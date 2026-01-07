Perú

Pacientes con cáncer sin tratamiento por equipos malogrados de EsSalud: “La próxima vez vamos a estar en la tumba”

Pacientes y familiares realizaron un plantón en la Red Asistencial de EsSalud Arequipa ante la falta de respuestas por la paralización del servicio de radioterapia

Usuarios de EsSalud exigen solución inmediata | Video: Exitosa Noticias

Pacientes oncológicos y familiares realizaron un plantón en la Red Asistencial de EsSalud Arequipa el 7 de enero, exigiendo una solución urgente ante la paralización del servicio de radioterapia. Denunciaron que el acelerador lineal, fundamental para sus tratamientos, sufre averías continuas y permanece sin reparar desde el 12 de diciembre, lo que ha dejado a decenas de asegurados sin acceso a una terapia clave contra el cáncer, poniendo en riesgo su salud y su vida.

Durante la protesta, los pacientes reclamaron la ausencia de respuestas concretas por parte de EsSalud y exigieron ser derivados de inmediato a clínicas privadas mediante la tercerización del servicio, ya que muchos de ellos han quedado con tratamientos inconclusos. La manifestación se desarrolló inicialmente en el área de Oncología y luego se trasladó hasta la Gerencia de Salud, donde los afectados solicitaron dialogar directamente con la gerenta, la doctora Guadalupe Mamani Juárez.

Uno de los momentos más conmovedores se dio cuando una paciente alzó la voz frente a los medios y a las autoridades, evidenciando la gravedad de la situación:

“Somos pacientes de radioterapia. Necesitamos atención. No es justo que desde el 12 de diciembre los equipos estén malogrados y nos hayan dejado al aire, sin atención. Doctora Guadalupe, escúchenos, porque de repente la próxima vez ya vamos a estar en la tumba”, expresó una usuaria durante la protesta que fue grabada por Exitosa Noticias.

Pacientes de EsSalud denuncian equipos
Pacientes de EsSalud denuncian equipos malogrados e interrupción de tratamiento oncológico | Foto captura: Exitosa Noticias

Los manifestantes señalaron que entre los afectados hay pacientes provenientes no solo de Arequipa, sino también de Puno, Cusco, Tacna y Moquegua, quienes esperaron varios meses para iniciar su tratamiento y ahora enfrentan una peligrosa interrupción. De acuerdo con los propios pacientes, solo un grupo reducido —aquellos que estaban por concluir una o dos sesiones— fue derivado a clínicas, mientras que el resto continúa sin atención ni información clara.

Fernando Farfán, paciente oncológico, relató que su tratamiento quedó inconcluso tras más de un mes de espera. “Me hicieron 17 sesiones y me faltan 11. ¿Cuándo me van a terminar? Esto afecta directamente mi salud porque no estoy cumpliendo el tratamiento como debe ser”, denunció, precisando que serían entre 60 y 70 los pacientes perjudicados.

Los protestantes cuestionaron que el equipo se malogre de manera recurrente cada año sin que EsSalud adquiera uno nuevo o implemente un plan de contingencia que garantice la continuidad del servicio. “No nos interesa si nos atienden de madrugada, pero queremos seguir con nuestras radioterapias”, insistieron.

La situación resulta aún más compleja ya que los pacientes no solo enfrentan la incertidumbre por la falta de una solución al desperfecto del acelerador lineal, sino que además debieron esperar varios meses para acceder a la programación de sus tratamientos de radioterapia. Muchos de ellos denunciaron que el inicio de sus sesiones no fue inmediato, tras largas listas de espera.

Hasta el cierre de esta protesta, un grupo de pacientes dialogaba con el área de Relaciones Públicas de EsSalud, a la espera de una reunión con la gerenta de Salud. Sin embargo, denunciaron que, hasta el momento, no existe un cronograma claro para la reparación del acelerador lineal ni un compromiso formal de tercerización total del servicio, mientras los días pasan y el estado de salud de los pacientes continúa deteriorándose.

