Perú

Ascenso Docente 2026: ¿Cuál es el siguiente paso, según el cronograma oficial del Minedu?

Este concurso público es el único camino por el que los profesores pueden subir de nivel en la Carrera Pública Magisterial

Guardar
El proceso de Ascenso Docente
El proceso de Ascenso Docente sigue su curso en el Perú . Foto: Andina

El proceso de Ascenso Docente continúa en el 2026. En enero, el Comité de Evaluación, del 5 al 15 de este mes, solicitará al área correspondiente de la DRE o UGEL (Unidad de Gestión Educativa Local) el informe escalafonario de los postulantes.

Este concurso público es el único camino por el que los profesores pueden subir de nivel en la Carrera Pública Magisterial (CPM) y al mismo tiempo incrementar sus ingresos. Durante el tiempo que dura el Ascenso Docente, los maestros son evaluados por conocimientos pedagógicos y su trayectoria profesional.

Cronograma

  • Acreditación, a cargo del postulante, del derecho a recibir bonificación por discapacidad ante el Comité de Evaluación: del 5 al 15 de enero del 2026
  • Verificación del cumplimiento de requisitos, causales de retiro, del derecho a recibir la bonificación por discapacidad, valoración de la Trayectoria Profesional, e ingreso de resultados de la Etapa Descentralizada en el aplicativo dispuesto por la DIED en el portal institucional del Minedu, a cargo del Comité de Evaluación: del 6 al 21 de enero del 2026
  • Publicación de resultados preliminares a través del aplicativo dispuesto por la DIED en el portal institucional del Minedu: el 23 de enero del 2026
  • Presentación de reclamos por parte del postulante ante el Comité de Evaluación, sobre los resultados preliminares: del 26 al 29 de enero del 2026
  • Resolución de reclamos, modificación de resultados para los casos fundados, y emisión de actas de resultados finales, a cargo del Comité de Evaluación en el aplicativo dispuesto por la DIED, en el portal institucional del Minedu: del 26 al 30 de enero del 2026
  • Publicación de resultados finales de la Etapa Descentralizada: el 3 de febrero del 2026

Publicación de vacantes

  • Publicación de vacantes de ascenso puestas en concurso: el 3 de febrero del 2026
  • Publicación de ganadores de la asignación regular de vacantes de ascenso: del 5 de febrero del 2026
  • Publicación de ganadores de la asignación excepcional de vacantes de ascenso: el 6 de febrero del 2026
  • Emisión de resoluciones de ascenso: del 9 al 12 de febrero del 2026
  • Inicio de la vigencia del ascenso: el 1 de marzo del 2026
Ascenso docente. (Foto: Andina)
Ascenso docente. (Foto: Andina)

Comité de evaluación

En el presente concurso, la Dirección Regional de Educación (DRE) de Lima Metropolitana indica que el cargo de Director de Gestión Pedagógica es equivalente al de Director de la Oficina de Gestión Pedagógica de Educación Básica y Técnico- Productiva, mientras que para el caso de las UGEL de la jurisdicción de la DRE Lima en el presente concurso, el cargo de Jefe del Área de Gestión Pedagógica es equivalente al de Jefe del Área de Gestión Pedagógica de la Educación Básica Regular y Especial o Jefe del Área de Gestión de la Educación Básica Alternativa y Técnico-Productiva.

El Comité de UGEl:

  • El Director de UGEL o el Jefe del Área de Gestión Pedagógica, quien lo preside.
  • El Jefe de Personal o Especialista Administrativo de Personal de la UGEL o quien haga sus veces.
  • Un Especialista en Educación de la UGEL.

El de la DRE:

  • El Director de la DRE o el Director de Gestión Pedagógica, quien lo preside.
  • El Jefe de Personal de la DRE o Especialista Administrativo de Personal de la DRE o quien haga sus veces.
  • Un Especialista en Educación de la DRE.

Temas Relacionados

Ascenso Docente 2025Carrera Pública MagisterialMineduEvaluación Docenteperu-noticias

Más Noticias

César San Martín es cesado: ¿La JNJ deberá nombrar un nuevo juez supremo?

Juez del bicentenario y principal referente de jueces, fiscales y abogados. El procesalista en materia penal por excelencia se jubila tras 38 años de servicio. Ahora se enfocará a la cátedra universitaria a tiempo completo en la PUCP

César San Martín es cesado:

Reportan nueva masacre en Pataz: mineros artesanales fueron asesinados la víspera de Año Nuevo

Según informaron algunos medios locales, se trataría de más de diez personas fallecidas; sin embargo, solo tres cuerpos fueron trasladados a la comisaría

Reportan nueva masacre en Pataz:

Festejos de Año Nuevo continúan hasta el amanecer: jóvenes disfrutan la llegada del 2026

Cientos de jóvenes salen de discotecas y eventos tras las celebraciones para despedir el 2025. Asimismo, se reportó personas retirándose de las comisarías

Festejos de Año Nuevo continúan

Héctor Fértoli, el nuevo fichaje de Universitario para el 2026: en qué posición juega, valor y tiempo de su contrato, y sus registros

La ‘U’ cerró el mercado de pases con la incorporación oficial del ‘rayo’, cedido por Racing Club, y llega para desempeñarse tanto en la organización del juego como en funciones ofensivas

Héctor Fértoli, el nuevo fichaje

Natalia Málaga lanzó dura crítica a Deportivo Géminis tras agónico triunfo con Rebaza Acosta: “Capaz no están acostumbradas a la exigencia”

La exvoleibolista destacó las fallas que, a su juicio, influyeron en la derrota de su equipo en la penúltima fecha de la Liga Peruana de Vóley. “Se veía un poco de desorden”, afirmó

Natalia Málaga lanzó dura crítica
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

César San Martín es cesado:

César San Martín es cesado: ¿La JNJ deberá nombrar un nuevo juez supremo?

Víctor Prado es el nuevo presidente de la Sala Penal Permanente ante el retiro de César San Martín

Ruth Luque alerta sobre presunta detención arbitraria de dos dateros señalados como extorsionadores

Tomás Gálvez destituye a fiscal que lo denunció por ‘Los Cuellos Blancos’: “Me sacó porque denuncié sus fechorías”

Ahora Nación pide la renuncia de sus candidatos cuestionados y activa proceso ético interno

ENTRETENIMIENTO

Figuras de la TV despidieron

Figuras de la TV despidieron así el 2025: recaps, emotivos mensajes y deseos para el Año Nuevo

Leslie Shaw ofrece una original bienvenida a ‘El Prefe’, tras estar separados por tres meses y tener especial reencuentro en Lima

Valentino Palacios sorprendió a Corazón Serrano con su interpretación en vivo: “Vas a destronar a Susana Alvarado”

El mensaje de Luciana Fuster a su hermana Fernanda tras revelar enfermedad: “Nunca estarás sola ni te faltará nada”

Nelly Rossinelli causa furor en redes con las respuestas más divertidas acerca de la cena de Año Nuevo: “Llamas a Maritere”

DEPORTES

Héctor Fértoli, el nuevo fichaje

Héctor Fértoli, el nuevo fichaje de Universitario para el 2026: en qué posición juega, valor y tiempo de su contrato, y sus registros

Natalia Málaga lanzó dura crítica a Deportivo Géminis tras agónico triunfo con Rebaza Acosta: “Capaz no están acostumbradas a la exigencia”

Johan Fano lamenta el nuevo escenario del pago de su deuda con Universitario: “Soy el único tarado que vino a querer cumplir un sueño”

Franco Velazco rechazó deuda de Universitario con Jorge Fossati y reveló charla previo a su salida: “Estamos para proteger los intereses del club”

¿Quiénes clasifican a la segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026?: Así va el camino a la lucha por el título