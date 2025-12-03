Perú

Aguinaldo de S/300 en diciembre: Confirman fechas, requisitos y regímenes que lo reciben

Este diciembre se empieza a pagar el bono de Navidad a trabajadores del sector público, pero no todos podrán recibirlo

Aguinaldo se ha confirmado con
Aguinaldo se ha confirmado con norma legal en el diario oficial El Peruano.

La Ley de Presupuesto del Sector Público del 2025 fijó el aguinaldo por Navidad hasta la suma de S/300 para el sector público. Este es un bono que se incluye en la planilla de pagos del mes de diciembre, y es a favor de trabajadores de los siguientes regímenes laborales:

  • Funcionarios y servidores nombrados y contratados bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 276, la Ley Nº 29944 y la Ley Nº 30512
  • Los docentes universitarios a los que se refiere la Ley Nº 30220
  • El personal de la salud al que se refiere el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo Nº 1153
  • Los obreros permanentes y eventuales del Sector Público
  • El personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú
  • Los pensionistas de derecho propio a cargo del Estado comprendidos en los regímenes de la Ley Nº 15117, los Decretos Leyes Nº 19846 y Nº 20530, el Decreto Supremo Nº 051-88-PCM y la Ley Nº 28091.

Así, las fechas en que se pagará este bono será junto a las que se ha determinado según el cronograma de pago de sueldos y pensiones del Banco de la Nación; es decir, para trabajadores públicos, por entidad. Además, solo se pagará para los que estuvieran laborando oficialmente al pasado domingo 30 de noviembre.

Pronto se cobra el aguinaldo
Pronto se cobra el aguinaldo del sector público.

Fechas de pago

Según la resolución ya aprobada, estas son las fechas para que cobren los trabajadores estatales sus remuneraciones y aguinaldos:

  • El martes 16 de diciembre cobran las planillas de sueldos de las entidades de Educación (inc. Universidades), la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el Ministerio de Defensa, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Justicia, las Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales, la Contraloría General de la República, el Congreso de la República, el Ministerio Agrario y Riego, y el Ministerio de Energía y Minas
  • El miércoles 17 de diciembre cobran las planillas de sueldos del Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Defensoría del Pueblo
  • El jueves 18 de diciembre cobran las planillas de sueldos del Ministerio de Salud, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el Registro Nacional de identificación y Estado Civil
  • El viernes 19 de diciembre cobran las planillas de sueldos del Ministerio de la Producción, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y el Tribunal Constitucional.
Un proyecto de ley busca
Un proyecto de ley busca aumentar el aguinaldo y escolaridad en el sector público y revela que estos montos han perdido valor.

Requisitos para la percepción

Asimismo, como se sabe, el personal señalado tiene derecho a percibir el aguinaldo por Navidad, siempre que cumpla de manera conjunta con las siguientes condiciones:

  • Haber estado laborando al 30 de noviembre del presente año, o en uso de descanso vacacional, o de licencia con goce de remuneraciones o percibiendo los subsidios a que se refiere la Ley Nº 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud
  • Contar en el servicio con una antigüedad no menor de tres (03) meses al 30 de noviembre del presente año. Si no contara con el referido tiempo de tres (03) meses, dicho concepto se abona en forma proporcional a los meses y días laborados.

El caso de los pensionistas de la 20530

Como se sabe, algunos pensionistas bajo el decreto legislativo 20530 están manejados por el Estado y otros por la ONP. Primero se debe comprobar esto para saber si uno recibe el aguinaldo, entregado desde la institución del Estado.

Con esto, sabiendo esto, se puede corroborar luego las fechas en diciembre actualizadas para este cobro:

  • El jueves 11 de diciembre cobran: Educación (inc. Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Transporte y Comunicaciones, Ministerio de Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Justicia, Unidades Ejecutoras de los Gobiernos Regionales, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Energía y Minas, Defensoría del Pueblo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Ministerio de Relaciones Exteriores, Oficina Nacional de Proceso Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional
  • El viernes 12 de diciembre cobran: Ministerio del Interior, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
  • El lunes 15 de diciembre cobran: Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ministerio de Cultura, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,
  • El martes 16 de diciembre cobran: Ministerio de la Producción, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

