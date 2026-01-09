Motín en Maranguita termina en incendio: 72 internos quemaron colchones y agredieron a trabajador del INPE

Un fuerte incendio se registró en el Centro Juvenil Maranguita, en San Miguel. Vecinos reportaron gritos, hay cierre de la avenida La Paz y se investiga un posible motín. Infobae Perú / Captura: Canal Callao

La noche del jueves 8 de enero, el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, fue escenario de un incendio de gran magnitud que generó momentos de tensión, temor y angustia tanto dentro del recinto como en los alrededores del distrito de San Miguel.

El siniestro se originó luego de que 72 internos prendieran fuego a colchones como parte de un motín, desatando una emergencia que obligó a la rápida intervención de bomberos, Policía Nacional del Perú (PNP) y personal del INPE.

De acuerdo con información oficial, el incendio se registró aproximadamente a las 9:30 de la noche en el pabellón Nazareno, uno de los ambientes del centro juvenil donde se encontraban alojados los internos que protagonizaron el disturbio. La quema deliberada de colchones en el primer piso provocó que las llamas se expandieran con rapidez y que una densa humareda negra se elevara sobre el establecimiento, generando alarma entre los vecinos de la zona.

Desde las viviendas cercanas, varios residentes reportaron haber escuchado gritos, golpes y un inusual movimiento en el interior del centro juvenil. Minutos después, comenzaron a circular en redes sociales diversos videos grabados por los propios vecinos, en los que se apreciaban las intensas lenguas de fuego y el humo que salía desde el interior de Maranguita, imágenes que evidenciaban la magnitud del incidente.

Ante la gravedad de la situación, cinco unidades del Cuerpo General de Bomberos del Perú fueron desplegadas de inmediato para controlar el incendio. En paralelo, personal del INPE, con apoyo de la PNP y el serenazgo, ejecutó acciones para restablecer el orden, evacuar a los internos de las zonas más afectadas y evitar que el fuego se propagara a otros ambientes del recinto.

Un efectivo policial explicó a la prensa que la situación fue crítica debido a que algunos internos no podían descender por la presencia del fuego y el humo. “Ya no podían bajar, entonces hay algunos que se han intoxicado. Pero finalmente, ingresó la policía y, junto al serenazgo y los bomberos, han apagado por completo el incendio”, señaló el agente de la PNP, confirmando que la emergencia logró ser controlada tras varios minutos de intenso trabajo.

La Policía Nacional del Perú informó además que los jóvenes afectados por intoxicación producto de la inhalación de humo recibieron atención médica oportuna, descartándose, hasta el momento, víctimas mortales. Sin embargo, el incidente dejó dos personas heridas, lo que incrementó la preocupación entre los familiares de los internos.

Trabajador del INPE y un recluso resultaron heridos

Uno de los heridos es un recluso, cuyo estado de salud no fue detallado, mientras que el segundo corresponde a un trabajador del INPE, quien resultó lesionado luego de que le lanzaran un objeto contundente desde el segundo piso del pabellón durante el motín. Según precisó un agente policial, el impacto le provocó la ruptura del cuero cabelludo, por lo que tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

Mientras las autoridades brindaban declaraciones oficiales, decenas de familiares de los internos llegaron hasta los exteriores del centro juvenil, visiblemente alterados por la falta de información. Entre gritos, reclamos y momentos de tensión, exigieron conocer el estado de salud de los adolescentes recluidos y denunciaron presuntos maltratos durante el control del motín.

La escena estuvo marcada por el desespero de padres y madres, quienes aseguraban no haber recibido ninguna lista oficial de heridos ni un reporte claro sobre lo sucedido dentro del establecimiento. En medio de este clima, una madre de familia expresó su indignación ante las cámaras, asegurando que la información que recibían era confusa y alarmante.

“En realidad, nos están diciendo que hay 15 heridos quemados, a los que ahorita les están pegando. Solamente necesitamos los nombres de los chicos heridos, saber si están bien o mal. Todavía no nos dicen nada. Ellos les pegan duro”, declaró, visiblemente afectada, mientras otros familiares increpaban a los agentes policiales apostados en la zona.

