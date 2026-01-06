Perú

Tony Rosado y su reacción tras accidente en carretera: “El parabrisas está roto ¿tan dura es mi cabeza?”

Tras el impacto, el cantante de cumbia se pronunció con humor y su esposa Susana Pacheco confirmó que solo hubo daños materiales

Guardar
Tony Rosado sufre accidente rumbo
Tony Rosado sufre accidente rumbo a Camaná y reaparece con humor: “¿Tan dura es mi cabeza?”. Infobae Perú / Captura: Instagram

El nombre de Tony Rosado volvió a ser tendencia luego de protagonizar un accidente automovilístico en Arequipa que, aunque no dejó consecuencias graves, generó preocupación entre sus seguidores. El hecho ocurrió cuando el llamado ‘Ruiseñor de la cumbia’ se trasladaba rumbo a una presentación musical en Camaná, una de las localidades donde su música mantiene una conexión directa y constante con el público.

Lejos de dramatizar lo ocurrido, el cantante optó por enfrentar la situación con humor, un rasgo que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera.

Fue el propio Tony Rosado quien decidió pronunciarse públicamente tras el incidente, grabando un video en el que mostró el resultado del impacto: una pequeña herida en la nariz, visible pero sin mayor complicación médica. En las imágenes, difundidas rápidamente en redes sociales, se le escucha bromear sobre lo sucedido, minimizando el susto y enviando un mensaje de tranquilidad a sus seguidores.

Tony Rosado sufre accidente rumbo
Tony Rosado sufre accidente rumbo a Camaná y reaparece con humor: “¿Tan dura es mi cabeza?”. Infobae Perú / Captura: Instagram

Ay mi nariz, me duele, me di contra… el pata que nos ha ido a recoger dice que el parabrisas estaba roto, quebrado… ¿tan dura es mi cabeza?”, expresó el artista entre risas, demostrando que el accidente no afectó su buen ánimo ni su disposición para continuar con sus compromisos laborales. La frase, fiel a su estilo directo y coloquial, fue replicada por cientos de usuarios, quienes celebraron que el cantante se encontrara fuera de peligro.

El accidente, según lo informado, no pasó de ser un impacto vehicular que ocasionó daños materiales en el automóvil en el que se trasladaba el artista. A pesar del golpe y la molestia en el rostro, Tony Rosado decidió no suspender su presentación programada y horas más tarde compartió otro video desde el escenario, ya en Camaná, donde se le vio cantando ante su público como estaba previsto.

La noticia también fue confirmada por su esposa, Susana Pacheco, quien fue una de las primeras en informar sobre el accidente a través de sus redes sociales. En un mensaje cargado de alivio y agradecimiento, compartió una fotografía del estado en el que quedó el vehículo tras el incidente, evidenciando los daños materiales ocasionados por el impacto. La publicación buscó llevar calma a los seguidores del cantante, dejando en claro que la situación no había pasado a mayores.

Tony Rosado sufre accidente rumbo
Tony Rosado sufre accidente rumbo a Camaná y reaparece con humor: “¿Tan dura es mi cabeza?”. Infobae Perú / Captura: Instagram

Ruta para Camaná tuvo un accidente mi amor, pero gracias a Dios solo fue golpes, pero él tiene una fortaleza muy grande y ayer pudo cantar en Camaná. Que siempre lo bendiga”, escribió Susana Pacheco en su cuenta personal de Instagram, resaltando tanto la protección divina como la capacidad de su esposo para sobreponerse al momento complicado. Según sus declaraciones, el accidente vehicular solo provocó daños en la unidad de transporte y no generó consecuencias graves para el artista ni para las personas que lo acompañaban.

El mensaje de la esposa de Tony Rosado fue ampliamente comentado, recibiendo muestras de apoyo y buenos deseos por parte de colegas, amigos y fanáticos. Muchos destacaron la actitud positiva con la que la familia enfrentó el incidente y la rapidez con la que el cantante retomó sus actividades, reafirmando su vínculo con el público que lo acompaña presentación tras presentación.

Tony Rosado sufre accidente rumbo
Tony Rosado sufre accidente rumbo a Camaná y reaparece con humor: “¿Tan dura es mi cabeza?”. Infobae Perú / Captura: Instagram

Temas Relacionados

Tony RosadoSusana Pachecoperu-entretenimiento

Más Noticias

Jossmery Toledo se roba las miradas en su ingreso a ‘El rancho de Destino’ en Miami: “La que estaban esperando”

El reality reúne a 16 influencers de distintos países que competirán por un premio de 50 mil dólares

Jossmery Toledo se roba las

Mario Hart se despide de ‘Mande quien mande’ tras tres años: “Cierro este capítulo con gratitud”

Mario Hart cerró su etapa en ‘MQM’ con un mensaje cargado de gratitud y reconocimiento al equipo y al público

Mario Hart se despide de

Melissa Klug y Jesús Barco se dejan de seguir en Instagram tras su reciente reconciliación

¿Punto final o nueva tregua? Tras un ampay, una reconciliación pública y nuevos mensajes reflexivos, la relación vuelve a generar incertidumbre

Melissa Klug y Jesús Barco

De no creer en el matrimonio a pedirle la mano a Angie Arizaga frente al Coliseo Romano: como Jota Benz cambió al conocerla

Antes de su romántica pedida de mano en Roma, el exchico reality tuvo un largo historial amoroso dentro de los programas de competencia

De no creer en el

¿Sporting Cristal cuenta con rival para la Tarde Celeste 2026? Histórico club de Chile, a un paso de cerrar amistoso en Perú

El 3er equipo más valioso, en términos económicos, del pasado Campeonato Nacional de Chile se desplazará a suelo andino para afrontar una evaluación amistosa contra los ‘cerveceros’

¿Sporting Cristal cuenta con rival
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Franco Vidal, alcalde streamer de

Franco Vidal, alcalde streamer de Ate, renuncia a Avanza País en vivo y revela que cuatro partidos le ofrecen postular a la MML

Confirman que Rafael López Aliaga mantiene deuda coactiva con Sunat por más de S/12,9 millones: empresa fue declarada “irregular”

César Acuña estalla contra Rafael López Aliaga: “No vamos a permitir que el peor alcalde de Lima sea presidente”

Beto Ortiz: “Keiko es necia, ‘Porky’ es piña y mi hipótesis es que Butters entró solo a dinamitar desde dentro Avanza País”

José Jerí a favor del servicio militar obligatorio: Ejecutivo enfocado en generar mayores incentivos para reclutas

ENTRETENIMIENTO

Jossmery Toledo se roba las

Jossmery Toledo se roba las miradas en su ingreso a ‘El rancho de Destino’ en Miami: “La que estaban esperando”

Mario Hart se despide de ‘Mande quien mande’ tras tres años: “Cierro este capítulo con gratitud”

Melissa Klug y Jesús Barco se dejan de seguir en Instagram tras su reciente reconciliación

De no creer en el matrimonio a pedirle la mano a Angie Arizaga frente al Coliseo Romano: como Jota Benz cambió al conocerla

Angie Arizaga y Jota Benz: cómo nació su historia de amor, cuántos años llevan juntos y por qué se casarán

DEPORTES

¿Sporting Cristal cuenta con rival

¿Sporting Cristal cuenta con rival para la Tarde Celeste 2026? Histórico club de Chile, a un paso de cerrar amistoso en Perú

El duro recorrido de Jeriel de Santis hacia Melgar por la escalada de la crisis en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Ignacio Buse comparte emotivo mensaje tras llegar al Top 100 del ranking ATP: “Espero que esto sea solo el comienzo”

Programación de la fecha 1 de la Liga peruana de vóley, fase 2: partidos, horarios y canal TV

Erick Noriega se recuperó más rápido de lo pensado: inició pretemporada con Gremio con miras al Brasileirao 2026