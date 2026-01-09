Convocatoria laboral con más 1.000 empleos para este lunes 12 de enero: conoce dónde postular

Las vacantes incluyen posiciones operativas y especializadas, lo que permite que jóvenes con distintos perfiles encuentren alternativas acordes a sus capacidades e intereses - Créditos: MTPE.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) promociona, mediante una publiación en sus redes sociales, una convocatoria laboral masiva dirigida a jóvenes que buscan iniciar su trayectoria profesional.

La actividad, denominada “Mi Primera Chamba”, se llevará a cabo el lunes 12 de enero en el Centro de Empleo de Lima Metropolitana (Av. Salaverry N.° 655, Jesús María) desde las 9 hasta las 13 horas con el objetivo de cubrir más de 1.000 vacantes formales.

Empresas y puestos para todos los perfiles

La jornada reunirá a más de 26 empresas que, durante cuatro horas, realizarán procesos de selección directa con los asistentes. Entre las firmas participantes figuran Nestlé, Skechers, Tiendas Más, People Outsourcing, Limtek, Promart, Eulen del Perú y Financiera Oh!, entre otras. Los reclutadores estarán disponibles para entrevistas inmediatas, lo que elimina los largos periodos de espera habituales en los procesos de búsqueda de empleo.

El evento tendrá lugar el lunes 12 de enero en el Centro de Empleo de Lima Metropolitana y ofrecerá más de 1.000 vacantes en diferentes áreas, con procesos de selección directa - Créditos: MTPE.

Las vacantes comprenden desde posiciones operativas —como recolectores de pedidos, agentes de seguridad, operarios de limpieza y auxiliares de servicio— hasta puestos especializados, incluyendo ejecutivos de ventas corporativas, intérpretes bilingües, técnicos armadores y operadores de costura. Esto permite que candidatos con distintos perfiles encuentren opciones alineadas a sus intereses y capacidades.

Apoyo integral para iniciar una carrera

El MTPE ha dispuesto una serie de servicios gratuitos para quienes participen en la maratón. Un equipo de especialistas brindará asesoría para la elaboración de currículos, con la posibilidad de imprimir el documento en el acto.

Asimismo, se podrá tramitar el certificado único laboral (CUL), que acredita antecedentes y estudios, en cuestión de minutos. Los asistentes también recibirán consejos prácticos de profesionales para afrontar entrevistas y mejorar su desempeño ante los empleadores.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo lanzó una convocatoria laboral dirigida a jóvenes para facilitar su ingreso al mercado formal - Créditos: MTPE.

El ministro de Trabajo, Óscar Fernández, subrayó la importancia de facilitar el acceso a un empleo formal desde el inicio de la vida laboral. “Nuestro objetivo es garantizar que la falta de experiencia no sea un obstáculo, sino una oportunidad para que los jóvenes accedan a un empleo digno, formal y con derechos desde el inicio de su vida laboral”, expresó.

En el contexto actual, la dificultad para conseguir el primer trabajo formal es uno de los principales desafíos para los jóvenes peruanos. La maratón “Mi Primera Chamba” busca revertir esta tendencia, facilitando el contacto directo entre oferta y demanda laboral.

Más de 1.000 vacantes estarán disponibles en áreas como ventas, atención al cliente, producción y servicios generales, lo que representa una oportunidad concreta para quienes desean iniciar su trayectoria profesional y adquirir experiencia real.

Funciones del MTPE

Promover y regular el empleo formal a nivel nacional.

Diseñar y ejecutar políticas públicas para la generación de trabajo digno.

Supervisar el cumplimiento de los derechos laborales y la seguridad social.

Fomentar la capacitación y formación profesional de los trabajadores.

Facilitar la intermediación laboral entre empresas y personas que buscan empleo.

Vigilar la igualdad de oportunidades y la no discriminación en el ámbito laboral.

Brindar orientación y asesoramiento sobre legislación laboral.

Implementar programas para la inserción laboral de jóvenes y grupos vulnerables.

Fiscalizar condiciones laborales en empresas públicas y privadas.

Impulsar la formalización del empleo y la productividad.