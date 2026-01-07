Perú

Proyectos de electrificación rural se ejecutan en tres provincias de Arequipa con más de S/ 8 millones de inversión

Las intervenciones, a cargo del Gobierno Regional de Arequipa y en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas, llevarán electricidad domiciliaria a localidades de Caravelí, Arequipa y La Unión, beneficiando a más de 500 familias rurales

En el distrito de Chaparra,
En el distrito de Chaparra, en la provincia de Caravelí, se viene desarrollando una obra de electrificación domiciliaria que abarca cinco anexos rurales. Foto: Andina

El Gobierno Regional de Arequipa impulsa proyectos de electrificación rural orientados a ampliar el acceso al servicio eléctrico domiciliario en zonas que aún no cuentan con esta infraestructura. Las intervenciones están dirigidas a comunidades rurales mediante obras de inversión pública.

Las acciones se desarrollan en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas y se ejecutan en las provincias de Caravelí, La Unión y Arequipa. Así lo informó el gerente regional de Energía y Minas, Luciano Taco Prado, al precisar el alcance de los proyectos.

Obras en Caravelí y Arequipa

En el distrito de Chaparra, provincia de Caravelí, se ejecuta un proyecto de electrificación domiciliaria que comprende cinco anexos rurales: Pampa Cápac, Puente Chaparra, Pampa Redonda, Puerto Viejo y Punta Lobos.

La intervención beneficiará a 350 familias y demanda una inversión superior a S/ 8.369.000, destinada a la instalación de la infraestructura necesaria para el suministro eléctrico en estas localidades.

Las obras se ejecutan en
Las obras se ejecutan en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas en las provincias de Caravelí, La Unión y Arequipa, informó el gerente regional de Energía y Minas, Luciano Taco Prado. Foto: Municipalidad Provincial de Caravelí

En la provincia de Arequipa, los trabajos se concentran en los centros poblados de Tasata y Chapi, ubicados en el distrito de Polobaya. Ambas localidades serán incorporadas al sistema eléctrico mediante una obra de electrificación domiciliaria.

El proyecto favorecerá a más de 120 familias que no contaban con este servicio en sus viviendas, incorporándolas a la red de suministro formal.

Proyecto fotovoltaico en La Unión

En la provincia de La Unión, el plan contempla la construcción de un parque fotovoltaico con paneles solares domiciliarios en el centro poblado de Occoruro, distrito de Puyca. Esta alternativa ha sido prevista para zonas rurales con condiciones geográficas particulares.

La obra beneficiará a más de 30 familias, que accederán al suministro eléctrico mediante sistemas solares instalados en sus viviendas, como parte de los proyectos de electrificación rural previstos para esta provincia.

En la provincia de La
En la provincia de La Unión, el proyecto considera la instalación de un parque fotovoltaico que abastecerá con paneles solares a las viviendas del centro poblado de Occoruro, en el distrito de Puyca. Foto: Pinterest

Otros proyectos de electrificación en Arequipa

En los últimos meses, distintos esfuerzos vinculados a la expansión del servicio eléctrico en Arequipa no se han limitado únicamente a proyectos rurales aislados. A nivel nacional, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) reportó que la electrificación rural avanzó en 2025 con 18 obras concluidas y una inversión total que superó los S/ 544 millones, lo que permitió que más de 169.000 habitantes de zonas rurales accedieran por primera vez al servicio eléctrico en diversas regiones del país, entre ellas Arequipa.

Además, el Minem ha anunciado que el presupuesto para proyectos de electrificación rural en 2026 será de S/ 505 millones, con la meta de llegar a un coeficiente de electrificación rural del 92% y beneficiar a 35.900 viviendas a nivel nacional. En este contexto, la Dirección General de Electrificación Rural viene impulsando decenas de iniciativas en diversas regiones, apoyadas con una inversión que, en conjunto, supera los S/ 1.835 millones y llegará a alrededor de 5 032 localidades para asegurar un servicio eléctrico continuo.

En paralelo a la electrificación domiciliaria, en Arequipa se han desarrollado proyectos de generación de energía a mayor escala que forman parte del fortalecimiento del sistema energético regional. Una iniciativa destacada es la construcción de una planta fotovoltaica de 225 MW en el distrito de La Joya, que utilizará paneles solares de alta eficiencia y estará conectada a la red nacional para aportar energía limpia y reducir emisiones de carbono. También se ha adjudicado contratos para ampliar líneas de transmisión y subestaciones que mejorarán la calidad del suministro eléctrico en Arequipa y otras regiones, con una inversión conjunta estimada en USD 337 millones.

