Restricciones en la Carretera Central hasta 2027: estos son los vehículos especiales y de carga que no podrán transitar

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones anunció una restricción temporal en la circulación de unidades especiales y otros vehículos en la Ruta Nacional PE-22. La disposición aplica al tramo comprendido entre el kilómetro 19, en Ñaña, y el kilómetro 161, en el Centro Poblado Curipata, en ambos sentidos. La medida se formaliza mediante la Resolución Directoral N.° 032-2025-MTC/18 y se extiende desde el 1 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027.

La decisión del sector responde a la situación actual de la Carretera Central, una vía que supera su capacidad original y registra niveles elevados de siniestralidad asociados a unidades de carga pesada. Un informe técnico señala que “la Carretera Central fue diseñada para soportar un flujo máximo de 4.000 vehículos diarios, pero actualmente soporta en promedio 7.208 vehículos por día”. Casi la mitad corresponde a camiones y remolques, lo que incrementa los riesgos de incidentes en un tramo con trazado de doble sentido y curvas pronunciadas.

El documento del MTC describe condiciones estructurales de la vía y expone que el objetivo de la restricción es ordenar el tránsito y reducir situaciones de riesgo mientras avanzan obras de rutas alternas. En ese marco, se establecen límites específicos para la circulación de vehículos especiales y combinaciones de gran porte, así como procedimientos de autorización a cargo de PROVÍAS NACIONAL.

Alcance de la restricción en la Carretera Central

Carretera Central restringirá acceso a algunos vehículos durante la semana santa. (Foto: MTC)

La disposición aplica al tramo Ñaña-Curipata y su ejecución es de carácter temporal. El lineamiento comprende a vehículos de las categorías M, N y O con transporte de pasajeros, mercancías y remolques. El MTC precisa que la medida se orienta a la seguridad vial y a la operatividad del corredor, con énfasis en unidades de gran tamaño y alto peso.

El informe técnico indica que la vía presenta pendientes y radios de curvatura que elevan el riesgo en contextos de sobrecarga. Por ello, la restricción limita el ingreso de convoyes especiales, vehículos sobredimensionados y combinaciones con capacidad superior a los parámetros definidos en la normativa vigente.

El ministerio señala que la medida se aplica de forma diferenciada según el día de la semana. El objetivo es regular el flujo de transporte pesado en los periodos de mayor tránsito general, con topes diarios para unidades que requieren autorización previa.

Vehículos y horarios sujetos a prohibición

Puentes en la carretera central están en riesgo de colapso. (Foto: Andina)

De lunes a jueves, los vehículos especiales de las categorías M, N y O con autorización temporal y los que transportan mercancías especiales solo circulan con permisos otorgados por PROVÍAS NACIONAL. El documento establece que “solo podrán circular con autorización de PROVÍAS NACIONAL y hasta un máximo de 65 vehículos por día”. Para unidades que superan 4 metros de ancho o 60 toneladas, el límite es de 2 unidades por día y también requiere autorización excepcional.

Entre viernes y domingo, se prohíbe la circulación de estos vehículos en el tramo señalado. La norma incluye también a bitrenes y combinaciones vehiculares especiales, que no pueden transitar en ningún día de la semana. El MTC indica que la restricción considera el impacto operativo del transporte pesado en una carretera que supera su capacidad estructural.

El dispositivo incorpora un mecanismo de excepción. El texto precisa que, “por razones debidamente justificadas o de interés nacional, PROVÍAS NACIONAL podrá emitir autorizaciones excepcionales”, con comunicación previa a la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN).

La verificación del cumplimiento queda a cargo de la Policía Nacional del Perú y la SUTRAN. Ambas entidades desarrollan controles en los puntos extremos del tramo restringido, ubicados en el kilómetro 19 de Ñaña y el kilómetro 161 de Curipata. También se ejecutan operativos en accesos estratégicos de la red vial nacional.

Los puntos de refuerzo incluyen la intersección de la avenida Los Laureles en el kilómetro 7 de la PE-22, el sector Huacapo en el kilómetro 6 de la PE-22B, la ciudad de Junín en el kilómetro 54 de la PE-3N y el puente Stuart en el kilómetro 77+500 de la PE-3S. El MTC señala que estas acciones buscan evitar ingresos no autorizados y ordenar el tránsito de unidades pesadas.

Las entidades del sector difunden la información mediante canales oficiales para transportistas y usuarios. El ministerio indica que la restricción es de carácter transitorio y que su evaluación se realiza de forma permanente según el flujo vehicular, el avance de las rutas alternas y la evolución de la accidentabilidad en la Carretera Central.