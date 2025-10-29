Lucinda Vásquez: así informaron los medios del mundo sobre la congresista peruana acusada de usar a sus empleados para cortarle las uñas y cocinarle

Lucinda Vázquez: así informaron los medios del mundo sobre el escándalo del pedicure. Infobae Perú / Captura TV - Willax

El Perú vuelve a estar en el ojo del huracán mediático por un hecho insólito que ha desatado vergüenza en el país. La congresista Lucinda Vásquez, representante de San Martín, ha sido denunciada públicamente por haber utilizado a uno de sus asesores —su propio sobrino nieto Edward Rengifo Peso— para realizarle una sesión de pedicure en su despacho congresal.

Las imágenes, difundidas por el programa “Cuarto Poder”, muestran al joven inclinado sobre los pies de la legisladora mientras le corta las uñas en plena jornada laboral, lo que desató una tormenta política y mediática sin precedentes.

Rodrigo Gonzales y Gigi Mitre comentan sobre Lucinda Vásquez

La indignación no tardó en llegar. En el programa “Amor y Fuego” del 28 de octubre, los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre no pudieron ocultar su asombro y sarcasmo ante la magnitud del escándalo. “¡Asu mare! ¡Se pudrió todo! Ahora sí podemos decir que el Perú está hasta las patas”, ironizó la nota informativa de ‘Amor y Fuego’ al presentar las imágenes de la congresista.

“¿Cómo es posible este suceso?”, añadió el conductor, mientras se mostraban los videos del despacho. “Ahí vemos cómo la señora, en lugar de ir a un spa, usa los recursos del Estado para hacerse los pies. ¡Qué vergüenza!”. Gigi Mitre, por su parte, señaló con indignación: “A este chico no le queda otra, ¿no? ¿Qué le habrá dicho la tía Lucinda? Te contrato, pero si me cortas las uñas, si me preparas el desayuno… Qué denigrante, de verdad. Gracias, Vladimir Cerrón, por meternos a este tipo de congresistas”.

La congresista Lucinda Vásquez, llegó al Congreso bajo las filas de Perú Libre junto a Pedro Castillo y ha tratado de desvincularse del caso con respuestas evasivas. Cuando la prensa la abordó para pedirle explicaciones, su actitud fue de negación total.

“¿Es requisito de sus asesores que le corten las uñas de los pies?”, le preguntaron. A lo que respondió visiblemente incómoda: “No puedo contestar a eso”. Al insistirle, se contradijo: “No obligo a nadie… Mmm, tampoco es voluntario”. Las risas e incredulidad no se hicieron esperar en el set de “Amor y Fuego”.

Las imágenes reveladas por ‘Cuarto Poder’ también mostraban que otro asesor de Vásquez habría sido obligado a cocinarle en su propia vivienda, durante horario de oficina. Los conductores del programa ironizaron: “Ahí están nuestros impuestos, pagando el sueldo al ‘chupe de la chupe’ para que le limen las uñas de los pies”.

Medios internacionales reportan el escándalo de Lucinda Vázquez y su pedicure en el Congreso

El escándalo, calificado por muchos como una “vergüenza nacional”, rápidamente cruzó fronteras. La noticia fue replicada por medios de Chile, Ecuador, Colombia, Bolivia y hasta Rusia, bajo titulares que resaltaban el absurdo de la situación. En El Colombiano se leía: “Congresista peruana usó a sus asesores para cortarle las uñas y cocinarle durante horario laboral”.

En Metro Ecuador: “Pedicura en el Congreso: congresista peruana utiliza a su asesor para cortarle las uñas de los pies”. Y en Rusia, medios internacionales destacaron la “humillación que desata indignación en Perú”.

Rodrigo González se mostró sorprendido por la magnitud del eco mediático: “Hasta en Rusia se han enterado de esta vergüenza. Y todavía algunos se atreven a decir que esto es persecución política. No, señores, esto es abuso de poder, puro y duro”. Gigi Mitre añadió: “Es insólito que una congresista, que debería representar a la gente de San Martín, termine representando lo peor de la clase política. ¡Lady Pedicure! Así la llaman en redes”.

Comisión de Ética del Congreso evalúa investigación contra Lucinda Vásquez

Frente al escándalo, la Comisión de Ética del Congreso anunció que evaluará una investigación formal contra la parlamentaria por uso indebido de personal.

Según expertos, Vázquez podría enfrentar una suspensión temporal, denuncia constitucional e incluso desafuero. Sin embargo, en lugar de asumir responsabilidad, la congresista difundió un comunicado en el que aseguró ser víctima de una “venganza política” y acusó a “extrabajadores resentidos” de manipular la información.

“Rechazo categóricamente cualquier intento de manipulación que busque distorsionar mi labor parlamentaria”, escribió, agregando que se trataba de un ataque “sin precedentes” en su contra. No obstante, sus palabras fueron recibidas con indignación y burlas en la televisión. “¡Qué conchuda!”, exclamó Gigi Mitre. “Siempre los victimarios se hacen los perseguidos”, añadió Rodrigo González.

