Perú Primero califica de “persecución” y “absurdo jurídico” la exclusión de Mario Vizcarra de la contienda presidencial

La organización rechazó la decisión del JEE, que consideró válida una antigua condena por peculado, y denunció una “persecución política sistemática”. El Jurado Nacional de Elecciones deberá pronunciarse en los próximos días

El Jurado Electoral Especial declaró improcedente la inscripción presidencial de Mario Vizcarra, líder de Perú Primero y hermano del expresidente Martín Vizcarra, al considerar fundadas tres tachas por una condena por peculado cumplida hace veinte años

El partido Perú Primero, encabezado por el ingeniero Mario Vizcarra, hermano del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), rechazó este lunes la resolución del Jurado Electoral Especial (JEE) que declaró improcedente la inscripción de su candidatura presidencial.

Mediante un comunicado, la agrupación sostuvo que se trata de “un absurdo jurídico”, ya que el organismo, después de revisar y admitir “formalmente” la lista, “se contradice aceptando las tachas presentadas e ignorando que el Tribunal Constitucional ya declaró inaplicable el impedimento de la Ley 30717 para ciudadanos rehabilitados”.

El JEE 1 emitió esta resolución, todavía en primera instancia, tras declarar fundadas tres tachas contra Vizcarra por una condena por peculado (malversación de fondos públicos) recibida hace dos décadas, pena que ya fue cumplida.

“Denunciamos que esto no es un hecho aislado, sino parte de una persecución política sistemática. Primero bloquearon arbitrariamente a nuestro líder fundador, Martín Vizcarra, y ahora buscan vetar a nuestro candidato presidencial por el evidente temor que tienen al respaldo popular de nuestro proyecto”, señaló el partido en un mensaje.

Perú Primero calificó la decisión como “un absurdo jurídico” y argumentó que el Tribunal Constitucional ya había declarado inaplicable la Ley 30717 para ciudadanos rehabilitados

El exgobernante permanece en prisión desde el 26 de noviembre, fecha en que recibió una condena de 14 años de cárcel por cohecho pasivo propio, tras ser hallado culpable de recibir sobornos por más de 2,3 millones de soles durante su gestión como gobernador de Moquegua (2011-2014), antes de asumir la presidencia.

Pocos días antes del fallo del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, renunció a ser candidato presidencial de su partido y propuso en su lugar a su hermano Mario, pese a que figuraba entre las primeras opciones de los peruanos si pudiera participar en las elecciones de 2026.

“Lejos de debilitarnos, este ataque nos fortalece y nos une más. Por ello, anunciamos que este viernes 9 de enero demostraremos nuestra fuerza en la gran presentación de candidatos a senadores y diputados”, concluyó el mensaje.

De acuerdo con el JEE, la ley electoral prohíbe la postulación de “quienes hayan sido condenados por delitos dolosos con pena privativa de libertad”, una restricción que se aplica “aun cuando hubieran sido rehabilitados”.

Añadió que existen “limitaciones razonables, necesarias y proporcionales” al derecho de participación política, y que excluir a personas con antecedentes de corrupción busca asegurar una administración pública compuesta por individuos probos e idóneos.

El partido denunció una “persecución política sistemática”, señalando que antes bloquearon a Martín Vizcarra y ahora vetan la postulación de Mario Vizcarra

La resolución, emitida en primera instancia, deja la decisión definitiva sobre la fórmula presidencial de Perú Primero en manos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), organismo que deberá pronunciarse en los próximos tres días.

El JEE de Lima Centro 2 también rechazó la candidatura de Vizcarra al Senado la semana anterior, al aceptar el mismo fundamento relacionado con su condena por peculado.

El hermano del exmandatario recibió en 2005 una condena de un juzgado de Moquegua por peculado, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo, debido a que percibió doble sueldo del Estado al presidir el Consejo Transitorio de Administración Regional de Moquegua en 2001.

