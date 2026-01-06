Perú

Balacera en Chaclacayo: Fiscalía investiga ataque armado que dejó dos fallecidos en cevichería

Crimen se produjo alrededor de las 15:00 horas, en un local ubicado a solo dos cuadras de la comisaría y cerca de la base de serenazgo del distrito

Ataque armado en cevichería de Chaclacayo deja tres fallecidos y personas heridas en plena Carretera Central. (Mika TV)

La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chosica (Primer Despacho) inició diligencias preliminares para esclarecer el violento ataque en una cevichería del distrito de Chaclacayo, en la avenida Nicolás Ayllón. El crimen se llevó a cabo la tarde del domingo 4 de enero.

El caso es liderado por la fiscal provincial Maritza Martínez, quien investiga a los que resulten responsables del presunto delito de homicidio simple o calificado en agravio de Hermenegildo Prado Zambrano y Dévora Capcha Quispe, así como el delito de tentativa de homicidio en perjuicio de otros dos ciudadanos que resultaron heridos durante el tiroteo.

Entre las primeras medidas adoptadas por la Fiscalía figuran la toma de declaraciones a los familiares de los fallecidos y heridos, así como a testigos presenciales y a la propietaria del establecimiento, identificado como Cevichería Bar Santa María (“La Taberna del Tío Santa”). La fiscalía dispuso que el personal policial de la División de Investigación de Homicidios de Lima recabe estos testimonios con urgencia, considerando la gravedad de los hechos.

Asimismo, se ha ordenado la recopilación de los informes de necropsia de las víctimas, la incautación y análisis de los teléfonos celulares hallados en la escena y la revisión de las grabaciones de las cámaras de seguridad de entidades públicas y privadas cercanas al lugar del crimen. El objetivo es reconstruir con precisión los hechos, identificar a todos los responsables y determinar el posible móvil del ataque.

Las diligencias también incluyen la recolección de casquillos de bala y otros indicios materiales, el despliegue de equipos de criminalística y la coordinación con la Policía Nacional del Perú para asegurar la zona y facilitar el trabajo pericial. Al menos dos presuntos implicados habrían sido detenidos de manera preliminar tras el suceso, mientras continúan los operativos para identificar y ubicar a otros posibles autores del ataque. Por el momento, la Fiscalía no descarta ninguna hipótesis y mantiene abiertas todas las líneas de investigación, incluyendo la posibilidad de que el episodio esté vinculado a represalias o disputas previas en la zona.

Cronología y detalles del ataque armado

La balacera se produjo alrededor de las 15:00 horas del domingo 4 de enero, en un local ubicado a solo dos cuadras de la comisaría de Chaclacayo y cerca de la base de serenazgo del distrito, lo que incrementó el desconcierto y la preocupación entre los vecinos. Testigos relataron que dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron al restaurante, descendieron e irrumpieron en el interior abriendo fuego de manera indiscriminada contra los comensales.

El ataque dejó dos víctimas mortales: Dévora Capcha Quispe, quien murió instantáneamente mientras compartía una bebida con su pareja, Héctor Julián Salcedo Aguirre, y Hermenegildo Prado Zambrano, hallado sin vida en la puerta del establecimiento tras intentar escapar. Salcedo Aguirre sobrevivió al ataque, aunque permanece hospitalizado bajo cuidados intensivos debido a las heridas recibidas. Otra persona resultó gravemente herida y también fue evacuada de emergencia.

Hay sospechosos intervenidos y las pesquisas continúan. (Facebook)

La escena fue descrita como caótica y dantesca por los testigos: algunos clientes buscaron refugio bajo las mesas, mientras otros intentaron huir en medio del pánico. Decenas de personas se agolparon en los exteriores del local tras el ataque, entre ellas familiares y vecinos que exigieron una pronta respuesta de las autoridades.

