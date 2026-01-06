Tony Rosado y su reacción tras accidente en carretera: “El parabrisas está roto ¿tan dura es mi cabeza?”

Tony Rosado sufre accidente rumbo a Camaná y reaparece con humor: “¿Tan dura es mi cabeza?”. Infobae Perú / Captura: Instagram

El nombre de Tony Rosado volvió a ser tendencia luego de protagonizar un accidente automovilístico en Arequipa que, aunque no dejó consecuencias graves, generó preocupación entre sus seguidores. El hecho ocurrió cuando el llamado ‘Ruiseñor de la cumbia’ se trasladaba rumbo a una presentación musical en Camaná, una de las localidades donde su música mantiene una conexión directa y constante con el público.

Lejos de dramatizar lo ocurrido, el cantante optó por enfrentar la situación con humor, un rasgo que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera.

Fue el propio Tony Rosado quien decidió pronunciarse públicamente tras el incidente, grabando un video en el que mostró el resultado del impacto: una pequeña herida en la nariz, visible pero sin mayor complicación médica. En las imágenes, difundidas rápidamente en redes sociales, se le escucha bromear sobre lo sucedido, minimizando el susto y enviando un mensaje de tranquilidad a sus seguidores.

“Ay mi nariz, me duele, me di contra… el pata que nos ha ido a recoger dice que el parabrisas estaba roto, quebrado… ¿tan dura es mi cabeza?”, expresó el artista entre risas, demostrando que el accidente no afectó su buen ánimo ni su disposición para continuar con sus compromisos laborales. La frase, fiel a su estilo directo y coloquial, fue replicada por cientos de usuarios, quienes celebraron que el cantante se encontrara fuera de peligro.

El accidente, según lo informado, no pasó de ser un impacto vehicular que ocasionó daños materiales en el automóvil en el que se trasladaba el artista. A pesar del golpe y la molestia en el rostro, Tony Rosado decidió no suspender su presentación programada y horas más tarde compartió otro video desde el escenario, ya en Camaná, donde se le vio cantando ante su público como estaba previsto.

La noticia también fue confirmada por su esposa, Susana Pacheco, quien fue una de las primeras en informar sobre el accidente a través de sus redes sociales. En un mensaje cargado de alivio y agradecimiento, compartió una fotografía del estado en el que quedó el vehículo tras el incidente, evidenciando los daños materiales ocasionados por el impacto. La publicación buscó llevar calma a los seguidores del cantante, dejando en claro que la situación no había pasado a mayores.

“Ruta para Camaná tuvo un accidente mi amor, pero gracias a Dios solo fue golpes, pero él tiene una fortaleza muy grande y ayer pudo cantar en Camaná. Que siempre lo bendiga”, escribió Susana Pacheco en su cuenta personal de Instagram, resaltando tanto la protección divina como la capacidad de su esposo para sobreponerse al momento complicado. Según sus declaraciones, el accidente vehicular solo provocó daños en la unidad de transporte y no generó consecuencias graves para el artista ni para las personas que lo acompañaban.

El mensaje de la esposa de Tony Rosado fue ampliamente comentado, recibiendo muestras de apoyo y buenos deseos por parte de colegas, amigos y fanáticos. Muchos destacaron la actitud positiva con la que la familia enfrentó el incidente y la rapidez con la que el cantante retomó sus actividades, reafirmando su vínculo con el público que lo acompaña presentación tras presentación.

