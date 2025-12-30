Perú

Violento triple choque en la Panamericana Norte a horas de Año Nuevo 2026: auto, camioneta y camión dejan heridos en Chiclayo

El siniestro se registró cuando faltaban pocas horas para despedir el 2025, momento en el que cientos de familias se desplazan por carretera para reunirse con sus seres queridos

(Video: Exitosa Noticias)

A pocas horas de cerrar el año y en medio del intenso movimiento vehicular propio de las celebraciones de Año Nuevo, un violento triple choque encendió las alertas en el norte del país. El accidente ocurrió en la Panamericana Norte, una de las vías más transitadas durante las fiestas, específicamente en el tramo que conecta los distritos de Reque y Lagunas, en la provincia de Chiclayo, región Lambayeque. El impacto involucró a un auto, una camioneta y un camión de carga, dejando como saldo varios heridos y una escena de caos que obligó a interrumpir parcialmente el tránsito.

El siniestro se registró cuando faltaban pocas horas para despedir el 2025, momento en el que cientos de familias se desplazan por carretera para reunirse con sus seres queridos. Según los primeros reportes, uno de los vehículos trasladaba pasajeros con destino al distrito de Oyotún, lo que generó preocupación entre testigos y familiares. La magnitud del choque fue tal que un camión fuso cargado con jabas de huevos terminó volcado, con gran parte de su mercadería esparcida entre la berma y la pista, mientras que en el interior del automóvil una mujer quedó atrapada entre los fierros retorcidos, siendo rescatada por otros transportistas antes de la llegada de las autoridades.

Accidente en la Panamericana Norte movilizó a bomberos, policías y peritos en Chiclayo

Composición: Infobae Perú
Composición: Infobae Perú

Tras el impacto, personal de la Compañía de Bomberos Salvadora 27 de Chiclayo, junto a ambulancias y efectivos de la Policía de Carreteras, se desplazó rápidamente hasta la zona del accidente para atender la emergencia. Los paramédicos estabilizaron a los heridos en el lugar y posteriormente los trasladaron de urgencia al Hospital Las Mercedes de Chiclayo y a diversas clínicas privadas, donde permanecen bajo observación médica. Hasta el cierre de esta información, no se ha precisado el número exacto de personas lesionadas ni la gravedad de sus heridas.

El camión volcado, que quedó atravesado parcialmente en la vía, provocó congestión vehicular y obligó a los conductores a reducir la velocidad, generando largas colas y tensión entre quienes transitaban por la Panamericana Norte en ese momento. Agentes policiales tuvieron que desviar el tránsito de manera temporal mientras se realizaban las labores de auxilio, retiro de escombros y limpieza de la carretera.

En paralelo, especialistas de la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT) iniciaron las diligencias correspondientes para determinar las causas exactas del accidente. No se descarta que factores como el exceso de velocidad, la imprudencia al volante o la alta transitabilidad vehicular por las fiestas de fin de año hayan influido en el violento choque.

Números de emergencia clave para viajes por carretera durante Año Nuevo

Accidente en la Carretera Central:
Accidente en la Carretera Central: más de 40 salvan la vida tras caída de bus al río Mantaro| Huanca York Times

El desplazamiento masivo por carreteras nacionales durante las fiestas de fin de año incrementa el riesgo de accidentes de tránsito, emergencias médicas y situaciones imprevistas. Por ello, las autoridades recomiendan tener siempre a la mano los números de emergencia, ya que una llamada oportuna puede acelerar la atención y evitar consecuencias mayores. Estos servicios funcionan las 24 horas, son gratuitos y están diseñados para responder con rapidez ante incidentes en rutas urbanas y rurales.

En caso de hechos delictivos, choques o situaciones que requieran presencia policial inmediata, la Policía Nacional del Perú atiende a través del 105, mientras que para incidentes ocurridos específicamente en vías nacionales está disponible el 110, correspondiente a la Policía de Carreteras, que coordina patrullaje, auxilio vial y control de riesgos en la red vial.

Para emergencias mayores como incendios, rescates vehiculares o derrames peligrosos, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios responde mediante el 116, número que además permite compartir ubicación en tiempo real a través de su aplicación móvil.

La atención médica de urgencia en ruta está cubierta por el SAMU (106), que despliega ambulancias equipadas y personal especializado para estabilizar pacientes y realizar traslados críticos. A ello se suma la Cruz Roja Peruana, que brinda primeros auxilios y apoyo humanitario desde su central nacional y filiales regionales.

En paralelo, la línea Aló SUTRAN (0800-12345) permite reportar accidentes, bloqueos o solicitar información sobre el estado de las carreteras, mientras que Defensa Civil (115) canaliza alertas por derrumbes, inundaciones u otros eventos naturales. Para situaciones de violencia familiar o sexual, la Línea 100 ofrece orientación confidencial en varios idiomas y atención permanente, incluso durante los feriados.

