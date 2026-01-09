Perú

Nuevas disposiciones para guías de montaña: inscripción, carné oficial y control de idiomas

De acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), la normativa modifica el Reglamento de la Ley del Guía de Turismo e incorpora una definición técnica de “guía de montaña”

Guías de montaña en Perú:
El Gobierno de Perú aprobó nuevas disposiciones para los guías de montaña, estableciendo requisitos como la inscripción obligatoria, la obtención de un carné oficial y la verificación de conocimientos en idiomas extranjeros. Estas medidas, publicadas este 9 de enero a través del Decreto Supremo N° 001-2026-MINCETUR y difundidas por El Peruano.

De acuerdo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), la normativa modifica el Reglamento de la Ley del Guía de Turismo e incorpora una definición técnica de “guía de montaña”, delimitando claramente el alcance de sus actividades. La ministra Teresa Mera subrayó que el decreto “reafirma el compromiso del Gobierno con el fortalecimiento del ejercicio profesional del guiado turístico y la promoción de un turismo seguro, ordenado y de calidad en el país”.

Perú refuerza regulación para guías
¿Cuáles son las nuevas disposiciones para los guías?

La nueva regulación exige que todos los guías de montaña se inscriban en el Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos Calificados, una plataforma pública del Mincetur que permite a cualquier persona verificar la formalidad de empresas o profesionales del sector. Además, se establece la obligatoriedad de contar con un carné oficial que acredite la habilitación para ejercer la labor.

El decreto también introduce nuevas disposiciones sobre infracciones y sanciones relacionadas con el guiado de montaña, e incorpora la emisión de un documento orientador. Este último servirá para que las autoridades confirmen que los guías dominan al menos un idioma extranjero, requisito considerado clave para la atención a visitantes internacionales.

Según el documento normativo, la aplicación y fiscalización de estas medidas recaerá en los gobiernos regionales, a través de sus respectivas gerencias o direcciones de Comercio Exterior y Turismo, y en la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Con la entrada en vigor
La norma deroga la cuarta disposición complementaria final de la Ley del Guía de Turismo, que definía el rol de orientador turístico. Las modificaciones buscan asegurar un mayor control y transparencia en la prestación de servicios turísticos especializados.

Accidente en Huaraz

Un turista peruano identificado como Gianfranco Llactayo Pérez, de 30 años, falleció tras sufrir una caída durante el ascenso al Nevado Mateo, ubicado en la provincia de Carhuaz, región Áncash.

El accidente ocurrió el 31 de diciembre mientras Llactayo escalaba la montaña acompañado de su pareja y un guía que no figuraba en los registros oficiales. Según reportaron las autoridades, el ingreso al Nevado Mateo y otros sectores del Parque Nacional Huascarán estaba prohibido desde el 24 de diciembre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026, debido a los altos riesgos derivados del retroceso glaciar, la formación de grietas y las condiciones climáticas adversas.

A pesar de la restricción, el grupo optó por contratar un servicio particular y realizar la expedición. La Dirección Desconcentrada de Cultura de Áncash y la Unidad de Salvamento de Alta Montaña informaron que la medida busca evitar incidentes ante la inestabilidad del terreno y la falta de condiciones seguras para la práctica de actividades de montaña en la Cordillera Blanca.

De esta manera, exhortaron a los turistas a informarse sobre las restricciones vigentes, contratar solo guías formalizados y priorizar la seguridad en cada travesía.

