Perú

Crisis en Machu Picchu hoy: Choque de trenes deja conflicto por buses a la ciudadela y protestas de visitantes que afectan al turismo

En medio de las advertencias sobre la posible pérdida del estatus como una de las 7 maravillas del mundo, la administración de las rutas para el traslado de turistas aún no mejora sus condiciones

Guardar
Fiscalía recaba pruebas y testimonios
Fiscalía recaba pruebas y testimonios para esclarecer las causas y responsabilidades del accidente ferroviario en la vía a Machu Picchu. Foto: Composición Infobae Perú

Desde hace varios meses, el estatus de Machu Picchu como una de las nuevas 7 maravillas del mundo, adjudicada desde el año 2007, corre peligro. La situación crítica en la gestión del turismo en la ciudadela inca generó que la organización ‘New 7 Wonders’ pusiera su atención sobre el Perú.

En medio de un escenario ya adverso para el Perú, el choque frontal entre trenes turísticos de PeruRail e Inca Rail en la vía única a Machu Picchu, ocurrido el 30 de diciembre de 2025 a las 13:20 en el kilómetro 94 del sector Pampacahua, dejó un muerto y más de cien heridos.

Lo que se sabe del choque de trenes en Machu Picchu

La víctima mortal fue el maquinista de Inca Rail, identificado como Roberto Cárdenas, según la Fiscalía Provincial Mixta de Machu Picchu. El accidente interrumpió el principal acceso ferroviario al santuario, provocando varamientos masivos en Ollantaytambo y Aguas Calientes y generando una crisis en la región Cusco, con turistas y residentes sin refugio ni información suficiente, como reportó Exitosa Noticias.

El operativo de emergencia movilizó 21 ambulancias y personal de salud, bomberos y policías, mientras autoridades regionales supervisaron la atención a los heridos, informaron Deutsche Welle (DW) y Forbes. El Ministerio Público inició una investigación y solicitó bitácoras y registros de ambos trenes.

Un trágico accidente ferroviario se registró en la ruta a Machu Picchu, Cusco, cuando dos trenes de las empresas Peru Rail e Inca Rail colisionaron. El incidente dejó como saldo un maquinista fallecido y al menos 30 heridos, entre ellos turistas de diversas nacionalidades | TV Perú

Las primeras hipótesis apuntan a un avance no autorizado de Inca Rail más allá del kilómetro 93,8, lo que habría causado la colisión, según documentación remitida a la Presidencia del Consejo de Ministros. El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, atribuyó el hecho a un posible error humano por omisión de una señal de alerta.

Ferrocarril Transandino S.A. colaboró con las autoridades tras el accidente y, junto al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y Indecopi, abrió investigaciones administrativas y de protección al consumidor para determinar sanciones y garantizar la atención médica.

Luego del incidente, el servicio ferroviario se restableció progresivamente desde el 31 de diciembre y, tras una inspección que descartó daños estructurales, el 1 de enero de 2026 se recuperó la normalidad, movilizando a más de 5.000 pasajeros, según PeruRail.

La empresa habilitó canales de información y coordinó la evacuación de cerca de 2.000 personas varadas. Mincetur y el Ministerio de Cultura ofrecieron facilidades para reprogramación y reembolso de boletos y reforzaron los protocolos de seguridad ferroviaria para garantizar el acceso seguro a la ciudadela.

Choque frontal de trenes en la ruta a Machu Picchu deja un fallecido y varios heridos. (TikTok)

Conflicto por los buses a Machu Picchu: denuncias y nulidad de contrato

El transporte terrestre hacia la ciudadela también enfrenta un conflicto legal y administrativo tras la anulación del contrato de concesión otorgado a la empresa de buses San Antonio de Torontoy.

El alcalde de Urubamba, Ronald Vera Gallegos, denunció irregularidades técnicas y administrativas en la flota propuesta, y criticó la posición de dominio de Consettur en la ruta turística, según Exitosa Noticias. Vera Gallegos afirmó que Consettur opera con respaldo de entidades estatales y la presidencia del Consejo de Ministros, lo que dificulta la entrada de nuevos operadores.

La autoridad local también indicó que San Antonio de Torontoy no pudo acreditar la disponibilidad de 18 buses exigidos ni presentó la documentación completa, entre ellas la tarjeta de circulación y el SOAT vigente en cerca del 80% de sus unidades, motivo que llevó a la anulación del contrato.

La municipalidad inició además procesos para deslindar responsabilidades administrativas y penales, mientras Consettur continúa gestionando el servicio hasta nueva revisión. Vera Gallegos estimó que Consettur factura 110 millones de soles al año y ha generado más de 3.000 millones en tres décadas. El alcalde anunció una próxima licitación pública, con bases previstas para el 9 de enero y selección del nuevo operador antes de finalizar el mes.

Nuevo conflicto en Machu Picchu: alcalde denuncia irregularidades

Vera Gallegos denunció también presiones judiciales, obstáculos burocráticos y la falta de respaldo de policías y del Ministerio Público. Señaló que las trabas administrativas en entidades nacionales ralentizan las concesiones y dificultan el cambio en la gestión del transporte turístico local.

Protestas y malestar de los turistas

El impacto del accidente y la lentitud en la reanudación de servicios provocaron protestas entre turistas nacionales y extranjeros. El 4 de enero, cientos de personas se manifestaron en la estación de Cusco por demoras, gastos adicionales en alojamiento y alimentación, y ausencia de información por parte de las empresas.

Algunos viajeros informaron que esperaban desde la tarde, incluyendo a niños y adultos mayores entre los afectados. Varios reclamaron que PeruRail evitaba asumir responsabilidades y sugería comprar nuevos boletos y esperar al día siguiente para abordar el tren.

Visita de New7Wonders a Machu Picchu

En conversación con RPP,Juan César Zubiate Paredes, representante de New7Wonders en el Perú, afirmó que “está al borde de perder esa categoría como Maravilla del Mundo. No es broma. Invocamos a las autoridades a la unidad y a la acción inmediata”.

La organización ha dado plazo hasta el 15 de enero para evidenciar mejoras. Ese día, el director general de N7W llegará a Cusco para ser testigo en persona de las deficiencias que puedan persistir en la gestión de Machu Picchu.

Temas Relacionados

Machu PicchuCuscoTurismoperu-noticias

Más Noticias

Matrícula escolar 2026: dónde revisar la lista de colegios con inscripción digital del Minedu

El Ministerio de Educación habilitó la matrícula digital 2026 para colegios públicos en zonas específicas del país

Matrícula escolar 2026: dónde revisar

JEE declara improcedente la candidatura de Mario Vizcarra y deja a Perú Primero fuera de la carrera presidencial

El hermano del expresidente Martín Vizcarra y candidato a la presidencia, afirmó que “no me van a doblegar” luego de conocer la decisión del Jurado Electoral Especial

JEE declara improcedente la candidatura

Cielo Fernández, de Corazón Serrano, sorprende al abrir una cerveza con la boca en concierto: “El verdadero ‘Achórate’”

La cantante intervino en parte del show de Ana Lucía Urbina, quien debía tomar cerveza en el desarrollo de su canción, pero esta estaba cerrada

Cielo Fernández, de Corazón Serrano,

Balacera en cevichería de Chaclacayo deja tres muertos y varios heridos a pocas cuadras de la comisaría del distrito

Efectivos de la PNP y representantes del Ministerio Público desplegaron un operativo en la zona y habrían intervenido a personas vinculadas al ataque

Balacera en cevichería de Chaclacayo

Jaime Bayly celebra la captura de Nicolás Maduro y revela detalles desconocidos: “Esto iba a llevarse a cabo en Nochebuena”

El periodista peruano relató que estaba enterado de esta intervención e incluso hubo más detalles, pero debido a situaciones externas cambió la fórmula y la fecha

Jaime Bayly celebra la captura
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JEE declara improcedente la candidatura

JEE declara improcedente la candidatura de Mario Vizcarra y deja a Perú Primero fuera de la carrera presidencial

José Antonio Kast llega mañana al Perú: cumbre con José Jerí tiene en agenda un corredor humanitario para ciudadanos venezolanos

Presidente José Jerí supervisó el trabajo de comisarías durante operativos de control territorial

Beto Ortiz: “Keiko es necia, ‘Porky’ es piña y mi hipótesis es que Butters entró solo a dinamitar desde dentro Avanza País”

Candidatura de Marisol Pérez Tello en manos del JNE: conceden recurso de apelación presentado por Primero la Gente

ENTRETENIMIENTO

Cielo Fernández, de Corazón Serrano,

Cielo Fernández, de Corazón Serrano, sorprende al abrir una cerveza con la boca en concierto: “El verdadero ‘Achórate’”

Jaime Bayly celebra la captura de Nicolás Maduro y revela detalles desconocidos: “Esto iba a llevarse a cabo en Nochebuena”

Giacomo Bocchio afirma que no extraña la televisión, pero no le cierra las puertas: “Quita mucho tiempo”

Fans de Bad Bunny ya acampan para los conciertos del 16 y 17 de enero en el Estadio Nacional

Maritere Braschi sorprende al explicar cuándo comer con las manos y aclara: “Siempre hay que adaptarnos”

DEPORTES

Giancarlo Granda apuntó contra la

Giancarlo Granda apuntó contra la directiva de Sporting Cristal por el fichaje de Juan Cruz González: “Hay que poner la plata”

Franco Velazco se incomodó por críticas a Sekou Gassama y sus “problemas familiares” para unirse a Universitario: “Es buscarle tres pies al gato”

Pedro Aquino dio juiciosa opinión sobre Pablo Guede y la clave para reivindicarse en Alianza Lima: “Comienzo de cero”

Héctor Fértoli confesó el motivo para fichar por Universitario y elogió a refuerzo de Alianza Lima: “Viene a potenciar la Liga 1”

Alianza Lima vs Regatas Lima 3-1: resumen del contundente triunfo ‘blanquiazul’ en la fecha 11 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26