Alias ‘Cantu’: el sicario de Los Injertos del Cono Norte que cayó tras asesinar a un chófer en Comas

Comas: sicario con antecedentes y nexos criminales asesinó a chófer antes de ser abatido

Ángel Enrique Paredes Ramos, conocido en el mundo criminal como alias ‘Cantu’, construyó su historial delictivo como sicario al servicio de una de las organizaciones más violentas de Lima: Los injertos del Cono Norte. Su nombre volvió a las páginas policiales tras ser abatido por un efectivo policial vestido de civil, luego de asesinar a un chófer de transporte público en el distrito de Comas.

El asesinato del chófer de transporte público ocurrió en plena vía pública. Según testigos, alias ‘Cantu’ se hizo pasar como pasajero del vehículo. Al momento de descender, sacó un arma de fuego y disparó cuatro veces contra el conductor, quien, de acuerdo con las primeras indagaciones, venía siendo víctima de extorsión.

Alias ‘Cantu’, sicario de Los Injertos del Cono Norte: así operaba el criminal abatido en Comas

Tras perpetrar el ataque, el sicario huyó a toda velocidad por una avenida del distrito con la intención de reunirse con su cómplice, quien lo esperaba en una esquina a bordo de una motocicleta. Sin embargo, no logró su objetivo. Un efectivo policial que se encontraba de civil y fue testigo del crimen inició la persecución y abrió fuego contra el delincuente.

Las balas lo alcanzaron antes de que pudiera escapar. Alias ‘Cantu’ murió tendido sobre la pista, mientras que su cómplice también fue herido durante el enfrentamiento. Hasta el momento, su paradero no ha sido confirmado, aunque algunas fuentes señalan que habría sido trasladado al hospital de Collique.

El ataque no fue un episodio aislado. Según la información disponible, el crimen formaba parte de una estrategia impulsada por alias ‘Cachete’, brazo armado de Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, con el objetivo de recuperar el control criminal en la zona de Belaúnde, en Comas.

Un agente encubierto intervino en la avenida Andrés Belaúnde luego de que un extorsionador asesinara a un chofer de transporte público en Comas y desatara un tiroteo en una zona residencial del distrito limeño| Latina Noticias

Un sicario al servicio de Los Injertos del Cono Norte

La relación de Ángel Enrique Paredes Ramos con la banda criminal Los Injertos del Cono Norte no era reciente. Su vinculación con esta organización quedó expuesta en marzo de 2025, cuando fue detenido por su participación directa en el asesinato de un suboficial de la Policía Nacional del Perú, crimen que también habría sido cometido por encargo de la misma organización.

Alias ‘Cantu’ no solo operaba como sicario. De acuerdo con la información policial, también lideraba una red de microcomercialización de droga en la zona de Belaúnde. Su rol estaba relacionado con las actividades ilícitas de la banda para reforzar el control territorial. Como se recuerda, la red de ‘El Monstruo’ fue golpeada duramente tras su captura en Paraguay.

El asesino se hizo pasar por pasajero y disparó dentro de la combi. La PNP investiga la participación de un cómplice que logró escapar en motocicleta. Infobae Perú / Captura: IG

El asesinato del suboficial PNP y su captura en Surco

Uno de los crímenes más graves vinculados a alias ‘Cantu’ ocurrió el 12 de marzo, cuando sicarios a bordo de una motocicleta llegaron hasta una tienda en Comas y abrieron fuego contra dos amigos que ingerían bebidas en la vía pública. Una de las víctimas fue el suboficial PNP en retiro Renzo Pacherres Malpartida, de 35 años, y la otra, su amigo Ronald Adelino Florian Perfecto, un civil.

Por este hecho, Ángel Enrique Paredes Ramos fue señalado como el autor material. Las investigaciones indicaron que habría actuado por encargo de los reclutadores de la banda, conocidos como “Paquito” y “Chupete”, ambos integrantes del grupo criminal liderado por Erick Moreno Hernández.

Comas: abatido por policía de franco había sido capturado en 2025 por crimen de otro efectivo

Tras ese crimen, alias ‘Cantu’ fue capturado en el distrito de Surco, en un inmueble ubicado en el jirón Camino Real N.° 383. Durante la intervención, los agentes incautaron un revólver, seis municiones y pequeñas cantidades de marihuana. La operación estuvo a cargo de la Dirección de Investigación Criminal, con participación de la Brigada Especial Contra el Crimen de San Juan de Lurigancho y la División de Inteligencia Contra la Criminalidad.

Ese historial delictivo terminó abruptamente en Comas, donde alias ‘Cantu’ cayó abatido tras ejecutar su último crimen, cerrando el perfil de un sicario que operó bajo órdenes directas de una de las organizaciones criminales más violentas de Lima Norte.