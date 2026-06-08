Alistan Atlas Digital de Machu Picchu con documentos coloniales que revelarían cómo se administró el territorio tras la conquista

Durante años, Machu Picchu ocupó un lugar central en los estudios históricos y arqueológicos del Perú. Sin embargo, nuevas investigaciones documentales impulsadas desde Cusco buscan ampliar el conocimiento sobre la ciudadela y su entorno a partir de fuentes escritas que permanecieron resguardadas durante siglos. El trabajo se enfoca en registros coloniales que contienen información relacionada con la organización territorial, la administración de espacios y las dinámicas sociales posteriores a la llegada de los españoles.
La iniciativa se desarrolla en el Archivo Regional del Cusco, institución que conserva documentación histórica de distintas épocas. El proceso incluye la revisión, clasificación y sistematización de manuscritos elaborados entre los siglos XVI, XVII y XVIII, materiales que servirán como base para la elaboración del Atlas Digital de Machupicchu.
PUBLICIDAD
Según informó el Archivo Regional del Cusco, la investigación permitió identificar datos vinculados con antiguos caminos, territorios y referencias a “Guainapiccho”, elementos que contribuirán a reconstruir distintos aspectos de la historia de la zona. Los avances forman parte de un proyecto más amplio orientado a fortalecer el conocimiento del patrimonio documental relacionado con uno de los sitios más estudiados del país.
Atlas Digital reunirá información histórica de varios siglos
El Archivo Regional del Cusco desarrolla una labor de sistematización de documentos coloniales con el propósito de crear el Atlas Digital de Machupicchu y su entorno. La propuesta busca reunir información dispersa en manuscritos históricos para ofrecer una visión más amplia sobre la evolución del territorio desde los primeros años del periodo virreinal.
PUBLICIDAD
De acuerdo con la institución, entre los documentos revisados aparecen referencias a caminos y espacios geográficos que formaron parte de la organización territorial de la época. Estos registros permitirán incorporar datos históricos a una plataforma digital destinada a investigadores, estudiantes y público interesado en la historia regional.
La iniciativa también contempla la recuperación de información relacionada con “Guainapiccho”, denominación presente en diversos documentos coloniales analizados por el equipo de especialistas.
Documentos del siglo XVI aportan nuevas evidencias
Uno de los hallazgos más relevantes corresponde a manuscritos fechados entre 1544 y 1545. Los textos forman parte de los llamados “libros becerro”, documentos coloniales elaborados sobre materiales que permitieron su conservación durante varios siglos.
La investigación estuvo encabezada por la doctora Margaret Najaro y el magíster Ronald Camara, con apoyo de especialistas en paleografía y conservación documental. Según información difundida por el Archivo Regional del Cusco, los manuscritos fueron ubicados en el Fondo Educandas.
PUBLICIDAD
Los registros contienen menciones a “Picchu”, término que los investigadores relacionan con Machupicchu. Debido a la antigüedad de los documentos, los especialistas consideran que constituyen referencias tempranas sobre este espacio durante los primeros años posteriores a la conquista española.
Testimonios coloniales describen funciones políticas y económicas
Parte de la documentación identificada incluye información vinculada con descendientes de la nobleza inca. El director del Archivo Regional del Cusco, Edwin Berduzco Torres, explicó a la Agencia Andina que los documentos contienen entrevistas y registros históricos de especial interés.
“Indica una entrevista a los caciques, en este caso a un nieto del Inca Túpac Yupanqui, donde él narra sobre Machu Picchu, su ubicación, quiénes lo administraban en ese periodo, y da a conocer que Machu Picchu era un lugar donde se tomaban decisiones políticas, económicas, y también territoriales, era un espacio de residencia y producción”, señaló Berduzco.
La información recogida en estos manuscritos ofrece detalles sobre la administración del territorio y las actividades desarrolladas en la zona durante el periodo colonial temprano. Los documentos también permiten examinar la continuidad de ciertas estructuras organizativas después del establecimiento del dominio español.
PUBLICIDAD
Investigación cuestiona la idea de una ciudad completamente abandonada
Los resultados preliminares plantean una lectura distinta respecto a la ocupación histórica de Machupicchu. Según los especialistas, los registros documentales muestran referencias a espacios administrados y habitados durante distintos momentos posteriores al periodo incaico.
“No era una ciudad perdida como en el año 1911 lo dan a conocer, siempre ha sido un espacio, territorios administrados durante estos 400 años por diferentes familias y personas que en ese momento habitaba”, afirmó Berduzco.
Los investigadores consideran que estos documentos permiten analizar con mayor precisión los procesos de ocupación y gestión territorial en la zona, así como la relación entre las poblaciones locales y los espacios vinculados a Machupicchu.
PUBLICIDAD
Presentarán proyecto sobre la evolución histórica de Machupicchu
El Archivo Regional del Cusco anunció que el próximo 10 de junio, a las 9:00 de la mañana, presentará el proyecto denominado “Machupichu a través de los siglos” en el Salón de Grados del Paraninfo Universitario.
Durante la actividad se darán a conocer los avances de la investigación documental y los resultados obtenidos a partir de la revisión de los manuscritos coloniales. La institución también proyecta publicar un estudio más amplio sobre los hallazgos identificados en los “libros becerro”.
Además, el Archivo Regional del Cusco evalúa impulsar el reconocimiento oficial de estos documentos como patrimonio cultural. “Nuestro objetivo es ponerlo en valor y sea declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Estos libros becerro todavía no están declarados como sí lo están el ‘Censo de 1860’ y ‘el Hospital de los Naturales de 1652’”, manifestó Berduzco.
La entidad también contempla acciones orientadas a integrar estos manuscritos en circuitos culturales y turísticos mediante coordinaciones con instituciones vinculadas a la gestión del patrimonio y la promoción turística en Cusco.
PUBLICIDAD
Más Noticias
¿Sporting Cristal debe preocuparse por el descenso? Julio César Uribe fue tajante: “Hay que tener mentalidad y cojones”
El ‘Diamante’ pidió no caer en el pesimismo por la posición del cuadro ‘rimense’ y sostuvo que todavía existen opciones reales de alcanzar puestos de clasificación internacional
A qué hora juega Perú vs España HOY: partido amistoso en Puebla por fecha FIFA 2026
Luego de vencer a Haití en Miami, la selección peruana de Mano Menezes tendrá difícil reto frente al combinado español en tierras aztecas. Conoce los horarios del partidazo internacional
Le amputaron las manos a los tres meses: quién es Luis Galarreta, el político que busca convertirse en el primer vicepresidente con discapacidad de Perú
De una infancia marcada por la adaptación al uso de prótesis a convertirse en una de las figuras más cercanas a Keiko Fujimori
Histórica definición electoral en Perú EN VIVO: con el 94,66% de los votos escrutados, Roberto Sánchez supera a Keiko Fujimori
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sigue con el conteo oficial de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. El organismo pidió a los partidos políticos a esperar el 100% del procesamiento de las actas
Clima en Tarapoto: el estado del tiempo de mañana
Su cercanía con la Amazonía peruana hace que Tarapoto posea un clima tropical con temperaturas cálidas y lluvias frecuentes a lo largo del año
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD