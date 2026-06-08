Cherrie Cox espera goleada de Perú ante Bolivia en Liga de Naciones Femenina: “Lo necesitamos, vamos a salir con todo”

La atacante, autora del 1-1 en Lanús, afirmó que el equipo necesita sumar tres puntos y aumentar su diferencia para conservar opciones en el cierre del torneo, con presión alta desde el arranque (Selección Peruana)

La selección peruana femenina afrontará el cierre de la Liga de Naciones Femenina en el Callao con una consigna sin margen: vencer a Bolivia y hacerlo con una cuota alta de goles.

La exigencia la verbalizó Cherrie Cox, atacante que viene de anotar el empate ante Argentina en Buenos Aires y que habló con tono de urgencia sobre lo que necesita el equipo en la recta final del torneo.

Cox sostuvo que el plantel saldrá a presionar desde el inicio del próximo partido y remarcó que el objetivo inmediato es sumar de a tres. “Tenemos que ganar. Tengo esperanza de que hagamos bastantes goles porque los necesitamos y vamos a jugar con todo hasta el pitazo final, porque siempre hay una oportunidad. Vamos a dejar todo el corazón en la cancha”, señaló.

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El empate en Lanús que dejó sensaciones cruzadas

Perú rescató un empate en Buenos Aires tras una noche de sufrimiento defensivo y oportunidades repartidas, un resultado valioso por el rival pero insuficiente para sus aspiraciones. (Selección Peruana)

Perú igualó 1-1 ante Argentina por la octava fecha de la Liga de Naciones Femenina en el estadio Néstor Díaz Pérez, en Lanús, ante más de 7.800 espectadores. El equipo dirigido por Antonio Spinelli mostró una versión más ordenada que en su presentación anterior, aunque pasó largos tramos defendiendo cerca del arco de Mía Shalit frente a un rival que generó varias situaciones claras.

Argentina tomó el control desde el arranque. Paulina Gramaglia tuvo una opción nítida antes del primer cuarto de hora y marcó el tono de una noche de dominio local. El partido cambió de escenario cuando Roggerone recibió la tarjeta roja por sujetar a Alesia García en una jugada que la dejaba perfilada hacia el arco, una acción que parecía abrirle a Perú una oportunidad para equilibrar el trámite.

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La ventaja numérica, sin embargo, casi no se tradujo en control de juego. Argentina continuó atacando y, a los 37 minutos, un remate de Holzheier dio en el travesaño. Más tarde, la árbitra paraguaya Zulma Quiñónez cobró penal por una infracción de Alesia García sobre Sofía Domínguez, aunque la jugada quedó anulada por una posición adelantada previa. Antes del descanso, Holzheier volvió a encontrar el travesaño, mientras Perú respondió con su ocasión más clara de ese tramo: Raquel Bilcape definió cruzado y la pelota pegó en el palo.

Cuando el primer tiempo parecía cerrarse con el cuadro peruano aún con superioridad, Gabriela García fue expulsada por doble amonestación tras una acción lejos del área. Con ese desenlace, ambos equipos quedaron con 10 futbolistas para encarar el complemento.

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Cox, el gol desde el banco y la confianza en el grupo

Cherrie Cox cambió el rumbo del partido con su ingreso y anotó el gol del empate, reforzando la confianza de un plantel que aún cree en sus posibilidades de avanzar. (Selección Peruana

El segundo tiempo mantuvo la inercia del dominio argentino y las intervenciones defensivas peruanas. En esa etapa llegó el 1-0 por intermedio de Mercedes Diz, que culminó una acción colectiva con un remate que se metió en la escuadra del arco defendido por Mía Shalit. Para Argentina significó, además, el estreno goleador de la joven atacante con la selección mayor.

El empate peruano nació desde el banco. Cox ingresó y reactivó el frente ofensivo en el tramo decisivo. La delantera se fabricó el espacio dentro del área y sacó un disparo que pasó entre las piernas de la arquera Esponda para el 1-1, un gol que modificó el cierre del encuentro y le dio a Perú una ventana para buscar algo más.

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Con el marcador igualado, la Bicolor mostró su pasaje más convincente. Luz Campoverde tuvo una oportunidad inmejorable para convertir el segundo, pero no resolvió con precisión. En el otro arco, Shalit sostuvo el resultado con intervenciones decisivas, mientras Argentina volvió a estrellar un balón en el travesaño y completó una noche con tres remates al larguero y uno al poste.

Después del partido, Cox vinculó su rendimiento con un cambio personal tras su primer tanto con la camiseta nacional y describió un proceso de integración en el plantel. “Pienso que ya marqué mi primer gol y que van a seguir viniendo más. Tengo más confianza en mí misma y también en este equipo. Estoy creciendo en la relación con todas las chicas y vamos a jugar juntas”, afirmó.

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La atacante también dejó un mensaje de compromiso con la selección peruana en la previa de un cierre que aparece cargado de presión por la tabla. “No sé, voy a dar todo lo que puedo para ayudar a este equipo a ganar. Quiero decir que amo mucho al Perú y voy a dejar todo por este país”, concluyó.

El cierre en el Callao y la obligación de ganar por amplio margen

La Bicolor llega a la última etapa del torneo condicionada por la tabla y la diferencia de goles, por lo que necesita una victoria amplia para seguir soñando. (Selección Peruana)

El empate en Buenos Aires sumó un punto por el contexto y el rival, aunque no alcanzó para las necesidades peruanas en la clasificación. La victoria de Ecuador sobre Chile y la goleada de Paraguay ante Bolivia profundizaron el escenario de dificultad para la Bicolor, que sigue lejos de los lugares de clasificación y del repechaje.

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En la jornada de mañana martes, Perú no solo necesita derrotar a Bolivia en el Callao: también está obligada a mejorar una diferencia de goles muy desfavorable, de ahí la insistencia interna en convertir varios tantos. En paralelo, requiere que selecciones como Ecuador, Paraguay y Chile dejen unidades en sus próximos compromisos y reciban goles, un encadenamiento de resultados que condiciona cualquier aspiración.

El panorama incluye un factor adicional: la Bicolor ya no depende exclusivamente de lo que haga en cancha. Por eso, el próximo partido asoma como una prueba de carácter y eficacia ofensiva, con el objetivo de sumar tres puntos y, al mismo tiempo, recortar una brecha que se volvió determinante en la recta final del torneo.

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Cherrie Cox marcó el empate de Perú ante Argentina en Buenos Aires. La atacante ensayó un fuerte remate que movió las redes de la portera de la 'albiceleste'. Crédito: Conmebol.