumbre y afectado sus ingresos. Muchos de ellos expresan preocupación por el futuro del inmueble y su propio sustento, aunque mantienen la esperanza de recuperar sus puestos si el mercado vuelve a operar.

Los comerciantes solicitan que se les otorgue prioridad para adquirir o alquilar los nuevos espacios una vez que se concrete la venta o se defina la administración definitiva. Temen que un cambio de propietario pueda abrir la puerta a intereses ajenos a las necesidades del barrio, o incluso a la transformación del mercado en otro tipo de negocio, a pesar de las garantías legales sobre su uso.

Tras la clausura por problemas de salubridad en 2023, los comerciantes del mercado número uno de Surquillo se vieron obligados a trasladarse a un mercado itinerante.| 24 Horas

El desenlace de este conflicto dependerá de las negociaciones entre las municipalidades, la interpretación de la normativa vigente y la presión social ejercida por los vecinos y trabajadores afectados. Mientras tanto, el emblemático mercado sigue cerrado, simbolizando una disputa que parece lejos de resolverse y que, por casi un siglo, ha marcado la relación entre Miraflores y Surquillo. El futuro del predio pondrá a prueba la capacidad de ambas comunas para alcanzar un acuerdo que respete la historia y las necesidades de su gente.