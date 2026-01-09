Defensoría del Pueblo interviene en Maranguita tras motín e incendio por quema de colchones

Un fuerte incendio se registró en el Centro Juvenil Maranguita, en San Miguel. Vecinos reportaron gritos, hay cierre de la avenida La Paz y se investiga un posible motín. Infobae Perú / Captura: Canal Callao

La Defensoría del Pueblo activó una intervención inmediata en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, luego de que se registrara un motín y un incendio provocado por la quema de colchones, hechos que encendieron las alertas sobre la seguridad, el control de emergencias y la protección de los derechos fundamentales de los adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley que permanecen internados en este establecimiento ubicado en el distrito de San Miguel.

A través de un comunicado oficial difundido en la red social X, la Defensoría informó que su personal se desplazó de manera inmediata al lugar de los hechos, donde inició una labor de verificación directa tras los incidentes ocurridos al interior del centro juvenil.

“La Defensoría del Pueblo se encuentra actuando de manera inmediata en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima (Maranguita), tras registrarse un motín y un incendio provocado por la quema de colchones”, señaló textualmente la institución en su pronunciamiento público, que fue acompañado de fotografías del personal defensorial en el recinto.

La presencia de la Defensoría en Maranguita responde a la necesidad de supervisar en el lugar cómo se viene manejando la situación tras el motín, así como de corroborar que la emergencia esté bajo control y que no existan riesgos adicionales para quienes se encuentran internados.

En ese contexto, la entidad precisó que su equipo se encuentra coordinando de forma directa con el PRONACEJ, la dirección del establecimiento y las autoridades competentes, con el objetivo de evaluar las condiciones de seguridad y garantizar la integridad física y emocional de los internos.

“Nuestro equipo se ha desplazado al lugar de los hechos, coordinando de forma directa con el PRONACEJ, la dirección del establecimiento y las autoridades competentes, para verificar el control de la emergencia, supervisar las condiciones de seguridad y garantizar la integridad de los adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley”, indicó la Defensoría del Pueblo en su publicación, subrayando el carácter preventivo y de vigilancia de su intervención.

El comunicado también enfatiza que la labor defensorial no se limita a una visita puntual, sino que contempla un seguimiento continuo de la situación. En ese sentido, la institución remarcó que mantiene una intervención activa y permanente, con el fin de supervisar las acciones adoptadas tras el motín e incendio, así como de prevenir nuevos riesgos que puedan derivarse de la emergencia registrada.

“La Defensoría del Pueblo mantiene una intervención activa y permanente, supervisando las acciones adoptadas y realizando el seguimiento correspondiente para la prevención de nuevos riesgos y el respeto de los derechos fundamentales”, señala el pronunciamiento oficial, dejando en claro que el foco principal está puesto en la protección de derechos humanos, incluso en contextos de crisis al interior de centros de reclusión juvenil.

Las imágenes compartidas por la Defensoría en redes sociales muestran a su personal dentro de las instalaciones de Maranguita, recorriendo áreas del centro y dialogando con autoridades, lo que refuerza el mensaje de una presencia institucional directa tras los hechos. Esta acción busca, además, transmitir tranquilidad a la ciudadanía y a los familiares de los internos, en medio de la preocupación generada por el motín y el incendio.

El Centro Juvenil de Maranguita ha sido, en reiteradas ocasiones, objeto de cuestionamientos públicos relacionados con condiciones de infraestructura, control interno y seguridad, por lo que el reciente incidente vuelve a poner el foco en la necesidad de una supervisión constante y de medidas preventivas eficaces. En ese contexto, la intervención de la Defensoría adquiere especial relevancia, al tratarse del organismo constitucional encargado de defender los derechos fundamentales de las personas frente a posibles vulneraciones por parte del Estado.

Si bien la Defensoría no detalló en su comunicado si se registraron personas heridas durante el motín o el incendio, sí dejó claro que su prioridad es verificar que la emergencia haya sido controlada y que las condiciones actuales no representen un peligro para los internos ni para el personal que labora en el centro juvenil. La coordinación con PRONACEJ y otras autoridades apunta justamente a obtener un panorama completo de lo ocurrido y a evaluar las respuestas institucionales frente al incidente.

El pronunciamiento también se enmarca en un contexto más amplio de preocupación por la situación de los centros juveniles en el país, donde la Defensoría ha reiterado en diversas oportunidades la importancia de garantizar condiciones dignas, seguridad adecuada y programas de rehabilitación efectivos, en concordancia con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.

La actuación inmediata en Maranguita busca, además, prevenir escenarios de escalamiento del conflicto, evitando que situaciones como la quema de colchones deriven en consecuencias más graves. La Defensoría ha insistido en que el respeto de los derechos fundamentales no se suspende en contextos de privación de libertad, y que el Estado tiene la obligación de proteger la vida y la integridad de todas las personas bajo su custodia.

Mientras continúan las diligencias y el seguimiento defensorial, se espera que las autoridades del centro juvenil y del PRONACEJ brinden información adicional sobre las causas del motín, las medidas adoptadas tras el incendio y las acciones que se implementarán para evitar que hechos similares se repitan. La Defensoría del Pueblo, por su parte, ha dejado en claro que permanecerá atenta a la evolución de la situación y que informará oportunamente sobre cualquier hallazgo relevante.

La intervención en Maranguita confirma el rol de la Defensoría como garante de derechos en situaciones de emergencia y refuerza la necesidad de transparencia y supervisión en establecimientos que albergan a poblaciones especialmente vulnerables, como los adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley, cuya protección debe ser prioritaria incluso en escenarios de tensión y crisis.

