Oleajes intensos golpean la costa peruana: emergencia en La Libertad y Lima por inundaciones, daños y colapso de estructuras

Oleajes intensos afectan varias regiones del litoral peruano, con daños en La Libertad, Lima y Barranca. (Composición: Infobae)

Las condiciones marítimas registradas durante los últimos días generaron una serie de afectaciones en distintos puntos del litoral peruano. En la región La Libertad, el incremento de la fuerza de las olas provocó daños en infraestructura pública y viviendas ubicadas cerca de la línea costera, mientras que en otras localidades del país se reportaron inundaciones y pérdidas materiales.

Las incidencias ocurrieron en medio de las alertas emitidas por las autoridades marítimas sobre la presencia de oleajes de fuerte intensidad. La situación impactó espacios turísticos, zonas residenciales y establecimientos comerciales situados frente al mar.

De acuerdo con información del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de La Libertad, los distritos de Pacasmayo y Víctor Larco figuran entre los sectores más afectados por este fenómeno. A ello se suman reportes de daños en playas de Lima y de la provincia de Barranca.

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Malecón de Pacasmayo registra severos daños

El COER de La Libertad informó que el oleaje destruyó parte importante del malecón Grau, ubicado en el distrito y provincia de Pacasmayo. La fuerza del mar impactó directamente contra la estructura y derribó una sección del muro que formaba parte de este espacio público.

Según los reportes oficiales, las olas arrastraron numerosas piedras de la orilla y golpearon la infraestructura costera. El malecón Grau constituye uno de los puntos más visitados de este balneario liberteño, por lo que la afectación alcanza también a actividades vinculadas al turismo.

Entre los perjudicados se encuentran vecinos cuyas viviendas se ubican frente al mar, además de artesanos que utilizan los alrededores del malecón para comercializar productos dirigidos a visitantes y turistas.

Pobladores de la zona señalaron que días antes ya se habían registrado afectaciones en la estructura. Sin embargo, indicaron que en esta ocasión los daños resultaron mayores. También expresaron su preocupación por la falta de medidas preventivas suficientes pese a las alertas emitidas sobre el comportamiento del mar.

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Inundaciones alcanzan viviendas en Víctor Larco

Víctor Larco sufre inundaciones en viviendas y calles, luego de que el agua superara la barrera de protección costera. COER

El avance del agua también ocasionó problemas en el sector Buenos Aires, ubicado en el distrito de Víctor Larco, provincia de Trujillo. El COER reportó afectaciones en al menos diez viviendas localizadas en los jirones Libertad, Pedro Ruiz y Jorge Chávez.

Las fuertes olas superaron la protección instalada en el borde costero y permitieron el ingreso del agua hacia las zonas urbanas. Como consecuencia, varias calles quedaron cubiertas por el mar.

Los reportes indican que el agua logró traspasar la barrera de enrocado construida para reducir el impacto de estos eventos sobre la población asentada cerca de la costa.

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Frente a esta situación, personal de la Municipalidad Distrital de Víctor Larco inició trabajos de limpieza y evacuación del agua acumulada. Según informó el COER La Libertad, las labores se ejecutan con apoyo de dos motobombas y una retroexcavadora con el objetivo de drenar las áreas inundadas.

Punta Negra registra escenas de emergencia por el avance del mar

Cámaras de seguridad y videos de aficionados registran el momento exacto en que un fuerte maretazo golpea las costas del sur de Lima y Barranca, causando pánico entre los veraneantes y cuantiosos daños materiales en viviendas, restaurantes y clubes de playa. Buenos Días Perú

Las consecuencias del maretazo también quedaron registradas en diversos puntos de la costa central del país. En la playa Punta Negra, una cámara de seguridad captó el momento en que un conductor intentó alejar su vehículo ante el rápido avance de las olas.

Las imágenes mostraron además a una mujer y una menor que escaparon del lugar al percibir el incremento de la intensidad del mar. En esta misma zona, un club sufrió importantes daños materiales producto del impacto del agua.

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Las afectaciones alcanzaron espacios donde varias personas se encontraban almorzando. Muros, puertas, macetas y otros elementos resultaron destruidos tras el ingreso del agua.

Otro testimonio recogido durante la emergencia señaló: “Se rompió todo. Se reventó todo”. Asimismo, una persona precisó que “Llegó hasta el malecón el agua”, en referencia al malecón Ernesto Figari.

San Bartolo y Barranca también reportan afectaciones

La situación no se limitó a Punta Negra. En San Bartolo, usuarios difundieron en redes sociales diversos videos que mostraron el comportamiento inusual del mar y el impacto de las olas sobre áreas cercanas a la costa.

Más al norte, en Barranca, varios sectores próximos a la playa quedaron inundados. Los reportes indicaron afectaciones en negocios locales, especialmente restaurantes y espacios vinculados a la actividad turística.

Antes de estos eventos, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina de Guerra dispuso el cierre preventivo de más de setenta puertos ubicados en el litoral norte y centro del país. La medida respondió a las alertas emitidas sobre oleajes de fuerte intensidad.

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De acuerdo con la información difundida por la Dirección de Hidrografía de la Marina de Guerra, las condiciones marítimas adversas podrían mantenerse hasta el 11 de junio, motivo por el cual las autoridades continúan con el monitoreo permanente de las zonas costeras expuestas al impacto del fenómeno.