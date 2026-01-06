Competencia de Tambo inaugura primer local en Línea 1 del Metro de Lima: se ubica en una estación muy concurrida

La empresa ha apostado por el desarrollo de locales temáticos en colaboración con marcas de alto reconocimiento, poniendo el foco en puntos de alto valor estratégico. Foto: Wikimedia Commons

La cadena mexicana de tiendas de conveniencia Oxxo inauguró su primer establecimiento dentro de una estación de la Línea 1 del Metro de Lima. La apertura forma parte de su estrategia de expansión en el mercado peruano mediante formatos diferenciados y presencia en puntos de alta afluencia.

La compañía viene desarrollando tiendas temáticas en alianza con marcas reconocidas y priorizando ubicaciones estratégicas. Esta línea de crecimiento incluye espacios diseñados para una atención rápida y una oferta adaptada al tránsito constante de consumidores.

Ubicación en la estación con mayor tránsito: Gamarra

El nuevo local se encuentra dentro de la estación Gamarra de la Línea 1 del Metro de Lima, ubicada en la intersección de la avenida Aviación con el jirón Hipólito Unanue, en el distrito de La Victoria. Esta estación es el principal acceso al emporio comercial de Gamarra y concentra el mayor flujo de pasajeros de la línea.

En 2024, hasta noviembre, se registraron más de 13 millones de viajes en esta estación. Este nivel de tránsito fue determinante para la instalación del local, que mantiene la misma variedad de categorías y productos disponibles en otros establecimientos de la cadena.

La estación Gamarra es la más concurrida de la Línea 1 del Metro de Lima debido a su cercanía con el emporio comercial del mismo nombre. Foto: TV Perú

Desarrollo del proyecto en la Línea 1

El diseño y la ejecución del local se realizaron en un entorno de tránsito permanente. Sobre este proceso, Fiorella Cadillo, coordinadora de Arquitectura y Diseño Comercial de Oxxo Perú, señaló en redes sociales: “Iniciando el 2026 con foco en seguir evolucionando nuestros formatos para servir mejor a nuestros clientes… Este fue uno de los proyectos más complejos del año, al desarrollarse en un entorno de tránsito que requirió una coordinación transversal entre áreas, equipos y stakeholders”.

La empresa indicó que el proyecto se enfocó en optimizar el uso del espacio disponible y en mantener una operación eficiente dentro de una estación en funcionamiento continuo.

Avance del formato de tiendas temáticas de Oxxo

La apertura en la Línea 1 se suma a otras iniciativas vinculadas al desarrollo de tiendas temáticas. En Arequipa, Oxxo inauguró recientemente un local junto a la marca de aguas saborizadas Loa, como parte de la expansión de este formato fuera de Lima.

En la capital, este modelo alcanza diez establecimientos, entre los que figuran la tienda insignia de Andatti, su marca de café, y locales desarrollados en alianza con Ron Cartavio y Feastables, la marca de chocolates del creador digital MrBeast.

Oxxo viene aperturando tiendas temáticas con productos que vende. Foto: difusión

Colaboraciones recientes

Durante junio, la cadena abrió un local intervenido con la temática de Lilo & Stitch. En meses previos, puso en marcha tiendas desarrolladas junto a Red Bull en abril y D’Onofrio en marzo.

En febrero, la estrategia continuó con aperturas en alianza con Yape, Mike’s y TIC TAC. Este formato se inició en agosto de 2024 con la tienda temática de Oreo, que incorporó promociones exclusivas y elementos sensoriales en el punto de venta.

Oxxo fue la segunda tienda preferida en Perú en 2025

El mercado peruano de tiendas de conveniencia y formatos hard discount sigue expandiéndose con rapidez, impulsado por una mayor competencia y por cambios en los hábitos de consumo. El informe Top Brands 2025 de la consultora Vox Populi identificó a las marcas con mayor recordación en este segmento, cada vez más integrado a la rutina diaria de los consumidores.

El estudio, realizado entre el 12 de mayo y el 9 de junio de 2025 a 671 personas mayores de 18 años, destacó que la cercanía, la rapidez en la atención, los horarios amplios y la capacidad de adaptación a nuevas tendencias son factores clave para el posicionamiento de las tiendas. En la categoría Tiendas, que abarcó cadenas consolidadas y propuestas emergentes, Tambo se mantuvo como la marca más recordada con 44,0%, pese a retroceder frente a 2024, mientras que Oxxo se ubicó en segundo lugar con 17,8%, consolidando su crecimiento sostenido en los últimos años.