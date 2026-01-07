Perú

Tony Rosado se recupera tras accidente automovilístico en Arequipa: “Fue un susto”

El cantante confirmó que sufrió lesiones leves y aseguró que continuará cumpliendo con su agenda musical en distintas ciudades del país.

El cantante de cumbia Tony Rosado informó que se encuentra en proceso de recuperación tras el accidente automovilístico que sufrió en Arequipa, incidente que generó preocupación entre sus seguidores y el entorno artístico. El propio artista relató que las lesiones no revistieron gravedad y que, pese al temor inicial, ya se siente mejor y está retomando sus actividades habituales.

“Me encuentro más tranquilo después del susto fuerte que pasé. Mi nariz se lastimó y la rodilla también, pero ya me siento mejor. Fue un susto, pero felizmente que no pasó a mayores”, aseguró Rosado, quien es conocido por su presencia constante en escenarios de todo el país.

El accidente no detuvo su agenda y el cantante confirmó que continúa cumpliendo con sus compromisos profesionales. “Continúo cumpliendo con mis presentaciones porque ya tengo contratos pendientes y tengo que cumplirlos. Estoy a full con mis presentaciones”, declaró Tony Rosado, según publicó Trome.

El incidente ocurrió en Arequipa, donde el artista se desplazaba para cumplir con una serie de presentaciones programadas. Las primeras informaciones generaron alarma entre sus fanáticos, quienes expresaron mensajes de apoyo a través de redes sociales. Rosado agradeció la preocupación y recalcó que su estado de salud evoluciona favorablemente, permitiéndole mantener su agenda de conciertos.

Tony Rosado es uno de los referentes de la cumbia en Perú y cuenta con una extensa carrera musical. Los seguidores del cantante destacaron su compromiso y entrega, valores que lo han distinguido a lo largo de los años en el ambiente musical peruano.

Bromeo con accidente

En otro momento, Tony Rosado se pronunció con humor tras el accidente automovilístico. El cantante mostró una pequeña herida en la nariz y bromeó en un video: “Ay mi nariz, me duele, me di contra... el pata que nos ha ido a recoger dice que el parabrisas estaba roto, quebrado... ¿tan dura es mi cabeza?”, expresó entre risas.

El accidente no impidió que Rosado cumpliera con su show pactado en Camaná, donde agradeció el apoyo de sus seguidores y demostró que continúa con su agenda musical a pesar del incidente.

Por su parte, Susana Pacheco, esposa del cantante, informó a través de redes sociales sobre el accidente y compartió imágenes del auto dañado. Agradeció a Dios, señalando que solo hubo golpes leves y destacó la fortaleza de Rosado para seguir trabajando.

Ataque al local de Tony Rosado en Piura

El accidente automovilístico en Arequipa no es el único episodio reciente que ha marcado la vida del cantante. En septiembre de 2025, el local de eventos “Palacio del Ritmo”, propiedad de Tony Rosado y ubicado en el asentamiento humano Alan Perú, en Piura, fue atacado con más de seis disparos por sujetos desconocidos. El hecho se registró alrededor de las 9:30 de la noche, cuando el frontis del establecimiento fue blanco de una ráfaga de balazos que alarmó a los vecinos de la zona.

Según testimonios recogidos por RPP Noticias, inicialmente algunos residentes pensaron que se trataba de cohetes o petardos, una percepción que cambió al observar los impactos de bala en la fachada y el portón del local. “Yo escuché como ocho balazos. Al comienzo pensé que eran colombianos que suelen pasar en moto reventando cohetes o de repente niños jugando, pero luego vi los huecos de bala y me di cuenta de que eran disparos de verdad”, relató un testigo.

La policía realizó las investigaciones para determinar la identidad de los responsables y los motivos detrás del ataque. Ena quel momento, no se han reportado heridos, pero el hecho generó preocupación entre los familiares y seguidores de Tony Rosado, así como en el sector de espectáculos de Piura.

El cantante, por su parte, no ha dejado de trabajar pese a los recientes acontecimientos. Su actividad ininterrumpida en la música y la organización de eventos siguen adelante.

