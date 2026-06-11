Fuerza Popular presiona desde el Congreso para aprobar el “REINFO pesquero” antes de que termine la Legislatura

Maricruz Zeta Chunga difundió registros de reuniones en oficinas del Congreso junto con dirigentes que respaldan el proyecto de REINFO pesquero.

La bancada de Fuerza Popular presiona para que se apruebe el polémico “REINFO pesquero” en la recta final del actual Congreso de la República.

Esta iniciativa legislativa, que busca modificar el marco de formalización para embarcaciones pesqueras, se discute mientras el país se mantiene pendiente del desenlace electoral y la pesquería de calamar gigante o pota llega al límite de su capacidad anual.

El proyecto de ley y su trasfondo

El Proyecto de Ley N.° 14212/2025-CR, conocido como “REINFO pesquero”, propone regularizar embarcaciones que, según denuncias, fueron construidas fuera del marco legal en astilleros clandestinos.

Esta propuesta, promovida por el partido liderado por Keiko Fujimori, obtuvo opinión favorable con observaciones del Ministerio de la Producción (PRODUCE). Diversos actores del sector pesquero han manifestado que la norma podría beneficiar a más de 2.000 barcos cuya construcción habría incumplido la normativa vigente.

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Registros recientes difundidos en redes sociales por la congresista Maricruz Zeta Chunga, integrante de Fuerza Popular, junto a dirigentes que apoyan el proyecto, han evidenciado reuniones sostenidas en oficinas del Congreso.

Fuerza Popular presiona en el Congreso para aprobar el REINFO pesquero antes del cambio de legislatura.

El problema con la pesquería de pota

Mientras transcurren estas gestiones políticas, el Ministerio de la Producción informó mediante un comunicado que la cuota anual de captura de calamar gigante ya alcanza cerca del 90% de ejecución.

Este dato adquiere relevancia, ya que aún resta más de medio año para agotar el plazo de pesca autorizado, lo que indica que la actividad pesquera se acerca rápidamente a su límite legal.

La presidenta de la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal del Perú (SONAPESCAL), Elsa Vega Pardo, advirtió sobre las contradicciones que atraviesa la política pesquera nacional.

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“Resulta contradictorio que, mientras la pesquería de pota se ha convertido en una verdadera carrera olímpica, se pretenda dar una nueva oportunidad a embarcaciones que, bajo la norma vigente, debieron ser confiscadas y retiradas del sistema”, dijo.

La discusión del REINFO pesquero avanza en un momento de máxima presión sobre la pesquería de pota por el rápido avance de la captura. | Foto: ANDINA/AFP

Restricciones para la flota formal

Vega remarcó que la problemática no se limita a la legalización de embarcaciones fuera de norma. Cientos de barcos formalizados desde 2018 continúan enfrentando restricciones para extraer y desembarcar pota, a pesar de contar con los permisos correspondientes.

SONAPESCAL solicitó recientemente al Ministerio de la Producción que atienda la situación de la flota formal, integrada por pescadores que han demostrado operar históricamente sobre este recurso. Según la dirigente, el Estado optó por no responder y priorizó el avance del “REINFO pesquero”, lo que podría interpretarse como un incentivo para quienes incumplieron las reglas.

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“Hoy cientos de embarcaciones formales enfrentan restricciones para extraer y desembarcar pota, pese a que existen desde el 2018. Desde SONAPESCAL se solicitó recientemente al Ministerio de la Producción atender la situación de embarcaciones formales y que demostraron haber operado en el recurso por años, sin embargo, han optado por no responder e intentan premiar a los que incumplieron las normas”, sostuvo Vega.

La cuota anual de captura de calamar gigante o pota ya alcanza cerca del 90%, según informó el Ministerio de la Producción.

Debate sobre la legalidad y credibilidad institucional

El debate no solo involucra aspectos técnicos o económicos, sino que ha puesto en cuestión la credibilidad de las reglas establecidas por el propio Estado para el sector pesquero artesanal.

Diversos representantes del gremio consideran que la aprobación acelerada del “REINFO pesquero” en el cierre del Congreso podría interpretarse como un reconocimiento a la informalidad en detrimento de quienes apostaron por la legalidad.

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Mientras Perú espera conocer la definición política que marcará el próximo gobierno, en el Congreso se mantiene la presión para que esta propuesta sea debatida y votada antes del cambio de legislatura.

La aprobación o rechazo del “REINFO pesquero” se perfila como un test para la coherencia y transparencia de la política pública en el sector pesquero.