Corte de luz en Arequipa hasta el 8 de enero: Seal anuncia restricción del servicio en estas zonas

Seal anuncia suspensión del servicio eléctrico en varias zonas de Arequipa | Foto composición: Infobae Perú

La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) anunció un corte programado de energía eléctrica en el distrito de La Joya, región Arequipa, como parte de sus trabajos de mantenimiento y reubicación de subestaciones de distribución. La interrupción afectará a varios sectores del distrito y se llevará a cabo el jueves 8 de enero de 2026.

Estos trabajos son fundamentales para garantizar un suministro eléctrico más seguro y confiable, ya que permiten actualizar la infraestructura, reducir riesgos de fallas y mejorar la capacidad de distribución de energía en la zona. Seal enfatizó que la programación del corte no afecta a todo el distrito, sino únicamente a áreas y urbanizaciones específicas donde se realizarán las intervenciones.

¿Qué zona se verá afectada?

Seal anuncia suspensión de su servicio en varias zonas de Arequipa | Foto: SEAL

Según la información oficial de SEAL, los trabajos están programados de la siguiente manera:

Circuito afectado: La Joya desde BC - 200117

Hora de inicio: 08:00 horas

Hora de finalización: 15:00 horas

Motivo: Reubicación de la subestación de distribución para mejorar la eficiencia y seguridad del suministro eléctrico.

El corte de luz impactará principalmente las siguientes urbanizaciones del distrito de La Joya:

Los Laureles

Primavera

Además, estarán involucradas las subestaciones eléctricas de distribución (SED) 6707 y 6856, que suministran energía a estas zonas.

Recomendaciones de Seal

Seal recomendó a los vecinos de las zonas afectadas desconectar todos los equipos eléctricos y electrodomésticos sensibles antes del inicio del corte de luz, para evitar daños por subidas de tensión cuando se restablezca el suministro. Esto incluye computadoras, televisores, refrigeradores y sistemas de aire acondicionado.

Asimismo, la empresa aconsejó planificar las actividades del día considerando la interrupción del servicio, especialmente aquellas que dependan de la electricidad, como el uso de hornos eléctricos, bombas de agua o sistemas de iluminación. También se recomienda mantener cargados dispositivos móviles y baterías portátiles para no quedarse sin comunicación durante el periodo sin energía.

Finalmente, SEAL instó a los residentes a mantenerse informados a través de sus canales oficiales sobre cualquier cambio en la programación del corte o eventuales contingencias. La empresa recordó que estos trabajos son preventivos y buscan mejorar la confiabilidad del servicio eléctrico, garantizando que la infraestructura esté preparada para un suministro seguro y estable a largo plazo.

¿Cómo registrar un reclamo ante Seal?

1. Vía presencial

Puedes acudir a cualquiera de las oficinas de atención al cliente de SEAL en Arequipa. Lleva tus documentos personales (DNI) y tu recibo de luz, ya que serán necesarios para identificar tu servicio y el problema. Allí podrás:

Presentar un reclamo por corte de luz, facturación, conexión o cualquier inconveniente con el suministro eléctrico.

Solicitar seguimiento al estado de tu reclamo.

2. Vía telefónica

SEAL dispone de líneas de atención al cliente donde puedes registrar tu reclamo llamando:

Número de atención al cliente: 0800-10-424

Atención de emergencia (24 horas): 054-232424Al llamar, deberás proporcionar tus datos y los detalles del problema. El personal te asignará un número de seguimiento para que puedas monitorear tu reclamo.

3. Vía digital

Si prefieres no salir de casa, SEAL ofrece opciones digitales:

Correo electrónico: Puedes enviar un mensaje al correo oficial de atención al cliente explicando tu reclamo, adjuntando tu DNI y tu recibo de luz.

Redes sociales o página web: SEAL suele responder consultas y reclamos mediante sus cuentas oficiales de Facebook, Twitter o mediante el formulario de contacto de su página web.

Consejos importantes

Conserva siempre el número de reclamo que te proporcionen; te permitirá hacer seguimiento del caso.

Sé claro y detallado en la descripción del problema (fecha, hora, zona, tipo de inconveniente).

SEAL tiene plazos establecidos para la respuesta a reclamos; usualmente te contactarán dentro de los 7 días hábiles.