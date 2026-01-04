Tony Rosado sufre accidente vehicular en Arequipa pero logra cumplir presentación en Camaná pese al fuerte impacto

El cantante de cumbia Tony Rosado demuestra su fortaleza luego de salir bien librado de un aparatoso accidente en Arequipa y enfrentar el reciente atentado armado contra su emblemático local, el Palacio del Ritmo, en Piura (Facebook)

El inicio del 2026 estuvo marcado por un episodio de preocupación para Tony Rosado. El intérprete de cumbia sufrió un accidente de tránsito en la región Arequipa mientras se desplazaba por la ruta hacia Camaná, donde tenía programada una presentación musical.

El hecho ocurrió durante el trayecto por carretera y dejó visibles daños materiales en el vehículo que lo transportaba. A pesar del fuerte impacto y del susto generado, el cantante y las personas que lo acompañaban no registraron lesiones de consideración.

La situación fue confirmada horas después a través de un video difundido en redes sociales por su esposa, Susana Pacheco, quien transmitió un mensaje de alivio y agradecimiento tras lo ocurrido.

El accidente en la ruta a Camaná

Un choque en carretera sorprendió a Tony Rosado cuando viajaba rumbo a Camaná. Las imágenes del auto dañado circularon rápido, aunque no hubo heridos y el concierto se mantuvo en pie. (Instagram)

El incidente se produjo cuando Tony Rosado se trasladaba por una vía de Arequipa rumbo a la ciudad de Camaná, uno de los puntos habituales de su agenda artística en el sur del país. El vehículo en el que viajaba sufrió daños notorios, tal como se aprecia en las imágenes que posteriormente circularon en plataformas digitales. En el registro audiovisual se observan las consecuencias del impacto, lo que generó preocupación inmediata entre seguidores y colegas del cantante.

Pese a la magnitud del accidente, no se reportaron heridos graves. El artista continuó su trayecto luego de las evaluaciones correspondientes, lo que permitió que el compromiso musical no fuera cancelado. La rápida difusión del hecho convirtió el episodio en uno de los temas más comentados entre los seguidores de la cumbia peruana durante las primeras horas del año.

La esposa del cantante fue quien confirmó la situación a través de un mensaje público. “Ruta para Camaná tuvo un accidente mi amor, pero gracias a Dios solo fue golpes, pero él tiene una fortaleza muy grande y ayer pudo cantar en Camaná. Que siempre lo bendiga”, expresó Susana Pacheco, resaltando la entereza del intérprete frente a la adversidad.

Mensaje de alivio y respaldo del público

El mensaje difundido por la esposa de Tony Rosado generó alivio inmediato entre sus seguidores, quienes destacaron que el cantante pudo presentarse y cumplir con su público tras el susto. (Facebook)

La publicación realizada por Susana Pacheco fue recibida con múltiples reacciones de alivio por parte de los seguidores de Tony Rosado. Comentarios de apoyo, mensajes de pronta recuperación y expresiones de admiración por su compromiso profesional inundaron las redes sociales. Para muchos, el hecho de que el cantante decidiera presentarse pese al susto reforzó la imagen de cercanía que mantiene con su público.

El video difundido cumplió un doble propósito. Por un lado, informó sobre el estado de salud del artista y de su equipo. Por otro, permitió frenar versiones alarmistas que comenzaron a circular tras conocerse el accidente. La aclaración de que no hubo consecuencias graves fue clave para tranquilizar a quienes siguen de cerca la trayectoria del intérprete.

La capacidad de sobreponerse al episodio fue destacada como una muestra de carácter. El propio mensaje de su esposa subrayó esa idea al referirse a la fortaleza personal del cantante, una cualidad que sus seguidores asocian con su historia artística y con los episodios difíciles que ha enfrentado a lo largo de su carrera.

Tony de malas

Lo ocurrido en la ruta a Camaná revive antecedentes complejos para el cantante, en medio de un contexto marcado por hechos de inseguridad que han rodeado su entorno personal y laboral. (Facebook)

El accidente ocurrido en Arequipa no es un hecho aislado dentro de la vida del cantante. En 2014, Tony Rosado ya había protagonizado otro episodio vial, cuando su camioneta colisionó con la parte trasera de un camión en el caserío El Tabanco, en el distrito El Tallán, en Piura. Aquel suceso también generó preocupación, aunque el artista logró salir adelante sin consecuencias fatales.

Este nuevo incidente se produce además en un contexto reciente marcado por situaciones de inseguridad vinculadas a su entorno. Días atrás, el local Palacio del Ritmo, de su propiedad y ubicado en Piura, fue atacado a balazos durante la noche. El atentado no dejó heridos, pero sí evidentes daños materiales y un clima de temor entre los vecinos de la zona.

Testigos relataron que se escucharon varios disparos contra el portón del establecimiento, un espacio asociado durante años a eventos y celebraciones. “Yo escuché como ocho balazos. Al comienzo pensé que eran cohetes, pero luego vi los huecos de bala y me di cuenta de que eran disparos de verdad”, narró un vecino con visible nerviosismo.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes tras el ataque, con la recolección de casquillos y el cierre temporal del área para las diligencias. Hasta el momento no se han establecido responsables ni móviles oficiales. En ese escenario, el accidente vehicular en Arequipa sumó un nuevo episodio de tensión en el entorno del cantante, aunque con un desenlace distinto gracias a la ausencia de víctimas.

Tony Rosado, uno de los referentes más reconocidos de la cumbia peruana, logró cumplir con su presentación en Camaná pese a lo ocurrido en la carretera. El hecho reafirmó su compromiso con el público y mantuvo activa una agenda artística que continúa recorriendo distintas regiones del país.