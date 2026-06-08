Alistan Atlas Digital de Machu Picchu con documentos coloniales que revelarían cómo se administró el territorio tras la conquista

El Archivo Regional del Cusco desarrolla un proyecto para sistematizar información histórica. Difusión

Durante años, Machu Picchu ocupó un lugar central en los estudios históricos y arqueológicos del Perú. Sin embargo, nuevas investigaciones documentales impulsadas desde Cusco buscan ampliar el conocimiento sobre la ciudadela y su entorno a partir de fuentes escritas que permanecieron resguardadas durante siglos. El trabajo se enfoca en registros coloniales que contienen información relacionada con la organización territorial, la administración de espacios y las dinámicas sociales posteriores a la llegada de los españoles.

La iniciativa se desarrolla en el Archivo Regional del Cusco, institución que conserva documentación histórica de distintas épocas. El proceso incluye la revisión, clasificación y sistematización de manuscritos elaborados entre los siglos XVI, XVII y XVIII, materiales que servirán como base para la elaboración del Atlas Digital de Machupicchu.

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Según informó el Archivo Regional del Cusco, la investigación permitió identificar datos vinculados con antiguos caminos, territorios y referencias a “Guainapiccho”, elementos que contribuirán a reconstruir distintos aspectos de la historia de la zona. Los avances forman parte de un proyecto más amplio orientado a fortalecer el conocimiento del patrimonio documental relacionado con uno de los sitios más estudiados del país.

Atlas Digital reunirá información histórica de varios siglos

El hallazgo cuestiona la idea de Machu Picchu como una “ciudad perdida” hasta 1911. Andina

El Archivo Regional del Cusco desarrolla una labor de sistematización de documentos coloniales con el propósito de crear el Atlas Digital de Machupicchu y su entorno. La propuesta busca reunir información dispersa en manuscritos históricos para ofrecer una visión más amplia sobre la evolución del territorio desde los primeros años del periodo virreinal.

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De acuerdo con la institución, entre los documentos revisados aparecen referencias a caminos y espacios geográficos que formaron parte de la organización territorial de la época. Estos registros permitirán incorporar datos históricos a una plataforma digital destinada a investigadores, estudiantes y público interesado en la historia regional.

La iniciativa también contempla la recuperación de información relacionada con “Guainapiccho”, denominación presente en diversos documentos coloniales analizados por el equipo de especialistas.

Documentos del siglo XVI aportan nuevas evidencias

Los manuscritos forman parte de antiguos “libros becerro” conservados durante siglos. Andina

Uno de los hallazgos más relevantes corresponde a manuscritos fechados entre 1544 y 1545. Los textos forman parte de los llamados “libros becerro”, documentos coloniales elaborados sobre materiales que permitieron su conservación durante varios siglos.

La investigación estuvo encabezada por la doctora Margaret Najaro y el magíster Ronald Camara, con apoyo de especialistas en paleografía y conservación documental. Según información difundida por el Archivo Regional del Cusco, los manuscritos fueron ubicados en el Fondo Educandas.

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Los registros contienen menciones a “Picchu”, término que los investigadores relacionan con Machupicchu. Debido a la antigüedad de los documentos, los especialistas consideran que constituyen referencias tempranas sobre este espacio durante los primeros años posteriores a la conquista española.

Testimonios coloniales describen funciones políticas y económicas

Parte de la documentación identificada incluye información vinculada con descendientes de la nobleza inca. El director del Archivo Regional del Cusco, Edwin Berduzco Torres, explicó a la Agencia Andina que los documentos contienen entrevistas y registros históricos de especial interés.

“Indica una entrevista a los caciques, en este caso a un nieto del Inca Túpac Yupanqui, donde él narra sobre Machu Picchu, su ubicación, quiénes lo administraban en ese periodo, y da a conocer que Machu Picchu era un lugar donde se tomaban decisiones políticas, económicas, y también territoriales, era un espacio de residencia y producción”, señaló Berduzco.

La información recogida en estos manuscritos ofrece detalles sobre la administración del territorio y las actividades desarrolladas en la zona durante el periodo colonial temprano. Los documentos también permiten examinar la continuidad de ciertas estructuras organizativas después del establecimiento del dominio español.

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Investigación cuestiona la idea de una ciudad completamente abandonada

Los resultados preliminares plantean una lectura distinta respecto a la ocupación histórica de Machupicchu. Según los especialistas, los registros documentales muestran referencias a espacios administrados y habitados durante distintos momentos posteriores al periodo incaico.

“No era una ciudad perdida como en el año 1911 lo dan a conocer, siempre ha sido un espacio, territorios administrados durante estos 400 años por diferentes familias y personas que en ese momento habitaba”, afirmó Berduzco.

Los investigadores consideran que estos documentos permiten analizar con mayor precisión los procesos de ocupación y gestión territorial en la zona, así como la relación entre las poblaciones locales y los espacios vinculados a Machupicchu.

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Presentarán proyecto sobre la evolución histórica de Machupicchu

Investigadores hallaron documentos de 1544 y 1545 que mencionan “Picchu” en el Archivo Regional del Cusco. Composición: Infobae

El Archivo Regional del Cusco anunció que el próximo 10 de junio, a las 9:00 de la mañana, presentará el proyecto denominado “Machupichu a través de los siglos” en el Salón de Grados del Paraninfo Universitario.

Durante la actividad se darán a conocer los avances de la investigación documental y los resultados obtenidos a partir de la revisión de los manuscritos coloniales. La institución también proyecta publicar un estudio más amplio sobre los hallazgos identificados en los “libros becerro”.

Además, el Archivo Regional del Cusco evalúa impulsar el reconocimiento oficial de estos documentos como patrimonio cultural. “Nuestro objetivo es ponerlo en valor y sea declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Estos libros becerro todavía no están declarados como sí lo están el ‘Censo de 1860’ y ‘el Hospital de los Naturales de 1652’”, manifestó Berduzco.

La entidad también contempla acciones orientadas a integrar estos manuscritos en circuitos culturales y turísticos mediante coordinaciones con instituciones vinculadas a la gestión del patrimonio y la promoción turística en Cusco.

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