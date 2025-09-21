Perú

Mercado N° 1 de Surquillo reabrirá este miércoles 24, pero la municipalidad advierte falta de condiciones de seguridad

Una orden judicial permitió que los comerciantes retomen actividades en el emblemático local, aunque persisten dudas por la falta de sistemas eléctricos adecuados y riesgo para los visitantes

Clara Giraldo

Por Clara Giraldo

Mercado N° 1 de Surquillo reabrirá este miércoles 24, pero la Municipalidad muestra su desacuerdo

El Mercado N° 1 de Surquillo reabrirá sus puertas este miércoles 24 de septiembre tras una medida cautelar que respalda a un grupo de comerciantes. Sin embargo, la Municipalidad de Surquillo advirtió que el recinto “carece de condiciones mínimas de seguridad y salubridad para operar”.

Tras haber sido clausurado en agosto de 2023, el Mercado N° 1 de Surquillo enfrenta disputas internas. Un grupo de comerciantes anunció el retorno a actividades amparados en un mandato judicial, lo que supone una apertura sin autorización explícita de la municipalidad distrital.

¿Cuáles son las observaciones de la municipalidad?

La alcaldesa Cintia Loayza Álvarez señaló que el mercado tiene más de 80 años y no ha recibido mantenimiento de manera constante, por lo que revelaría diversas deficiencias para los consumidores y comerciantes.

“Esto representa un riesgo. No hay un sistema eléctrico unificado, correcto, que manda la norma técnica, no hay un sistema contra incendios. Y como ustedes también pueden apreciar, todas las tuberías están expuestas. El sistema de sanidad, agua y desagüe también está expuesto”, dijo a 24 Horas.

De esta manera, cuestionó las medidas que se tomaría si pasa un incendio al no contar con los implementos de seguridad mínima.

Pronunciamiento de los comerciantes

La Junta de Comerciantes argumentó que la decisión de volver responde a una presunta “arbitrariedad” en el cierre del mercado y a la urgencia de recuperar sus fuentes de ingreso.

“Hemos tenido que accionar legalmente presentando la acción de amparo. El miércoles a más tardar nosotros deberíamos estar ingresando al Mercado N° 1 de Surquillo”, señaló al conocer que estarían a días de volver a sus puestos.

Según sus estimaciones, más de 1.500 familias estarían afectadas por el cierre, situación que se extendió por cerca de un año.

En el otro extremo, existe un grupo de comerciantes y vecinos que respalda la posición de la alcaldesa sobre la necesidad de refaccionar y formalizar el mercado antes de su reapertura definitiva. Esto para evitar una tragedia.

“Estamos respaldando a la alcaldesa para que comiencen las obras, queremos mejorías, queremos el progreso”, dijo un vecino. Según la autoridad edil de Surquillo, las obras de mejora y adecuación de seguridad comenzarían en noviembre y durarían aproximadamente seis meses.

El conflicto mantiene posiciones divididas. Mientras algunos sectores impulsan la reapertura inmediata bajo el amparo judicial, otros apuestan por esperar los trabajos de remodelación, que la Municipalidad de Surquillo considera imprescindibles para garantizar la seguridad de comerciantes y clientes.

¿Por qué se cerró el mercado de Surquillo?

El Mercado N° 1 de Surquillo fue clausurado temporalmente por la municipalidad debido a problemas en su infraestructura. En ese entonces, la alcaldesa Loayza explicó que se detectaron deficiencias graves en los sistemas eléctricos y contra incendios, lo que impedía garantizar la seguridad de trabajadores y compradores.

La decisión respondió a la necesidad de realizar reparaciones profundas para cumplir las normas de seguridad e higiene exigidas por la normativa local. Además, el cierre fue impulsado tras la exhortación del Ministerio Público para tomar acciones inmediatas, ya que la situación fue considerada precaria y riesgosa para la salud y vida de los visitantes del recinto. Sin embargo, al día de hoy, parece que la situación no ha cambiado.

