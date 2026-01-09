Anuncian misa por la salud de la congresista Lucinda Vásquez y descartan versiones sobre su muerte

Lucinda Vásquez, integrante del Bloque Magisterial, señala de insensible a la presidenta Dina Boluarte.

Las redes sociales oficiales de la congresista Lucinda Vásquez Vela, integrante del bloque Voces del Pueblo – Juntos por el Perú, informaron sobre la realización de una misa por su salud, programada para este 9 de enero a las 4:30 p. m., en la capilla Juan Pablo II, ubicada en el Hospicio Ruiz Dávila, en el jirón Áncash N.° 569, en Lima.

En la invitación se convoca a familiares, amigos y ciudadanos a unirse en oración por la recuperación de la parlamentaria, representante de la región San Martín y exdirigente del sector magisterial.

En las últimas horas se registró confusión en la opinión pública tras declaraciones del congresista Guido Bellido en una entrevista radial, donde anunció su fallecimiento y expresó condolencias dirigidas a personas cercanas a Vásquez. Sin embargo, se aclaró posteriormente que la congresista no ha fallecido, aunque sí se encuentra delicada de salud.

“Desde su despacho parlamentario se desmiente categóricamente dicha publicación, la cual no tiene sustento ni confirmación oficial. Lamentamos que algunos medios y páginas utilicen la desinformación para generar impacto y confusión en la ciudadanía", se lee en la red social de la parlamentaria.

¿Qué enfermedad padece Lucinda Vásquez?

Hasta el momento no existe un diagnóstico médico confirmado oficialmente por la propia congresista Lucinda Vásquez ni por un comunicado institucional del Congreso.

Lo que sí se ha hecho público es que, tras la polémica difundida por el programa Cuarto Poder, uno de los exasesores involucrados declaró a la prensa que la parlamentaria padecería un cáncer en fase terminal.

La polémica de la congresista Lucinda Vásquez

Parlamentaria en el ojo público tras difusión de comprometedoras fotografías en las que se ve que un trabajador de su despacho le corta las uñas del pie. | Fotocomposición: Infobae Perú

Cabe recordar que Lucinda Vásquez fue protagonista de una polémica pública hace unos meses, luego de que el programa dominical Cuarto Poder difundiera imágenes grabadas dentro del Congreso de la República en las que se observaba a asesores de su despacho realizando tareas personales, entre ellas el corte de uñas de los pies y la preparación de su desayuno en su vivienda.

El reportaje generó una fuerte reacción pública y política, al cuestionarse el uso de recursos humanos del Estado para fines personales, motivo por el cual el caso fue ampliamente debatido en redes sociales y motivó pedidos de investigación ante la Comisión de Ética Parlamentaria.

Días después de la difusión del informe periodístico, uno de los trabajadores involucrados declaró públicamente que la congresista padecía un cáncer en fase terminal, condición que —según su versión— le generaba limitaciones físicas severas y explicaría la asistencia brindada por parte del personal de su despacho. El exasesor sostuvo que la ayuda no respondía a una imposición ni a un abuso de autoridad, sino a un acto de apoyo humano ante el delicado estado de salud de la legisladora.

Asimismo, la legisladora rechazó categóricamente cualquier intento de manipulación mediante el uso indebido de información que busque distorsionar su labor parlamentaria. Además, calificó la situación como un acto de “venganza”, destinado a generar zozobra y confusión entre la ciudadanía.