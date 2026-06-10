Se conoció el primer refuerzo que pidió Roberto Mosquera en Sporting Cristal: seleccionado que juega en el extranjero

Se conoció el primer refuerzo que pidió Roberto Mosquera en Sporting Cristal

Roberto Mosquera fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de Sporting Cristal, en un contexto donde las negociaciones se vieron facilitadas por su relación cercana con Julio César Uribe, actual director de Fútbol del club. Su arribo apunta a renovar el ambiente interno y corregir las falencias detectadas al inicio del año, con el objetivo de que el equipo mejore su desempeño en el Torneo Clausura 2026 y se aleje de las posiciones bajas en la tabla.

El primer pedido de Roberto Mosquera en Sporting Cristal

Entre las primeras decisiones que evalúa el nuevo técnico, ya se conoce su interés por reforzar el mediocampo. Según informó el periodista Denilson Barrenechea, Mosquera propondrá a la directiva la incorporación de Wilder Cartagena, quien actualmente milita en Orlando City y cuenta con experiencia reciente en la Selección Peruana.

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La posibilidad de sumar al popular ‘Muchacha’ responde a la intención de Mosquera de fortalecer sus esquemas de juego y consolidar un plantel competitivo para afrontar la segunda parte de la temporada. El club ahora analizará la viabilidad de la operación, mientras el entrenador perfila los cambios necesarios para reposicionar a los ‘cerveceros’ en el campeonato.

Wilder Cartagena ha disputado 70 partidos con Orlando City. - Crédito: Mark Thor

Actualmente, el interés por Cartagena parte únicamente del entrenador. Si la directiva respalda la propuesta e inicia contactos, deberá negociar con Orlando City, club con el que el volante tiene contrato vigente hasta diciembre y una posible extensión automática por una temporada adicional, según la decisión de la institución estadounidense.

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El presente del seleccionado ha estado condicionado por una grave lesión en el tendón de Aquiles sufrida en enero de 2025. Esa situación limitó considerablemente su participación a lo largo de 2026; recién logró una recuperación total en febrero de este año. Sin embargo, tras ese regreso, una recaída física lo obligó a perderse varios partidos, por lo que hasta ahora solo ha podido disputar cuatro encuentros en la MLS y uno en la US Open Cup. La incertidumbre sobre su continuidad y ritmo de competencia será un factor clave en cualquier negociación futura.

Roberto Mosquera elogió a Hernán Barcos

El desembarco de Roberto Mosquera como entrenador y la contratación de Hernán Barcos marcan el inicio de una profunda transformación dentro de Sporting Cristal. La llegada del ‘Pirata’, reconocido por su experiencia y prestigio en el torneo, fue presentada como un movimiento estratégico para reimpulsar el proyecto deportivo del club.

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En su primer contacto con la prensa, Mosquera destacó el aporte del delantero argentino al grupo: “Cuando se nombra a un jugador de la trayectoria de Barcos, con su profesionalismo, con su edad, con su entrega, con los goles que tiene en el campeonato... Yo siento una satisfacción de entrenar un jugador que, con una longevidad, le está diciendo a los que tienen menos años ‘oye, a ver si te pones serio y comienzas a seguirme, porque imagínate lo que yo jugaba a tu edad, y mira la edad que tengo y también juego mejor que tú’”.

El técnico fue más allá del análisis puramente futbolístico y subrayó el impacto motivacional que representa Barcos para el plantel. “Yo creo que es un masaje cerebral a todos los que juegan alrededor. Es un ejemplo de querer, de aspirar y del amor que tienes por el fútbol. Entrenarlo nomás a Barcos, yo también me voy a sentir importante porque lo he visto desde que jugaba, desde que comenzó en sus medios, todos los países que ha jugado y no hay una distancia entre lo que jugaba acá. Antes era más rápido y ahora es más lento, pero más sabio”, reflexionó Mosquera.

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El DT peruano halagó al 'Pirata' y por la oportunidad de dirigirlo en el cuadro 'celeste'. (Video: Cristal TV)