Daniela Cilloniz lanza fuerte opinión sobre el fin de Melissa Klug y Jesús Barco: “Se quedó sola con seis hijos”.

La reciente ruptura entre Melissa Klug y Jesús Barco ha reabierto el debate sobre la estabilidad sentimental y familiar de la empresaria chalaca, conocida en el mundo del espectáculo como la ‘Blanca de Chucuito’. En medio de especulaciones por la posibilidad de una nueva reconciliación, la conductora de streaming Daniela Cilloniz fue contundente al opinar que no ve futuro para la relación y lamentó que, tras varios intentos de formar una familia, Melissa se encuentre nuevamente sola.

“Se quedó sola y con seis hijos”: la opinión de Daniela Cilloniz sobre el final de la relación

En una entrevista exclusiva para Trome, Daniela Cilloniz analizó sin tapujos el presente sentimental de Melissa Klug y la reciente separación definitiva de Jesús Barco, con quien comparte una hija. Cilloniz recordó que hace apenas un mes la pareja sorprendió al reconciliarse públicamente con un beso en el programa de la Chola Chabuca, pero ahora la situación es radicalmente distinta.

“Está claro que ellos regresaron porque todos vimos el beso que se dieron hace un mes en el programa de la Chola Chabuca (‘Esta noche’)”, explicó Cilloniz. Sin embargo, la conductora sugirió que la empresaria habría descubierto nuevas razones para desconfiar de Barco. “Seguro en el camino Melissa le encontró algo y se dio cuenta de que el chibolo tiene la cabeza en otro lado. Si no la respetaba, le mentía, se zurraba en ella; yo creo que ella debió ser más drástica en decirle: ‘Esfuérzate, demuéstrame que cambiaste’, pero no”, señaló.

Para la conductora del streaming ‘Es lo que hay’, el principal obstáculo en este romance es la diferencia de madurez. “Muy chibolo”, sentenció, en alusión a la juventud de Barco frente a las expectativas y necesidades de Melissa Klug, quien apostó por una relación y un proyecto familiar que, según Cilloniz, era difícil de consolidar.

Melissa Klug tiene seis hijos y dos de ellos son de Jefferson Farfán y la última con Jesús Barco. | Instagram

La periodista lamentó la situación personal de la ‘Blanca de Chucuito’, recordando sus intentos por formar una familia estable con distintas parejas en el pasado. “Qué pena por Melissa, ha tenido cuatro hombres para buscar formar una familia, pero no ha podido, a la larga se ha quedado sola con seis hijos”, expresó, haciendo referencia a las historias previas de la empresaria con figuras como Jefferson Farfán, Abel Lobatón y Roberto Martinez, entre otros.

Entre el duelo y la prioridad por la familia: el presente de Melissa Klug y la reacción de Jesús Barco

La confirmación de la ruptura llegó de la propia Melissa Klug, quien en entrevistas recientes dejó en claro que la posibilidad de reconciliación con Jesús Barco está “muy lejana”. A pesar de haber pasado Navidad juntos y protagonizar apariciones públicas donde aparentaban haber superado la crisis, la empresaria terminó el año soltera y priorizando el bienestar de su pequeña hija.

La situación se volvió aún más notoria cuando, mientras Klug compartía un mensaje emotivo a propósito del cumpleaños de su abuela fallecida, Barco reapareció en redes sociales con un tono distante, promocionando casas de apuestas y mostrando escenas cotidianas junto a su hija, pero sin aludir a su expareja. Esta actitud fue interpretada por muchos como una señal de que el futbolista ya habría dado vuelta a la página.

Según Cilloniz, la madurez de Barco fue siempre un tema pendiente. Aunque el jugador de Sport Boys declaró en televisión que “Melissa era su crush” y que estaba enamorado, la conductora sostiene que el futbolista no estaba preparado para asumir el compromiso y los retos de una familia con una mujer que ya tiene una vida y una historia propia.

Jesús Barco aclara sus intenciones matrimoniales con Melissa Klug: “Eso nunca ha estado en duda, quiero casarme con ella”. Video: Esta Noche

“Yo apuesto por la familia y por el bienestar de la niña”, afirmó Daniela, dejando claro que, si bien le gustaría ver un final feliz, considera poco probable que la pareja logre consolidarse por las diferencias de edad, experiencias y prioridades. “Difícil que forme una familia. Ojalá que con Barco se solucionen las cosas, pero muy chibolo”, reiteró.

Mientras tanto, Melissa Klug ha dejado claro que su principal objetivo es garantizar la presencia del padre en la vida de su hija, aunque la relación de pareja haya terminado. “Siempre seremos familia, yo sí deseo que mi hija crezca y tenga a su padre presente”, mencionó la empresaria, quien celebró el Año Nuevo rodeada de sus hijas y amigos, pero sin la presencia de Barco.