Melissa Klug asegura que sigue separada de Jesús Barco: “Veo muy lejano recuperar la familia”

Melissa Klug descarta reconciliación con Jesús Barco.

Melissa Klug confirmó que se mantiene separada de Jesús Barco y expresó que considera improbable una reconciliación de pareja, aunque resalta la importancia de la presencia paterna en la vida de su hija en común. Según declaraciones recogidas por Trome, la empresaria explicó que, pese a la ruptura sentimental, seguirá compartiendo momentos familiares junto al futbolista para priorizar el bienestar emocional de la menor.

Melissa Klug indicó que pasó el Año Nuevo acompañada de sus hijas y amistades, mientras sus otros hijos viajaron al sur del país con familiares y amigos. Al ser consultada sobre su situación sentimental, la empresaria reiteró lo que ya había manifestado en el programa de la Chola Chabuca: “Estamos separados y que íbamos a intentar recuperar la familia, pero creo que eso lo veo muy lejano”.

Jesús Barco y Melissa Klug están distanciados tras ampay.

La empresaria añadió que, aunque la posibilidad de retomar la relación le parece distante, siempre la verán junto a Jesús Barco en actividades familiares por el bien de su hija.

Seguidores y programas de espectáculos han comentado la falta de publicaciones recientes de la pareja, lo que alimentó rumores sobre un posible inicio de año en soltería para Klug. Sobre estos comentarios, la empresaria fue clara: “Siempre me verán con él porque tenemos una bebé y siempre seremos familia, yo sí deseo que mi hija crezca y tenga a su padre presente”.

Al abordar su postura sobre la relación de pareja, Melissa Klug manifestó que, aunque intentaron recomponer el vínculo, la posibilidad de reconciliación no se encuentra en su horizonte inmediato. “Lo intentamos, quién sabe más adelante, no lo sé, tiene que hacer muchos cambios...”, señaló.

Melissa Klug y Jesús Barco se dio un beso en ‘Esta Noche’

La empresaria evitó cerrar definitivamente las puertas a una eventual reconciliación, pero resaltó que por el momento se concentra en su rol de madre y en sus proyectos laborales.

Enfocada en su recuperación tras operación

Klug también abordó temas personales y de salud. Explicó que el proceso de recuperación tras una abdominoplastía y una luxación de costillas le ha permitido ver cambios físicos, aunque aclaró que el proceso de desinflamación continúa. “Pasan los meses y te vas deshinchando”, comentó, sin precisar cifras sobre su cintura actual.

Melissa Klug y Jesús Barco se juntaron en Esta Noche. América TV

En cuanto a sus planes para el año, la empresaria señaló que se encuentra enfocada en la expansión de su emprendimiento MK Home y en el desarrollo de campañas vinculadas a estéticas y bienestar. “Ya está todo listo para que llegue mi otro contenedor, seguir en mi emprendimiento de MK Home, continuar trabajando con estéticas y hacer campañas, yo estoy en todo lo que sea trabajo”, afirmó.

Las declaraciones de Melissa Klug sobre su relación con Jesús Barco surgen tras meses de especulaciones y comentarios en medios y redes sociales. La empresaria ha optado por mantener una postura reservada en cuanto a su vida privada, aunque ha sido contundente al explicar que la prioridad será siempre el ambiente familiar para su hija, independientemente de la situación sentimental con el padre.

El vínculo entre Klug y Barco se ha mantenido bajo escrutinio mediático desde el inicio de la relación. La empresaria ha participado en diversos programas de televisión y entrevistas donde ha abordado aspectos de su vida personal y profesional. Sobre la crianza compartida, insistió en la importancia de que la menor cuente con la figura paterna activa, incluso si la convivencia de pareja no se reestablece.

Melissa Klug y Jesús Barco reaparecen juntos tras el ampay del futbolista. Captura de TV: 'Amor y Fuego'.