Ascenso Docente 2026: ¿Cuál es el siguiente paso, según el cronograma oficial del Minedu?

El proceso de Ascenso Docente sigue su curso en el Perú . Foto: Andina

El proceso de Ascenso Docente continúa en el 2026. En enero, el Comité de Evaluación, del 5 al 15 de este mes, solicitará al área correspondiente de la DRE o UGEL (Unidad de Gestión Educativa Local) el informe escalafonario de los postulantes.

Este concurso público es el único camino por el que los profesores pueden subir de nivel en la Carrera Pública Magisterial (CPM) y al mismo tiempo incrementar sus ingresos. Durante el tiempo que dura el Ascenso Docente, los maestros son evaluados por conocimientos pedagógicos y su trayectoria profesional.

Cronograma

Acreditación, a cargo del postulante, del derecho a recibir bonificación por discapacidad ante el Comité de Evaluación: del 5 al 15 de enero del 2026

Verificación del cumplimiento de requisitos, causales de retiro, del derecho a recibir la bonificación por discapacidad, valoración de la Trayectoria Profesional, e ingreso de resultados de la Etapa Descentralizada en el aplicativo dispuesto por la DIED en el portal institucional del Minedu, a cargo del Comité de Evaluación: del 6 al 21 de enero del 2026

Publicación de resultados preliminares a través del aplicativo dispuesto por la DIED en el portal institucional del Minedu: el 23 de enero del 2026

Presentación de reclamos por parte del postulante ante el Comité de Evaluación, sobre los resultados preliminares: del 26 al 29 de enero del 2026

Resolución de reclamos, modificación de resultados para los casos fundados, y emisión de actas de resultados finales, a cargo del Comité de Evaluación en el aplicativo dispuesto por la DIED, en el portal institucional del Minedu: del 26 al 30 de enero del 2026

Publicación de resultados finales de la Etapa Descentralizada: el 3 de febrero del 2026

Publicación de vacantes

Publicación de vacantes de ascenso puestas en concurso: el 3 de febrero del 2026

Publicación de ganadores de la asignación regular de vacantes de ascenso: del 5 de febrero del 2026

Publicación de ganadores de la asignación excepcional de vacantes de ascenso: el 6 de febrero del 2026

Emisión de resoluciones de ascenso: del 9 al 12 de febrero del 2026

Inicio de la vigencia del ascenso: el 1 de marzo del 2026

Ascenso docente. (Foto: Andina)

Comité de evaluación

En el presente concurso, la Dirección Regional de Educación (DRE) de Lima Metropolitana indica que el cargo de Director de Gestión Pedagógica es equivalente al de Director de la Oficina de Gestión Pedagógica de Educación Básica y Técnico- Productiva, mientras que para el caso de las UGEL de la jurisdicción de la DRE Lima en el presente concurso, el cargo de Jefe del Área de Gestión Pedagógica es equivalente al de Jefe del Área de Gestión Pedagógica de la Educación Básica Regular y Especial o Jefe del Área de Gestión de la Educación Básica Alternativa y Técnico-Productiva.

El Comité de UGEl:

El Director de UGEL o el Jefe del Área de Gestión Pedagógica, quien lo preside.

El Jefe de Personal o Especialista Administrativo de Personal de la UGEL o quien haga sus veces.

Un Especialista en Educación de la UGEL.

El de la DRE:

El Director de la DRE o el Director de Gestión Pedagógica, quien lo preside.

El Jefe de Personal de la DRE o Especialista Administrativo de Personal de la DRE o quien haga sus veces.

Un Especialista en Educación de la DRE.