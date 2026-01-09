Perú

Anuncian misa por la salud de la congresista Lucinda Vásquez y descartan versiones sobre su muerte

La misa por la salud de la congresista se realizará este 9 de enero en una capilla del Cercado de Lima

Guardar
Lucinda Vásquez, integrante del Bloque
Lucinda Vásquez, integrante del Bloque Magisterial, señala de insensible a la presidenta Dina Boluarte.

Las redes sociales oficiales de la congresista Lucinda Vásquez Vela, integrante del bloque Voces del Pueblo – Juntos por el Perú, informaron sobre la realización de una misa por su salud, programada para este 9 de enero a las 4:30 p. m., en la capilla Juan Pablo II, ubicada en el Hospicio Ruiz Dávila, en el jirón Áncash N.° 569, en Lima.

En la invitación se convoca a familiares, amigos y ciudadanos a unirse en oración por la recuperación de la parlamentaria, representante de la región San Martín y exdirigente del sector magisterial.

En las últimas horas se registró confusión en la opinión pública tras declaraciones del congresista Guido Bellido en una entrevista radial, donde anunció su fallecimiento y expresó condolencias dirigidas a personas cercanas a Vásquez. Sin embargo, se aclaró posteriormente que la congresista no ha fallecido, aunque sí se encuentra delicada de salud.

“Desde su despacho parlamentario se desmiente categóricamente dicha publicación, la cual no tiene sustento ni confirmación oficial. Lamentamos que algunos medios y páginas utilicen la desinformación para generar impacto y confusión en la ciudadanía", se lee en la red social de la parlamentaria.

¿Qué enfermedad padece Lucinda Vásquez?

Hasta el momento no existe un diagnóstico médico confirmado oficialmente por la propia congresista Lucinda Vásquez ni por un comunicado institucional del Congreso.

Lo que sí se ha hecho público es que, tras la polémica difundida por el programa Cuarto Poder, uno de los exasesores involucrados declaró a la prensa que la parlamentaria padecería un cáncer en fase terminal.

La polémica de la congresista Lucinda Vásquez

Parlamentaria en el ojo público
Parlamentaria en el ojo público tras difusión de comprometedoras fotografías en las que se ve que un trabajador de su despacho le corta las uñas del pie. | Fotocomposición: Infobae Perú

Cabe recordar que Lucinda Vásquez fue protagonista de una polémica pública hace unos meses, luego de que el programa dominical Cuarto Poder difundiera imágenes grabadas dentro del Congreso de la República en las que se observaba a asesores de su despacho realizando tareas personales, entre ellas el corte de uñas de los pies y la preparación de su desayuno en su vivienda.

El reportaje generó una fuerte reacción pública y política, al cuestionarse el uso de recursos humanos del Estado para fines personales, motivo por el cual el caso fue ampliamente debatido en redes sociales y motivó pedidos de investigación ante la Comisión de Ética Parlamentaria.

Días después de la difusión del informe periodístico, uno de los trabajadores involucrados declaró públicamente que la congresista padecía un cáncer en fase terminal, condición que —según su versión— le generaba limitaciones físicas severas y explicaría la asistencia brindada por parte del personal de su despacho. El exasesor sostuvo que la ayuda no respondía a una imposición ni a un abuso de autoridad, sino a un acto de apoyo humano ante el delicado estado de salud de la legisladora.

Asimismo, la legisladora rechazó categóricamente cualquier intento de manipulación mediante el uso indebido de información que busque distorsionar su labor parlamentaria. Además, calificó la situación como un acto de “venganza”, destinado a generar zozobra y confusión entre la ciudadanía.

Temas Relacionados

Lucinda VásquezcongresistaGuido Bellidomuerteperu-politica

Más Noticias

Candidatura de Walter Lozano en peligro: Denuncian que Ahora Nación removió a postulante para designar a expolicía

Militante afirma que el coronel PNP (r) fue retirado a pesar de ganar en las internas y reemplazado por el coronel PNP (r). El partido afirma que sacó a su afiliado porque fue suspendido disciplinariamente

Candidatura de Walter Lozano en

Reniec supera los ocho millones de DNI emitidos en Perú y el extranjero en 2025: la cifra más alta en seis años

Lima concentró 1.678.774 entregas de DNIe, seguida por La Libertad, Piura, Cusco y Arequipa. Reniec también emitió 114.904 documentos en el extranjero

Reniec supera los ocho millones

Universitario se retractó de palabras de Álvaro Barco contra 1190 Sports y FPF, pero dejó firme mensaje sobre derechos de TV

El club ‘crema’ emitió comunicado luego de que su director deportivo llame “cádaver” al torneo dejado por la Federación y cuestione con dureza a la empresa que cuenta con los derechos de TV

Universitario se retractó de palabras

Tres años después del 9 de enero, Juliaca marcha por las víctimas de la represión durante el gobierno de Dina Boluarte

Sin justicia y en medio de la censura. Así se vivió el tercer aniversario por la muerte de los fallecidos en las protestas contra la expresidenta Boluarte

Tres años después del 9

Canal TV que transmitirá el sorteo de la Liga 1 2026 HOY: cómo seguir la ceremonia que definirá el fixture de la nueva temporada

Desde las 19:00 horas, los 18 clubes nacionales conocerán su calendario anual del campeonato. Además, se realizará la premiación de los mejores del 2025

Canal TV que transmitirá el
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Candidatura de Walter Lozano en

Candidatura de Walter Lozano en peligro: Denuncian que Ahora Nación removió a postulante para designar a expolicía

Tres años después del 9 de enero, Juliaca marcha por las víctimas de la represión durante el gobierno de Dina Boluarte

Vladimir Cerrón seguirá con prisión preventiva: PJ rechaza su apelación y confirma medida

Perú Libre anuncia la presentación de una moción de censura contra José Jerí por el intento de privatización de Petroperú

Ruth Luque denuncia constitucionalmente a Tomás Gálvez por desactivar equipos especiales: “Es sinónimo de impunidad”

ENTRETENIMIENTO

Karla Tarazona desmiente ‘amarre’ tras

Karla Tarazona desmiente ‘amarre’ tras ser vista en ritual con Christian Domínguez: “Si no hay amor, no hay nada”

Tula Rodríguez niega vínculo sentimental con su amiga Pilar Arana: “Somos bien hetero”

Christian Meier logra sold out en su primer concierto y anuncia segunda fecha en el Gran Teatro Nacional

Pedida de mano de Mónica Sánchez en ‘Eres mi bien’ emociona a sus seguidores: “Por fin un amor para Charito”

Dua Lipa incluye el libro peruano ‘Cien cuyes’ entre sus recomendaciones literarias para 2026

DEPORTES

Universitario se retractó de palabras

Universitario se retractó de palabras de Álvaro Barco contra 1190 Sports y FPF, pero dejó firme mensaje sobre derechos de TV

Canal TV que transmitirá el sorteo de la Liga 1 2026 HOY: cómo seguir la ceremonia que definirá el fixture de la nueva temporada

Sorteo de la Liga 1 2026 EN VIVO HOY: equipos del fútbol peruano conocerán el fixture del Apertura y Clausura

¿Cuándo es el sorteo de la Liga 1 2026? Detalles del fixture y partidos del Torneo Apertura y Clausura del fútbol peruano

Melgar responde con firmeza a la FPF y mantiene su reclamo por la deuda de derechos televisivos