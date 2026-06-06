De recibir 10 personas a más de 120 al día: T’aqrachullo multiplica turistas tras difusión internacional y mantiene ingreso gratis

El sitio arqueológico María Fortaleza T’aqrachullo, ubicado en la provincia de Espinar, en la región Cusco, atraviesa un momento de creciente interés turístico tras su reciente aparición en una publicación de National Geographic. El impacto de esta difusión internacional se refleja en el aumento sostenido de visitantes nacionales y extranjeros que llegan hasta este complejo prehispánico situado en el distrito de Suykutambo.

Las autoridades culturales de Cusco destacan que el flujo de turistas cambió de forma considerable en las últimas semanas. La atención generada por la revista especializada colocó a T’aqrachullo en el radar de viajeros interesados en destinos patrimoniales menos conocidos, lo que también impulsó acciones de coordinación entre distintas instituciones públicas para atender la nueva demanda.

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Mientras el número de visitantes continúa en ascenso, el complejo mantiene una ventaja que atrae a muchos viajeros: el acceso permanece libre de costo. Esta condición, vigente mientras concluyen los procesos de regulación turística, contribuye al incremento de personas interesadas en conocer el lugar.

El ingreso gratuito impulsa la llegada de visitantes

La directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Rosa María Candia, informó que el complejo arqueológico registra un crecimiento notable en la cantidad de turistas que recibe cada día.

Según explicó la funcionaria, antes de la difusión internacional el sitio recibía entre cuatro y diez visitantes diarios. Durante feriados la cifra podía alcanzar unas veinte personas, aunque sin superar ese nivel. Tras la publicación de National Geographic, el promedio diario llegó a 120 visitantes.

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“Antes iban 4, 5 o 10 visitantes, dependiendo de si eran feriados llegaban hasta 20, pero no superaban ese número. Ahora, a consecuencia de la publicación en la National Geographic, están yendo mayor número de turistas nacionales y extranjeros”, señaló Candia.

Uno de los factores que favorece la afluencia es que el acceso continúa sin costo. La titular de Cultura Cusco precisó que el proceso de implementación turística aún no concluye, motivo por el cual no existe cobro para ingresar al monumento arqueológico.

“Aún la visita es gratuita, no pagan un sol los visitantes”, indicó.

Preparan medidas para ordenar el crecimiento turístico

El incremento de visitantes motivó reuniones entre diversas entidades regionales y locales. De acuerdo con la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, representantes del Gobierno Regional del Cusco, la Gerencia Regional de Comercio Exterior, Turismo y Artesanía (Gercetur), así como las municipalidades de Espinar y Suykutambo, sostuvieron encuentros para coordinar acciones orientadas al manejo del flujo turístico.

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Entre los acuerdos figura el inicio del proceso de jerarquización del sitio arqueológico. Esta medida busca incorporar oficialmente a T’aqrachullo dentro del circuito turístico regional y fortalecer su promoción.

Las autoridades también proyectan la elaboración de un reglamento de uso turístico. El documento permitirá determinar la capacidad de carga del monumento y establecer límites de ingreso según horarios específicos.

“Aún no tenemos un límite de visitantes, pero poco a poco se va a establecer cuando se apruebe el reglamento de uso turístico”, sostuvo Candia.

De forma paralela, los gobiernos locales avanzan en acciones vinculadas a vigilancia, limpieza pública, transporte y servicios complementarios para responder al aumento de turistas.

Infraestructura disponible para recibir visitantes

La Dirección Desconcentrada de Cultura recordó que el complejo arqueológico atravesó un proceso de restauración entre 2019 y 2024. Como resultado de esos trabajos, el sitio cuenta actualmente con condiciones básicas para la atención de visitantes.

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Candia explicó que el monumento dispone de servicios higiénicos, señalización interna y un centro de interpretación. No obstante, aún existen aspectos pendientes relacionados con servicios externos y la integración del complejo con otros atractivos turísticos de la provincia.

“El monumento ya tiene servicios higiénicos, centro de interpretación y señalización interna. Lo que falta es implementar servicios exteriores para articularlo con otros atractivos turísticos”, explicó.

Expectativas de mayor afluencia durante junio

Una vista aérea de la recién descubierta ciudadela inca de T'aqrachullo, mostrando sus complejas estructuras circulares y rectangulares en la provincia de Espinar.

Las autoridades culturales prevén un nuevo incremento de visitantes durante junio, período en el que Cusco desarrolla actividades por su mes jubilar. Las campañas promocionales impulsadas por entidades públicas y operadores turísticos apuntan a consolidar la presencia de T’aqrachullo entre las alternativas de visita dentro de la región.

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Según informó la Dirección Desconcentrada de Cultura, Gercetur Cusco también fortalecerá los programas de capacitación dirigidos a guías turísticos y comunidades locales. La iniciativa busca preparar a los actores vinculados al turismo frente al aumento de viajeros que llegan a Espinar.

Ubicado a 4.100 metros sobre el nivel del mar, T’aqrachullo ocupa una extensión de 17 mil hectáreas y alberga más de 550 estructuras arqueológicas. Su creciente exposición internacional y el acceso gratuito mantienen al complejo entre los destinos que concentran la atención de visitantes nacionales y extranjeros durante las celebraciones de junio en la región Cusco.