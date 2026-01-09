Perú

Motín en Maranguita termina en incendio: 72 internos quemaron colchones y agredieron a trabajador del INPE

Un motín protagonizado por 72 internos provocó un incendio de gran magnitud en el centro juvenil Maranguita. Un trabajador del INPE y un recluso resultaron heridos

Guardar
Un fuerte incendio se registró en el Centro Juvenil Maranguita, en San Miguel. Vecinos reportaron gritos, hay cierre de la avenida La Paz y se investiga un posible motín. Infobae Perú / Captura: Canal Callao

La noche del jueves 8 de enero, el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, fue escenario de un incendio de gran magnitud que generó momentos de tensión, temor y angustia tanto dentro del recinto como en los alrededores del distrito de San Miguel.

El siniestro se originó luego de que 72 internos prendieran fuego a colchones como parte de un motín, desatando una emergencia que obligó a la rápida intervención de bomberos, Policía Nacional del Perú (PNP) y personal del INPE.

De acuerdo con información oficial, el incendio se registró aproximadamente a las 9:30 de la noche en el pabellón Nazareno, uno de los ambientes del centro juvenil donde se encontraban alojados los internos que protagonizaron el disturbio. La quema deliberada de colchones en el primer piso provocó que las llamas se expandieran con rapidez y que una densa humareda negra se elevara sobre el establecimiento, generando alarma entre los vecinos de la zona.

Motín en Maranguita termina en
Motín en Maranguita termina en incendio: 72 internos prendieron fuego a colchones. Infobae Perú / Captura TV - Rcocoa

Desde las viviendas cercanas, varios residentes reportaron haber escuchado gritos, golpes y un inusual movimiento en el interior del centro juvenil. Minutos después, comenzaron a circular en redes sociales diversos videos grabados por los propios vecinos, en los que se apreciaban las intensas lenguas de fuego y el humo que salía desde el interior de Maranguita, imágenes que evidenciaban la magnitud del incidente.

Ante la gravedad de la situación, cinco unidades del Cuerpo General de Bomberos del Perú fueron desplegadas de inmediato para controlar el incendio. En paralelo, personal del INPE, con apoyo de la PNP y el serenazgo, ejecutó acciones para restablecer el orden, evacuar a los internos de las zonas más afectadas y evitar que el fuego se propagara a otros ambientes del recinto.

Un efectivo policial explicó a la prensa que la situación fue crítica debido a que algunos internos no podían descender por la presencia del fuego y el humo. “Ya no podían bajar, entonces hay algunos que se han intoxicado. Pero finalmente, ingresó la policía y, junto al serenazgo y los bomberos, han apagado por completo el incendio”, señaló el agente de la PNP, confirmando que la emergencia logró ser controlada tras varios minutos de intenso trabajo.

La Policía Nacional del Perú informó además que los jóvenes afectados por intoxicación producto de la inhalación de humo recibieron atención médica oportuna, descartándose, hasta el momento, víctimas mortales. Sin embargo, el incidente dejó dos personas heridas, lo que incrementó la preocupación entre los familiares de los internos.

Motín en Maranguita termina en
Motín en Maranguita termina en incendio: 72 internos prendieron fuego a colchones. Infobae Perú / Captura TV - Rcocoa

Trabajador del INPE y un recluso resultaron heridos

Uno de los heridos es un recluso, cuyo estado de salud no fue detallado, mientras que el segundo corresponde a un trabajador del INPE, quien resultó lesionado luego de que le lanzaran un objeto contundente desde el segundo piso del pabellón durante el motín. Según precisó un agente policial, el impacto le provocó la ruptura del cuero cabelludo, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

Mientras las autoridades brindaban declaraciones oficiales, decenas de familiares de los internos llegaron hasta los exteriores del centro juvenil, visiblemente alterados por la falta de información. Entre gritos, reclamos y momentos de tensión, exigieron conocer el estado de salud de los adolescentes recluidos y denunciaron presuntos maltratos durante el control del motín.

La escena estuvo marcada por el desespero de padres y madres, quienes aseguraban no haber recibido ninguna lista oficial de heridos ni un reporte claro sobre lo sucedido dentro del establecimiento. En medio de este clima, una madre de familia expresó su indignación ante las cámaras, asegurando que la información que recibían era confusa y alarmante.

En realidad, nos están diciendo que hay 15 heridos quemados, a los que ahorita les están pegando. Solamente necesitamos los nombres de los chicos heridos, saber si están bien o mal. Todavía no nos dicen nada. Ellos les pegan duro”, declaró, visiblemente afectada, mientras otros familiares increpaban a los agentes policiales apostados en la zona.

Motín en Maranguita termina en
Motín en Maranguita termina en incendio: 72 internos prendieron fuego a colchones. Infobae Perú / Captura TV - Rcocoa

Temas Relacionados

MaranguitaPolicía Nacional del PerúINPEperu-noticias

Más Noticias

Defensoría del Pueblo interviene en Maranguita tras motín e incendio por quema de colchones

El equipo defensorial coordina con PRONACEJ y autoridades para prevenir nuevos riesgos y proteger los derechos fundamentales

Defensoría del Pueblo interviene en

Balacera en Barranco: atacan auto cerca de la estación Balta del Metropolitano y dejan dos heridos

El tiroteo ocurrió en los exteriores de la estación Balta, a pocos metros de un grifo, generando pánico en la zona

Balacera en Barranco: atacan auto

Qué se celebra el 9 de enero en el Perú: una jornada marcada por rupturas institucionales y tragedias colectivas

Los eventos ocurridos en Perú en diversos 9 de enero reflejan rupturas profundas en la institucionalidad y las tramas sociales del país, exhibiendo escenarios de violencia política, emergencia civil y transformaciones históricas

Qué se celebra el 9

Karla Tarazona desmiente ‘amarre’ tras ser vista en ritual con Christian Domínguez: “Si no hay amor, no hay nada”

Tras viralizarse imágenes de un ritual en Huancabamba, Karla Tarazona explicó su postura sobre el misticismo y negó haber recurrido a brujería por amor

Karla Tarazona desmiente ‘amarre’ tras

Voraz incendio en Maranguita moviliza bomberos, ambulancias, brigada canina y se investiga presunto motín

El fuego se desató alrededor de las 9:20 p.m. en el centro juvenil Maranguita. Familiares buscan información, mientras autoridades atienden la emergencia

Voraz incendio en Maranguita moviliza
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Tomás Gálvez acusa a Sandra

Tomás Gálvez acusa a Sandra Castro de borrar páginas de colaboración eficaz para proteger a Pablo Sánchez y Gorriti

Tomás Gálvez defiende al prófugo César Hinostroza: asegura que audio donde acuerda liberar a violador de menor fue manipulado

José Antonio Kast, “preocupado”, advierte que minería ilegal en Perú es crimen organizado que amenaza a toda Sudamérica

Confirman que Rafael López Aliaga mantiene deuda coactiva con Sunat por más de S/12,9 millones: empresa fue declarada “irregular”

Excongresista Edgar Villanueva menciona que Alfonso López Chau estuvo preso en Lurigancho, ¿es cierto?

ENTRETENIMIENTO

Karla Tarazona desmiente ‘amarre’ tras

Karla Tarazona desmiente ‘amarre’ tras ser vista en ritual con Christian Domínguez: “Si no hay amor, no hay nada”

Magaly Medina sorprende a seguidores con nuevo rostro luego de cirugía facial en Argentina: “Renovada”

Daniela Cilloniz lanza fuerte opinión sobre el fin de Melissa Klug y Jesús Barco: “Se quedó sola con seis hijos”

Actriz de ‘Mi amor, el wachimán’ conmueve al recordar incendio que destruyó su casa en California: “El trauma y el dolor permanecen”

Salvador del Solar defiende la igualdad de género: “Me declaro feminista”

DEPORTES

¿Quién es Nicole Pérez, la

¿Quién es Nicole Pérez, la mundialista argentina que brilla como la máxima anotadora de la Liga Peruana de Vóley 2025/26?

Atlético Grau suma a Lucas Acevedo, campeón con Colón de la Copa de la Liga Profesional Argentina 2021, para la nueva temporada en Perú

Alianza Lima suma jerarquía con el fichaje de Geraldine Cardona, excapitana de Atlético Nacional y subcampeona de Libertadores

Álvaro Barco admite el fastidio del agente de César Inga, pero remarca que “no era el momento ideal” para la venta del jugador

Felipe Chávez comparte las claves de su gran debut goleador en amistoso con Bayern Múnich: “Actúo intuitivamente”