Padres duermen en la calle para lograr cupos en talleres de verano de Lince

Los padres forman largas colas desde muy temprano (Créditos: Panamericana TV)

Desde la tarde del día anterior, decenas de padres de familia comenzaron a formar largas colas en el complejo deportivo Ramón Castilla, en Lince, con la esperanza de asegurar un cupo para que sus hijos participen en los talleres de vacaciones útiles de este verano. Ante la inminente apertura de inscripciones, la demanda ha superado las expectativas y ha convertido la espera en toda una muestra de sacrificio y organización familiar.

La presencia de padres pernoctando a las afueras del complejo quedó registrada por el programa Buenos Días Perú de Panamericana Televisión. Las cámaras captaron a familias instaladas desde horas insólitas, algunas desde la tarde anterior y otras alrededor de la medianoche para garantizar una vacante para sus hijos. La experiencia de años pasados, cuando muchos no lograron inscribir a los menores por llegar tarde, los llevó a anticiparse aún más en esta ocasión.

La posibilidad de acceder a talleres gratuitos motiva a los residentes de Lince a instalarse desde la tarde anterior en los exteriores del complejo deportivo - Créditos: Captura de pantalla de Buenos días Perú de Panamericana TV.

Uno de los testimonios recogidos provino de una madre que, tras no conseguir vacante el año anterior al llegar a las 8 p. m., decidió instalarse desde las 2 p. m. con sus hijos. “El objetivo es que los chicos estén entretenidos en algún taller y, si es gratuito, con más razón”, explicó.

La posibilidad de inscribir a los niños en estos talleres gratuitos es exclusiva para quienes acrediten residencia en Lince mediante el DNI, mientras que los vecinos de otros distritos deben pagar una tarifa para acceder a las vacantes.

La lista es amplia y abarca desde deportes como fútbol, balonmano, básquet, ajedrez, artes marciales mixtas, boxeo, karate, capoeira, esgrima, frontón, tenis de mesa, taekwondo, patinaje y tiro con arco, hasta disciplinas artísticas como canto, guitarra, marinera, danzas afroperuanas, ballet, zumba, dibujo y pintura, entre otros. Esta variedad ha incrementado el interés de las familias y ha convertido las inscripciones en un evento competitivo y esperado cada verano.

El sacrificio y la organización se evidencian en largas horas de espera con personas equipadas con mantas, sillas y café para enfrentar el frío de la madrugada - Créditos: Buenos días Perú de Panamericana TV.

A las afueras del complejo, la escena se repite: padres y abuelos con sillas plegables, mantas, termos de café y hasta carpas improvisadas, buscando sobrellevar el frío de la madrugada. Algunos optaron por dormir en sus autos, mientras turnaban la vigilancia del lugar para no perder su posición en la fila.

“No soy la única madre que vino temprano con los niños. La mayoría vino con sus hijos y han estado aquí hasta altas horas de la noche”, relató una de las primeras en la cola. Otro vecino de Lince, que llegó a la medianoche para inscribir a su nieto en capoeira y ajedrez, recordó cómo el año pasado se quedó sin cupo al presentarse a las seis de la mañana. “Esta vez quise asegurarme y vine mucho antes”, señaló.

Las inscripciones para los talleres de vacaciones útiles permanecerán abiertas hasta las 20 horas; sin embargo, la alta demanda hace prever que los cupos se agotarán mucho antes del cierre oficial. Se recomienda a los interesados acudir lo antes posible para asegurar una vacante, ya que la expectativa generada supera ampliamente la capacidad habitual. Las clases comenzarán este lunes 12, por lo que padres y responsables buscan completar la matrícula de sus hijos con anticipación.