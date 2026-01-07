Violación sexual fue el principal delito por el que el Minedu separó a docentes y administrativos del sistema educativo

Minedu: 628 trabajadores del sector educación fueron separados por violación de la libertad sexual

El Ministerio de Educación informó una intervención amplia en el sistema escolar durante el 2025. La medida se enfocó en la separación de trabajadores con procesos o sentencias por delitos graves. La información oficial indicó que el objetivo principal fue la protección de estudiantes y la prevención de riesgos en los centros educativos del país. El comunicado destacó que la política institucional establece mecanismos de control permanente en las instituciones públicas y privadas.

El registro consolidado del sector mostró cifras que explican el alcance de la decisión. La separación incluyó a personal docente y administrativo en distintas regiones del territorio nacional. La autoridad educativa señaló que la depuración del sistema forma parte de una estrategia institucional que busca entornos seguros y libres de violencia. Dentro del reporte se resaltó la prioridad sobre la integridad de niños y adolescentes.

Desde el sector se recordó que la medida cuenta con sustento normativo y responde a procedimientos administrativos y judiciales en curso. El Minedu remarcó que la revisión de información judicial y laboral permitió identificar los casos incluidos en el proceso de separación. En ese marco, el sector difundió mensajes oficiales que reafirmaron el compromiso institucional. Entre ellos, se citó la frase: “Medida busca garantizar entornos escolares seguros y proteger la integridad de niños y adolescentes en todo el país”.

Separaciones y distribución por tipo de personal

El reporte oficial detalló que “Como parte de las acciones para garantizar entornos escolares seguros, el Ministerio de Educación (Minedu) separó, durante el 2025 en el ámbito nacional, a 690 docentes y administrativos condenados o procesados por delitos graves.” Del total informado, 592 correspondieron a docentes y 98 a personal administrativo. La información señaló que 627 de estas personas laboraban en instituciones públicas y 63 en instituciones privadas.

El documento precisó que los procedimientos administrativos se desarrollaron según el marco legal vigente. Cada caso incorporó verificación de información judicial y antecedentes. La cifra total reflejó un esfuerzo orientado a fortalecer la seguridad escolar y la confianza de las familias en los servicios educativos.

Delitos de mayor incidencia

El Minedu informó que “El delito con mayor incidencia fue la violación de la libertad sexual, con 628 personas separadas, de las cuales 540 eran docentes y 88, administrativos.” En segundo lugar se registraron 41 casos vinculados con terrorismo y apología del terrorismo. El reporte incluyó además otras conductas tipificadas como graves, entre ellas homicidio doloso, trata de personas, pornografía infantil, proxenetismo, proposiciones sexuales a niños y adolescentes mediante medios tecnológicos, secuestro, tráfico ilícito de drogas y violación de la intimidad mediante la difusión de contenido sexual.

La información oficial destacó que cada una de estas situaciones representó un riesgo directo para la comunidad educativa. Por tal motivo, el sector aplicó medidas de separación que se adecuaron al tipo de proceso judicial de cada persona involucrada.

Medidas definitivas y medidas preventivas

Violación sexual fue el principal delito por el que el Minedu separó a docentes y administrativos del sistema educativo

El ministerio indicó que “El Minedu precisó que 69 docentes y 24 administrativos que cuentan con sentencia condenatoria fueron separados de manera definitiva.” Esta decisión se aplicó a casos con resolución judicial firme. La autoridad educativa señaló que estas separaciones no permitieron retorno al servicio educativo.

En paralelo, el sector informó que 597 trabajadores con procesos judiciales en curso quedaron fuera de sus funciones mediante separación preventiva. Esta medida se mantuvo mientras se definía la situación legal de cada expediente. El procedimiento buscó reducir riesgos en las instituciones y asegurar entornos seguros para los estudiantes.

El Minedu comunicó que el proceso continuará durante el 2026 como política permanente. En el mensaje oficial se reiteró que “Durante el 2026, el Minedu continuará, de manera permanente, la depuración del sistema educativo como parte de una estrategia institucional orientada a proteger la integridad de los estudiantes y de toda la comunidad educativa.” La entidad señaló que el seguimiento de casos y la verificación de información judicial formarán parte de esta línea de intervención.

El ministerio sostuvo que la supervisión del personal educativo seguirá en coordinación con otras instituciones del Estado. La finalidad será mantener mecanismos de control y prevención en las escuelas del país, con prioridad en la seguridad de niños y adolescentes.