¿Por qué los bancos rechazan un préstamo? Conoce las razones más comunes

Antes de conceder un préstamo, los bancos revisan el historial crediticio, el nivel de deuda, la estabilidad laboral y los ingresos del solicitante. Foto: Gobierno del Perú

Obtener la aprobación de un préstamo no depende únicamente de contar con ingresos o tener un empleo formal. Las entidades financieras aplican diversos criterios para determinar si una persona está en condiciones de asumir una nueva obligación de pago sin comprometer su estabilidad económica. Por ello, incluso quienes perciben un salario de manera regular pueden enfrentar una respuesta negativa al solicitar financiamiento.

Antes de aprobar un crédito, los bancos analizan factores como el historial crediticio, el nivel de endeudamiento, la estabilidad laboral y la capacidad de demostrar ingresos sostenibles. Además, revisan el comportamiento financiero registrado en el sistema para identificar posibles señales de riesgo que puedan afectar el cumplimiento de las futuras cuotas.

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¿Cuál es el nivel de endeudamiento máximo que aceptan las entidades financieras?

Uno de los aspectos que más influye en la evaluación de una solicitud es el nivel de endeudamiento del cliente. Aunque no existe una regla única aplicable a todas las entidades financieras, en la práctica la mayoría busca que las cuotas mensuales de las deudas no representen una carga excesiva respecto de los ingresos netos. De manera general, se considera saludable que los compromisos financieros equivalgan aproximadamente entre el 30% y el 40% de los ingresos mensuales.

Cuando una persona ya destina una parte importante de su sueldo al pago de préstamos personales, créditos vehiculares o tarjetas de crédito, el banco puede concluir que asumir una nueva obligación incrementaría significativamente el riesgo de incumplimiento. En estos casos, la solicitud suele ser observada o rechazada, aun cuando el solicitante no registre atrasos en sus pagos.

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El impacto de tener una calificación inestable (CPP o Deficiente) en el sistema

La calificación crediticia registrada en el sistema financiero es otro elemento decisivo. A través de la información reportada a la SBS, las entidades pueden conocer el comportamiento de pago de cada cliente y evaluar su nivel de riesgo.

Las personas que presentan categorías como CPP (Con Problemas Potenciales) o Deficiente suelen enfrentar mayores dificultades para acceder a nuevos créditos. Estas clasificaciones reflejan antecedentes de retrasos o problemas para cumplir con obligaciones financieras anteriores. Incluso cuando la deuda ya fue regularizada, la entidad puede optar por exigir documentación adicional, reducir el monto solicitado o esperar un período más largo de comportamiento positivo antes de aprobar una nueva operación.

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Falta de continuidad laboral y problemas para sustentar tus ingresos reales

La estabilidad laboral también desempeña un papel importante durante el análisis crediticio. Los bancos buscan verificar que los ingresos del solicitante tengan continuidad y puedan mantenerse durante todo el plazo del préstamo.

Por esa razón, las personas con poco tiempo en un empleo, quienes cambian constantemente de trabajo o aquellas que no pueden acreditar adecuadamente sus ingresos, suelen enfrentar mayores obstáculos. Esta situación afecta especialmente a trabajadores independientes, emprendedores y personas con ingresos variables. Cuando no existen documentos, declaraciones o movimientos bancarios que respalden los ingresos declarados, la entidad financiera puede considerar que no hay evidencia suficiente para garantizar la capacidad de pago futura.

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La estabilidad laboral es otro factor clave en la evaluación de un crédito. Foto: Euroinnova

¿Tener demasiadas tarjetas de crédito activas reduce tu capacidad de préstamo?

Contar con varias tarjetas de crédito activas también puede influir negativamente en la evaluación de un crédito. Aunque muchas personas creen que solo se consideran las deudas efectivamente utilizadas, las entidades financieras también toman en cuenta las líneas de crédito disponibles.

Incluso una tarjeta que permanece sin uso puede afectar la capacidad de endeudamiento, ya que representa una posibilidad de utilización futura. Como consecuencia, una persona que mantiene numerosas tarjetas con líneas elevadas podría recibir una evaluación menos favorable al solicitar un crédito personal, vehicular o hipotecario. Además, los bancos suelen analizar este factor junto con otros indicadores de riesgo para determinar la capacidad real de pago del solicitante.

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Qué hacer si rechazan tu crédito: Pasos para volver a ser atractivo para el banco

Recibir una negativa no significa quedar excluido del sistema financiero de manera permanente. Una de las primeras medidas recomendables es revisar el reporte de deudas registrado ante la SBS para verificar que la información sea correcta y detectar posibles inconsistencias o errores.

Posteriormente, resulta conveniente reducir el endeudamiento existente, cancelar tarjetas que no sean necesarias y evitar nuevos retrasos en los pagos. También ayuda mantener un historial de cumplimiento puntual durante varios meses, centralizar los ingresos en cuentas bancarias formales y demostrar estabilidad laboral. Con el tiempo, estas acciones contribuyen a mejorar la percepción de riesgo que tienen las entidades financieras.

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Mantener deudas manejables, evitar el sobreendeudamiento y presentar información transparente sobre los ingresos son prácticas que suelen incrementar las probabilidades de aprobación en futuras solicitudes. En definitiva, la mejor forma de recuperar la confianza de un banco es demostrar, mediante un comportamiento financiero consistente y sostenible, que existe capacidad real para asumir nuevas obligaciones crediticias.