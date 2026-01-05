Crisis en Machu Picchu hoy: Choque de trenes deja conflicto por buses a la ciudadela y protestas de visitantes que afectan al turismo

Fiscalía recaba pruebas y testimonios para esclarecer las causas y responsabilidades del accidente ferroviario en la vía a Machu Picchu. Foto: Composición Infobae Perú

Desde hace varios meses, el estatus de Machu Picchu como una de las nuevas 7 maravillas del mundo, adjudicada desde el año 2007, corre peligro. La situación crítica en la gestión del turismo en la ciudadela inca generó que la organización ‘New 7 Wonders’ pusiera su atención sobre el Perú.

En medio de un escenario ya adverso para el Perú, el choque frontal entre trenes turísticos de PeruRail e Inca Rail en la vía única a Machu Picchu, ocurrido el 30 de diciembre de 2025 a las 13:20 en el kilómetro 94 del sector Pampacahua, dejó un muerto y más de cien heridos.

Lo que se sabe del choque de trenes en Machu Picchu

La víctima mortal fue el maquinista de Inca Rail, identificado como Roberto Cárdenas, según la Fiscalía Provincial Mixta de Machu Picchu. El accidente interrumpió el principal acceso ferroviario al santuario, provocando varamientos masivos en Ollantaytambo y Aguas Calientes y generando una crisis en la región Cusco, con turistas y residentes sin refugio ni información suficiente, como reportó Exitosa Noticias.

El operativo de emergencia movilizó 21 ambulancias y personal de salud, bomberos y policías, mientras autoridades regionales supervisaron la atención a los heridos, informaron Deutsche Welle (DW) y Forbes. El Ministerio Público inició una investigación y solicitó bitácoras y registros de ambos trenes.

Las primeras hipótesis apuntan a un avance no autorizado de Inca Rail más allá del kilómetro 93,8, lo que habría causado la colisión, según documentación remitida a la Presidencia del Consejo de Ministros. El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, atribuyó el hecho a un posible error humano por omisión de una señal de alerta.

Ferrocarril Transandino S.A. colaboró con las autoridades tras el accidente y, junto al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Indecopi, abrió investigaciones administrativas y de protección al consumidor para determinar sanciones y garantizar la atención médica.

Luego del incidente, el servicio ferroviario se restableció progresivamente desde el 31 de diciembre y, tras una inspección que descartó daños estructurales, el 1 de enero de 2026 se recuperó la normalidad, movilizando a más de 5.000 pasajeros, según PeruRail.

La empresa habilitó canales de información y coordinó la evacuación de cerca de 2.000 personas varadas. Mincetur y el Ministerio de Cultura ofrecieron facilidades para reprogramación y reembolso de boletos y reforzaron los protocolos de seguridad ferroviaria para garantizar el acceso seguro a la ciudadela.

Conflicto por los buses a Machu Picchu: denuncias y nulidad de contrato

El transporte terrestre hacia la ciudadela también enfrenta un conflicto legal y administrativo tras la anulación del contrato de concesión otorgado a la empresa de buses San Antonio de Torontoy.

El alcalde de Urubamba, Ronald Vera Gallegos, denunció irregularidades técnicas y administrativas en la flota propuesta, y criticó la posición de dominio de Consettur en la ruta turística, según Exitosa Noticias. Vera Gallegos afirmó que Consettur opera con respaldo de entidades estatales y la presidencia del Consejo de Ministros, lo que dificulta la entrada de nuevos operadores.

La autoridad local también indicó que San Antonio de Torontoy no pudo acreditar la disponibilidad de 18 buses exigidos ni presentó la documentación completa, entre ellas la tarjeta de circulación y el SOAT vigente en cerca del 80% de sus unidades, motivo que llevó a la anulación del contrato.

La municipalidad inició además procesos para deslindar responsabilidades administrativas y penales, mientras Consettur continúa gestionando el servicio hasta nueva revisión. Vera Gallegos estimó que Consettur factura 110 millones de soles al año y ha generado más de 3.000 millones en tres décadas. El alcalde anunció una próxima licitación pública, con bases previstas para el 9 de enero y selección del nuevo operador antes de finalizar el mes.

Nuevo conflicto en Machu Picchu: alcalde denuncia irregularidades

Vera Gallegos denunció también presiones judiciales, obstáculos burocráticos y la falta de respaldo de policías y del Ministerio Público. Señaló que las trabas administrativas en entidades nacionales ralentizan las concesiones y dificultan el cambio en la gestión del transporte turístico local.

Protestas y malestar de los turistas

El impacto del accidente y la lentitud en la reanudación de servicios provocaron protestas entre turistas nacionales y extranjeros. El 4 de enero, cientos de personas se manifestaron en la estación de Cusco por demoras, gastos adicionales en alojamiento y alimentación, y ausencia de información por parte de las empresas.

Algunos viajeros informaron que esperaban desde la tarde, incluyendo a niños y adultos mayores entre los afectados. Varios reclamaron que PeruRail evitaba asumir responsabilidades y sugería comprar nuevos boletos y esperar al día siguiente para abordar el tren.

Visita de New7Wonders a Machu Picchu

En conversación con RPP,Juan César Zubiate Paredes, representante de New7Wonders en el Perú, afirmó que “está al borde de perder esa categoría como Maravilla del Mundo. No es broma. Invocamos a las autoridades a la unidad y a la acción inmediata”.

La organización ha dado plazo hasta el 15 de enero para evidenciar mejoras. Ese día, el director general de N7W llegará a Cusco para ser testigo en persona de las deficiencias que puedan persistir en la gestión de Machu Picchu.